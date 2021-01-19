Александр Груничев: «Может произойти значительный рост тарифов»

Глава Госкомитета РТ по тарифам — о просьбах перевозчиков поднять стоимость проезда, подорожании ЖКУ и поручении вице-премьера

Фото: Максим Платонов

Снижение экономической активности и платежеспособности населения могут осложнить тарифную кампанию 2022 года. Такое мнение высказал руководитель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев в ходе итоговой коллегии ведомства. Опасения очевидны, главные темы, которые волнуют татарстанцев уже сейчас, — это грядущее подорожание ЖКУ с 1 июля и возможное повышение платы за проезд в общественном транспорте — на этом настаивают перевозчики Казани. О том, как Госкомитет РТ по тарифам предлагает урегулировать данные вопросы — в материале «Реального времени».

Рост тарифов на ЖКХ не превысит 4,4%

Подводя итоги 2020-го, глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев, отметил, что проблемы мировой экономики из-за ковидных ограничений затронули и Россию. С большой вероятностью это приведет к осложнению политики ценообразования в рамках тарифной компании 2022 года. По предварительным данным, поступившим от компаний за 2020 год, уже снижаются объемные показатели в сфере тепловодоснабжения на 2% и более чем на 5% в теплоэнергетике. Точнее об этом станет известно после подачи организациями тарифных заявок в мае этого года.

— Ситуация возвращает нас к дискуссии о целесообразности обратного перехода к повышению тарифов не с 1 июля, а с 1 января. Это выводит на первый план усовершенствование законодательства в тарифном регулировании. Для себя мы определили 2021 год, как год законодательных инициатив и их решения, — сообщил Груничев.

Комитет запустил процесс по снижению дифференциации тарифов. Это позволило в теплоснабжении снизить уровень дифференциации на 3%, а в водоснабжении и водоотведении — более чем на 6%. Полученные результаты станут основой при дальнейшем изучении разницы тарифов.

Комитет запустил процесс по снижению дифференциации тарифов. Это позволило в теплоснабжении снизить уровень дифференциации на 3%, а в водоснабжении и водоотведении — более чем на 6%

В 2020 году в Госкомитет РТ по тарифам граждане в первую очередь обращались с вопросами по оплате ЖКУ. Напомним, что она состоит из платы за семь коммунальных услуг. Максимальную долю занимает отопление — больше 30%, а минимальную — холодное водоснабжение — менее 3%. Главная составляющая — объем потребляемой услуги. На нее может влиять неисправный прибор учета потребления, увеличение отопления из-за погодных условий.

— Что касается уровня оплаты граждан, то мы не превышаем уровень 4,4%, установленного правительством РФ. Заявка регулируемых организаций на 2021 год составляла изначально 9,2%, — заметил Александр Груничев.

Тарифы в части тепловой энергии на 2021 год установлены для 82 организаций. Благодаря совместной работе с предприятиями, 23 тарифа на 2021 год утверждены без роста либо со снижением. Наиболее существенное снижение по теплу произойдет в Актанышском, Альметьевском, Высокогорском, Пестречинском и Спасском районах.

Между тем с 1 января этого года розничная цена на природный газ, который реализуется населению, составляет 5,89 рубля за кубический метр без роста к декабрю 2020 года. Рост прогнозируется с июля на уровне 3%. Конечный тариф на электроэнергию для населения в этом году вырастет на 4,6%.

Благодаря совместной работе с предприятиями, 23 тарифа на 2021 год утверждены без роста либо со снижением

Тарифы на питьевую воду для населения с учетом НДС с 1 июля составят 14,42 рубля за кубический метр (минимальный), 51,67 рубля за кубический метр (максимальный). Средний тариф по республике достигнет 26,84 рубля за кубический метр.

Тарифы на водоотведение для населения с НДС с июля составят 12,64 рубля за кубический метр (минимальный), 69,18 рубля за кубический метр (максимальный). Средний тариф по Татарстану — 21,09 рубля за кубический метр. Тариф на питьевую воду с июля повысится на 2,8%, горячую воду — на 3,9%, водоотведение — на 5,1% к уровню января этого года.

Какой будет плата за проезд

На втором месте по количеству обращений в Госкомитет РТ по тарифам находится транспортный вопрос. Татарстанцев интересует возможный рост стоимости проезда на городском транспорте — на повышении настаивают перевозчики. В 2020 году в комитет с этой просьбой обращались перевозчики шести районов.

