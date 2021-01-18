Суд приговорил аспиранта Азата Мифтахова к 6 годам колонии
В понедельник Головинский районный суд Москвы приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к 6 годам колонии.
Суд охарактеризовал действия математика, а также левых активистов Андрея Ейкина и Елены Горбань как хулиганство, совершенное группой лиц, передает «Медиазона».
Ейкину и Горбань суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы. Елену Горбань приговорили к 4 годам условно, с таким же испытательным сроком. Андрею Ейкину назначили 2 года условно и испытательный срок 3 года.
Аспиранту механико-математического факультета МГУ из Нижнекамска Азату Мифтахову инкриминировался поджог двери офиса «Единой России». Его задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по делу об изготовлении взрывчатки, но затем обвинили в хулиганстве.
Напомним, что 23 декабря прокуратура запросила для Мифтахова именно лишения свободы на 6 лет.
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