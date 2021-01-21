Казань лидирует по цене проезда среди региональных миллионников

Обзор стоимости одной поездки на общественном транспорте в мегаполисах России

Фото: Максим Платонов

С началом года в Казани в очередной раз заговорили о повышении стоимости проезда на общественном транспорте. Местные перевозчики, ссылаясь на убытки, просят установить цену поездки за наличный расчет по тарифу в 35 рублей. Пока идут споры, как и полтора года назад (перед предыдущим повышением), аналитическая служба «Реального времени» сравнила стоимость проезда в других городах России. Как выяснилось, столица Татарстана по величине тарифа даже без повышения опережает многие другие крупные города страны.

Казань стремится к максимуму

Для сравнения, как и в прошлом аналогичном исследовании, мы отобрали десять городов. Четыре из них — это сопоставимые по количеству населения с Казанью миллионники Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург и Новосибирск. Три города поменьше выбраны за их ближайшее расположение — Йошкар-Ола, Чебоксары и Набережные Челны. Наконец, еще два мегаполиса — это крупнейшие города страны Москва и Санкт-Петербург. Ну и, собственно, сама татарстанская столица.

Казань оказалась городом не с самым дорогим проездом (30 рублей), но входит в тройку лидеров, уступая по стоимости только двум столицам.

Данные из анализа в таблице требуют значительных пояснений, поэтому не стоит в чистом виде ориентироваться на соответствующую колонку. Дело в том, что ситуация с транспортом значительно различается в зависимости от города: где-то, например, высокая стоимость проезда при оплате наличными в салоне транспорта — результат попыток развить систему безналичной оплаты с помощью транспортных карт. Где-то существуют льготные билеты, так что для самых малообеспеченных слоев населения проезд выйдет дешевле. А где-то есть «пересадочные» тарифы, позволяющие за короткую поездку на двух видах транспорта платить не двукратную, а меньшую сумму.

Тарифы на проезд по 10 городам России

ГОРОД СТОИМОСТЬ БИЛЕТА НА 1 ПОЕЗДКУ (ПРИ ПОКУПКЕ БИЛЕТА В ТРАНСПОРТЕ) СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА НА МЕСЯЦ НА ВСЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА СТОИМОСТЬ БИЛЕТА НА 1 ПОЕЗДКУ в 2019 году СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА НА МЕСЯЦ НА ВСЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА в 2019 году ВО СКОЛЬКО РАЗ ПРОЕЗДНОЙ НА МЕСЯЦ ДОРОЖЕ РАЗОВОГО БИЛЕТА ПРИМЕЧАНИЕ Казань 30 2800 27 2500 93 Стоимость проездного билета на месяц осталась прежней - 2500 рублей, но в таком билете число поездок на метро ограничено до 50. За два года появился тариф за 2800 рублей, в котором нет ограничения на число поездок на метро Набережные Челны 25 1500 22 1350 60 Стоимость проездного в 2019 году - на автобус и трамвай. Сейчас упоминания об автобусах нет. Уфа 22/28-30 Нет данных 20/25 Нет данных Нет данных Стоимость проезда в автобусах разная - от 15 до 60 рублей, основная масса - 28-30 рублей (по карте "Алга" - 20-30 рублей). Трамваи и троллейбусы - 22 рубля (по карте "Алга" - 18 рублей). Нижний Новгород 28/30 2300 28 2300 82 Электротранспорт и большинство автобусов - по 28 рублей за наличный расчет Йошкар-Ола 19/20-23 1000 22 1200 53 Проездной на месяц - только на троллейбус. Стоимость проезда на маршрутках - 20-23 рубля. Чебоксары 26/27 1000 22/25 900 38 26 рублей - на троллейбусе, 27 - на автобусе. Проездные действуют только на троллейбусы Екатеринбург 26/32 2380 28/32 2380 92 26 - наземный транспорт, 32 рубля - проезд на метро, не входит в проездные. За 28 рублей есть получасовой пересадочный билет на все виды транспорта, кроме метро. Такой же на час - 40 рублей. Новосибирск 24/25/26 Нет данных 21/22 Нет данных Нет данных 24 рубля - разовый проезд в трамваях и троллейбусах, 25 рублей - в автобусах, 26 - в метро Санкт-Петербург 60 3255 45 2900 54 По электронному проездному стоимость - 41 рубль, 90-минутный билет - 70 рублей Москва 60 2245 55 2170 37 По проездному с картой "Тройка" - проезд на метро, наземном транспорте, МЦК и МЦД в Центральной зоне

