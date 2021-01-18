В Татарстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса

В Татарстане с сегодняшнего дня стартовала массовая вакцинация от коронавируса. «Прививку может сделать любой желающий в 57 учреждениях», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

В Татарстане в ближайшее время увеличат количество пунктов, где можно получить вакцину от коронавируса. В Минздраве РТ пообещали дополнительно сообщить об этом.

Тем временем Минцифре РТ и Минздраву РТ поручено вести учет вакцинированных граждан, о чем на субботнем совещании сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. По данным на 14 января, прививку от коронавируса в республике сделали 2 889 человек. Среди них работники здравоохранения, образования, социальной сферы.