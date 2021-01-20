Артем Здунов и Ко начали антикоррупционную зачистку мордовских элит

В Мордовии распутывают коррупционный клубок

Сегодня утром Мордовию потрясли новости о громких отставках в правительстве региона: указом врио главы республики Артема Здунова лишились должностей два министра. Речь идет о первом вице-премьере Мордовии — Министре экономики республики Владимире Мазове и вице-премьере Мордовии Геннадии Комусове. Причины отставки не называются.

Однако ситуация быстро получила криминальное продолжение. Сегодня же СМИ республики сообщили, что на троих бывших и нынешних высокопоставленных представителей власти заведено уголовное дело. В их числе тот же Владимир Мазов, депутат Госсобрания Мордовии и известный в регионе бизнесмен Вячеслав Брыков, а также бывший председатель регионального Нацбанка Александр Тренькин. Все трое задержаны, их подозревают в коррупционных преступлениях, сообщают «Известия Мордовии».

Позже региональный Следком рассказал некоторые подробности дела. По версии следствия, в 2015 году Тренькин якобы получил от Брыкова — в тот момент главы совета директоров ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» («МПСБ») — взятку в 7 млн рублей. За эту сумму Тренькин должен был отозвать предписание, выданное банку по итогам проверки, и не инициировать введение ограничений, которые могли бы обернуться отзывом лицензии.

Бывший председатель регионального Нацбанка Александр Тренькин. Фото stolica-s.su

— При этом для придания внешней видимости законности был заключен договор купли-продажи акций коммерческой организации по заведомо завышенной цене. В результате при фактической стоимости акций немногим более 40 тысяч рублей взяткодатели перечислили за них более 7 миллионов рублей, — добавляет региональный Следком. Дело расследуется по материалам УЭБиПК МВД региона.

Также в региональном управлении СК РФ подтвердили задержание и взяткополучателя, и взяткодателя. «В отношении еще одного взяткодателя продолжается расследование уголовных дел о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и дачи взятки. Он ранее был помещен под домашний арест», — добавляют в управлении.

Здесь речь, вероятно, идет об Алексее Гришине — бывшем проректоре местного МГУ им. Ломоносова и бывшем министре строительства Саранской области, который в октябре признал вину и был переведен под домашний арест. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве подконтрольного мордовского застройщика ООО «СДС-Управление строительства», хищении бюджетных средств Мордовии при строительстве республиканского перинатального центра в Саранске и городского стадиона водных игр, а также даче взятки бывшему начальнику управления капитального строительства Мордовии Сергею Макарову. Вместе с ним по делу проходит Михаил Иоффе — бывший руководитель «СДС-Управление строительства» и член совета директоров «МПСБ».

Делом же Мазова занимается следователь Главного следственного управления СКР с дислокацией в Нижнем Новгороде, официальных сообщений по этому вопросу еще не было. СМИ пишут, что Мазов якобы получил взятку в 10 млн рублей от упомянутых выше Гришина и Иоффе за то, чтобы республиканские власти купили у «Мордовпромстройбанка» выставочный комплекс «Экспоцентра» за 200 млн рублей, тогда как реальная стоимость объекта составляла 50 млн рублей.

«Реальное время» направило запросы в пресс-службы регионального правительства и Госсобрания, а также в компании, где Брыков занимает руководящие должности.

Местные СМИ поместили Владимира Мазова на 8-е из 13 мест рейтинга «богатейших министров Мордовии». Фото izvmor.ru

Кто есть кто

Владимир Мазов — уроженец Саранска, здесь же он получил образование и начал карьеру в министерстве экономики в качестве специалиста, а позже — консультанта Дирекции по реализации Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия на 2001—2005 годы. Далее Мазов в течение семи лет, вплоть до 2010 года, возглавлял эту дирекцию, а с марта 2010-го вернулся в министерство в рамках замминистра. С 2017 года сам возглавил министерство. Местные СМИ поместили Мазова на 8-е из 13 мест рейтинга «богатейших министров Мордовии», однако его декларированный доход за год составил довольно скромные 1,8 млн рублей — плюс ¼ доли в квартире.

Вячеслав Брыков — депутат-единоросс Госсобрания Мордовии, ранее — депутат Саранского горсовета. И его сферы интересов как депутата также лежали в плоскости экономики: в горсовете он возглавлял комитет по бюджету, финансам и налогам, в Госсобрании — был зампредом аналогичного комитета. Кроме того, по официальной биографии он четыре года проработал первым заместителем главы Администрации городского округа Саранск.

Вячеслав Брыков — депутат-единоросс Госсобрания Мордовии, ранее — депутат Саранского горсовета. Фото stolica-s.su

Однако параллельно Брыков является и крупным бизнесменом. Так, по данным «СПАРК-Интерфакс» он возглавляет совет директоров строительной компании «Саранский ДСК», но кроме того, он был председателем правления упомянутого выше «МПСБ». Этот банк прекратил свою деятельность при присоединении к другому местному игроку — АО «Актив Банк», присоединение завершилось в 2019 году. Банк принадлежит ряду собственников, одна из наиболее крупных долей — у Александра Меркушкина, сына бывшего главы Мордовии и бывшего губернатора Самарской области.

Сейчас Брыков также входит в состав совета директоров «Актив Банка», ему принадлежит доля в капитале банка в 3,46% — в банке пока не ответили на вопросы о его задержании. Кроме того, по данным «СПАРК-Интерфакс», он владеет мордовскими ООО «Сыродельный комбинат Ичкаловский» и ООО «Республиканская бумажная мануфактура». При этом по официальной декларации Брыков за 2019 год заработал скромные 4,3 млн рублей.

Наконец, Александра Тренькина можно назвать «патриархом» местного Нацбанка — он возглавлял отделение ЦБ в республике аж с 1990 года. В 2017 году Тренькин ушел на пенсию.

Нечистым на руку бывшим и действующим чиновникам Мордовии, имеющей 50-миллиардный госдолг при низком уровне благоустройства и бедности населения, следует приготовиться. «Реальное время» будет следить за развитием событий.

Александр Артемьев