Сотня поездок в месяц или платить каждый раз



Нынешняя стоимость проезда в Казани составляет 30 рублей. Полтора года назад за одну поездку приходилось платить на 10% меньше — 27 рублей, столько сейчас стоит проезд по транспортной карте. Несмотря на формальное разнообразие различных тарифов, предлагаемых по транспортной карте, удобных из них — единицы. К примеру, месячные билеты на фиксированное количество поездок нужны далеко не всем, так как за месяц нужно проехаться аж сто раз, причем лишь на одном виде транспорта. Вариантов с проездными на меньшее число поездок, или на 100 поездок на более длительный срок, или хотя бы месячных билетов на 100 поездок на всех видах транспорта в Казани нет. Цена проездного на 100 поездок на одном из видов транспорта — 2 000 рублей в месяц, по 20 рублей за каждую.

Полный «безлимит» на все виды транспорта будет стоить 2 800 рублей. Такой же тариф, но с ограничением числа поездок на метро до 50 в месяц будет стоить 2 500 рублей. «Безлимит» на все маршруты автобусов обойдется совсем немногим дешевле — 2 300. Весь электротранспорт (с ограничением числа поездок на метро до 50) будет стоить 2 200, электротранспорт без метро — 1 600, один вид электротранспорта — 1 500. Наконец, один маршрут автобуса обойдется в 1 300 рублей.

Несмотря на формальное разнообразие различных тарифов, предлагаемых по транспортной карте в Казани, удобных из них — единицы. Фото: realnoevremya.ru

Челнинский трамвайный проездной, дешевый йошкар-олинский троллейбус и недешевые Чебоксары

В Набережных Челнах стоимость проезда повысилась совсем недавно — в ноябре 2020 года. Раньше проезд за наличный расчет стоил 22 рубля, а теперь — 25 рублей. В 2019 году, когда мы в предыдущий раз изучали стоимость проезда, был дешевле и проездной билет — он стоил 1 350 рублей. Сейчас стоимость проездного на месяц составляет 1 500, причем из его описания пропало упоминание об автобусах — еще год назад местному МУП «Электротранспорт» пришлось вернуть КАМАЗу 190 взятых в лизинг автобусов из-за долгов. Город остался без автобусов, вместо них продолжили ездить маршрутные такси. В 2021 году в Челны должны вернуться большие автобусы, но пока все по-прежнему. А полтора года назад за 1 350 рублей можно было целый месяц ездить как на трамваях, так и на автобусах.

В меньшем по численности населения городе, Чебоксарах, даже несмотря на челнинское повышение стоимости, проезд все равно стоит дороже. Сейчас за одну поездку на троллейбусе тут придется заплатить 26 рублей, за поездку на автобусе — 27 рублей. По транспортной карте стоимость проезда составляет 22 и 23 рубля соответственно. Кстати, подорожание тут произошло совсем недавно — 1 января 2021 года, до этого на протяжении полутора лет стоимость проезда составляла 22 рубля для троллейбусов и 25 рублей для автобусов. Проездной на троллейбус стоит 1 000 рублей, для студентов и учащихся — 725 рублей.

В Йошкар-Оле проезд заметно дешевле, чем в автограде и Чебоксарах. Маршрутные такси тут стоят от 20 до 23 рублей в зависимости от маршрута, а в троллейбусах придется заплатить всего 19 рублей. Причем в столице Марий Эл сложилась, можно сказать, уникальная ситуация: с 1 февраля 2020 года стоимость проезда на троллейбусе снизилась с 22 рублей, а проездной подешевел с 1 200 до 1 000 рублей. Это было сделано в рамках повышения привлекательности йошкар-олинского троллейбуса — муниципальное предприятие чуть было не обанкротилось.

