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В Татарстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса

10:05, 18.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса
Фото: mos.ru

В Татарстане с сегодняшнего дня стартовала массовая вакцинация от коронавируса. «Прививку может сделать любой желающий в 57 учреждениях», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

В Татарстане в ближайшее время увеличат количество пунктов, где можно получить вакцину от коронавируса. В Минздраве РТ пообещали дополнительно сообщить об этом.

Тем временем Минцифре РТ и Минздраву РТ поручено вести учет вакцинированных граждан, о чем на субботнем совещании сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. По данным на 14 января, прививку от коронавируса в республике сделали 2 889 человек. Среди них работники здравоохранения, образования, социальной сферы.

ОбществоМедицина Татарстан
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