В Набережных Челнах стоимость проезда повысилась совсем недавно — в ноябре 2020 года. Фото: vestikamaza.ru

Нижегородское разнообразие

Хотя вышеназванные города и не большие, проезд обычно оплачивается не из расчета количества остановок, а из факта посадки в транспорт (а основная масса казанцев не ездит на регулярной основе из Юдино на Горки). Тем не менее перейдем к городам, сравнимым по количеству жителей со столицей Татарстана.

К примеру, в Нижнем Новгороде большинство автобусов, а также трамвай, троллейбус и метро возят пассажиров за 28 рублей. По транспортной или банковской карте проезд стоит еще дешевле — 26 рублей. Но это не все. За эти 26 рублей жители Нижнего Новгорода могут бесплатно пересаживаться на другой вид транспорта в течение 60 минут. Есть тут и другие удобные виды проездных билетов: например, проездной на день — он стоит 120 рублей.

Билеты на определенное число поездок тут, мягко говоря, более гибкие, чем в Казани. Существуют четыре вида билетов с фиксированным числом поездок в месяц: 16 за 400 рублей (25 рублей за поездку), 30 за 700 рублей, 60 за 1 350 рублей и 90 за 2 000 рублей (около 22 рублей за поездку). При этом в «поездку» входит езда на любом виде транспорта, а не один, как в Казани. Есть и билеты с неограниченным числом поездок на любом из видов транспорта — такие стоят на 500 рублей дешевле, чем в Казани, 2 300 рублей.

Кстати, тут и для льготников вариантов больше, чем в Казани: безлимит стоит 800 рублей, также есть тариф на 20 поездок за 250 рублей и на 40 поездок за 500 рублей. Обделенные льготами в Казани студенты могут рассчитывать в Нижнем Новгороде на 50%-ную скидку при разовой поездке или, например, на безлимитный проездной за 700 рублей. Школьники могут купить безлимит за те же 700 рублей или купить билет на 20/40/60 поездок (каждая поездка будет стоить 10 рублей). Кстати, 50%-ной скидки на разовые поездки для школьников при этом нет.

В Нижнем Новгороде большинство автобусов, а также трамвай, троллейбус и метро возят пассажиров за 28 рублей. Фото: Роман Игнатьев / niann.ru

Уфа и Новосибирск дешевы, а екатеринбургское метро дорогое

В других миллионниках ситуация не так хороша, как в Нижнем Новгороде — по крайней мере, в плане гибкости проездных. В Уфе, к примеру, вообще нет системы нельготных проездных — зато есть ощутимые скидки для купивших местную транспортную карту «Алга». Обычная стоимость проезда на уфимских автобусах и маршрутных такси (в которых «Алга» также принимается) составляет 25—30 рублей, по транспортной карте в большинстве случаев — около 20 рублей. Отсутствие проездных неудобно, также странной кажется разница в стоимости проезда на разных маршрутах, зато на большинстве проезд по карте заметно дешевле. Трамваи и троллейбусы возят по 22 рубля при оплате наличными или банковской картой и по 18 рублей при оплате картой «Алга».

В Екатеринбурге сейчас стоимость проезда в наземном транспорте заметно ниже, чем в метро — 26 против 32 рублей. Но есть и удобные особенности: к примеру, при езде на наземном транспорте за 28 рублей можно купить «пересадочный» билет на 30 минут, за 40 рублей — на час, при этом число пересадок не ограничено. Месячные проездные сейчас предлагаются максимум на три вида наземного транспорта («безлимита» с метро не предусмотрено), такой билет стоит 2 380 рублей. Для студентов такой же «безлимит» обойдется в 1 575 рублей, на разовые поездки тариф составляет 24,5 и 28,5 рубля (в случае с метро). Кстати, по планам властей города, в 2021 году появятся безлимитные билеты на весь транспорт, включая метро, за 1 500 рублей — как считают в администрации Екатеринбурга, снижение тарифа компенсируется увеличением пассажиропотока.

В Новосибирске, несмотря на население, официально превосходящее казанское почти на 400 тысяч человек, тарифы заметно ниже. Проезд в троллейбусах и трамваях стоит 24 рубля, автобусы — 25 рублей, метро — 26 рублей. Проездных для обычных жителей тут нет, а студенты платят за «безлимит» 1 000 рублей в месяц. А при оплате транспортной картой при пересадке в течение часа на некоторых маршрутах действует 50%-ная скидка.

В Уфе есть ощутимые скидки для купивших местную транспортную карту «Алга». Фото: bfmufa.ru

Санкт-Петербург и Москва: лишь бы не платили наличными

В Санкт-Петербурге ездить, оплачивая поездки по одной наличными или банковской картой совсем не выгодно. Один жетон на поездку в метро, например, будет стоить 60 рублей. Однако по единому электронному билету стоимость проезда составляет уже 41 рубль. Помимо этого, есть 90-минутные билеты за 70 рублей. Проездной на месяц на все виды транспорта (при этом не больше 70 поездок на метро) в Петербурге ставит российский рекорд дороговизны: стоимость такого проездного тут аж 3 255 рублей. Аналогичный проездной для студентов (с ограничением числа поездок на метро до 100) будет стоить 1 160 рублей.

Гораздо лучше ситуация в Москве. Разовые билеты будут стоить как в Санкт-Петербурге — 60 рублей, при оплате банковской картой бесконтактным способом — 46 рублей. Однако использование карты «Тройка» снизит стоимость проезда до 42 рублей, с пересадками в течение 90 минут билет обойдется в 65 рублей. Билет на 60 поездок обойдется в 2 070 рублей, а 30-дневный «безлимит» на метро, МЦК, МЦД зоны «Центральная», монорельс и наземный транспорт обойдется в 2 245 рублей — дешевле, чем в Казани. Можно купить такой же проездной на 3 месяца за 5 430 рублей (1 810 в месяц) или на год за 19 500 (1 625 в месяц). Для студентов проездной на метро, МЦК, МЦД зоны «Центральная» и монорельс обойдется всего в 415 рублей, за наземный транспорт дополнительно придется заплатить 270 рублей.

Билет на 60 поездок в Москве обойдется в 2 070 рублей, а 30-дневный «безлимит» на метро, МЦК, МЦД зоны «Центральная», монорельс и наземный транспорт обойдется в 2 245 рублей. Фото: Никита Симонов / m24.ru

Московский социальный рай и стремление Казани к «карточной» системе

Безоговорочным лидером по транспортной доступности выглядит Москва. Тут — проездные билеты с адекватной стоимостью, особенно если учесть число видов транспорта, его техническое состояние и регулярность движения. Санкт-Петербург, похоже, не может побаловать своих жителей такими удобствами, как столица — ну хотя бы сам город поменьше.

Из миллионников выделяется Нижний Новгород — гибкостью тарифов, а Уфа — дешевизной (по крайней мере, в случае с большинством маршрутов). Казань, к сожалению, не может похвастать ни дешевизной, ни гибкостью тарифов. Нельзя не отметить новизну подвижного состава (хотя новый транспорт активно закупается и в той же Уфе), однако факт остается фактом: Казань — город с дорогим транспортом.

Повышение стоимости проезда до 35 рублей, которого просят казанские перевозчики, еще и в сочетании с отсутствием адекватных проездных для частых поездок, вообще выведет столицу Татарстана на одно из первых мест в стране по дороговизне проезда. Правда, если речь идет действительно о повышении стоимости проезда при оплате «наличкой», а стоимость проезда по транспортной карте останется прежней, то можно будет скорее говорить о ситуации, схожей с московской и петербургской: абсолютному большинству пассажиров будет заметно выгоднее оплачивать проезд транспортной картой.