— Нас это беспокоит, потому что может произойти значительный рост тарифов. В 2020 году Госкомитет предложил правительству республики Татарстана, и оно нас поддержало, изменить порядок установления регулируемого тарифа в данной деятельности. Мы определили срок подачи тарифной заявки аналогично коммунальным услугам. Надеемся, что исполкомы и все организации в сфере транспорта оценят порядок. Если заявки не будут поступать, то тарифы будут назначаться тарифным комитетом по собственной инициативе, чтобы не было потом большого роста платежей за транспорт, — отметил Александр Груничев.

Татарстанцев интересует возможный рост стоимости проезда на городском транспорте — на повышении настаивают перевозчики. В 2020 году в комитет с этой просьбой обращались перевозчики шести районов

Позднее он поделился с журналистами своим видением тарифообразования на проезд в Казани.

— Наша роль сделать стоимость тарифообразоваемых услуг экономически обоснованной. Мы считаем, что для роста [цен на проезд], о чем просят перевозчики, оснований пока нет. В транспортной сфере по ряду причин сложилась ситуация, когда тарифы изменялись не каждый год, как в коммунальной сфере, а раз в 3—5 лет. И рост может произойти слишком резкий, — сказал Александр Груничев.

Он предложил повышать среднюю плату за проезд ежегодно, но в рамках предельной платы граждан, которую доводит до комитета правительство РФ. Средний тариф складывается из оплаты за наличный расчет, оплаты по банковской карте, по транспортной карте. «Мы предлагаем и надеемся, что кабмин нас поддержит, чтобы средний размер платы за перевозку пассажиров ежегодно повышался на рубль. Этот размер правительство РФ доводит и в коммунальных услугах», — добавил Груничев.

В Казани стоимость проезда — 25 рублей. Постановление о тарифообразовании в транспортной сфере пока находится в работе.

Хранить машину после ДТП будут по-новому

Также Госкомитет РТ по тарифам пересмотрел долгосрочные тарифы на перемещение и хранение задержанных автомобилей в Татарстане на 2021—2025 годы. Теперь их будут хранить по новым правилам. С первого дня по третий день включительно владельцы автомобилей категории А станут платить 29,82 рубля в час, категории В — 59,63 руб. в час, категории С, D — 119,27 рубля, за час стоянки негабаритного транспортного средства придется отдать 178,9 рубля.

Госкомитет пересмотрел долгосрочные тарифы на перемещение и хранение задержанных автомобилей в Татарстане на 2021—2025 годы

С 4-го дня по 30-й день плата составит фиксированную сумму 1 200 рублей в сутки, с 31-го дня — для всех категорий вводится бесплатное хранение.

— Мы договаривались, что хранение машины на стоянке после первого месяца будет бесплатным. Раньше, если машина попадала в ДТП, стоимость ее хранения за несколько месяцев становилась больше стоимости машины, и у потребителя не было никакого интереса забирать транспорт, — рассказал о решении комитета Александр Груничев во время пресс-подхода.

В 2020 году тарифы на хранение задержанных транспортных средств в Татарстане были не дифференцированы.

«Прошу Госкомитет не снижать разъяснительную работу»

Итоги работы Госкомитета РТ по тарифам в 2020 году оценил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. Он рассказал, что по итогам 2020 года объем ВРП Татарстана составил 2,4 трлн рублей или 96,5% к уровню 2019 года. Объем строительных работ превысил 367 млрд рублей. В 2020 году республика участвовала в 11 нацпроектах. На их реализацию было направлено более 30 млрд рублей.

Несмотря на существенное сокращение доходов в бюджеты республики, выполнены все мероприятия в рамках республиканской программы по строительству и капремонту объектов социального назначения и жилищного хозяйства по общему объему 54,4 млрд рублей. На 2021 год эта работа также будет продолжена.

Вице-премьер предложил Госкомитету продолжить практику публичных обсуждений формирования тарифов, поскольку механизм формирования конечного тарифа должен быть понятен гражданам и предпринимателям

Рустам Нигматуллин обратил внимание на обязательную работу с должниками, поскольку напряженно восполняется бюджет республики. Налоговая задолженность на 1 декабря 2020 года составила 8 млрд рублей. В связи с этим ресурсоснабжающие организации должны пересмотреть договоры с поставщиками и проверить наличие налоговой задолженности.

Вице-премьер предложил Госкомитету продолжить практику публичных обсуждений формирования тарифов, поскольку механизм формирования конечного тарифа должен быть понятен гражданам и предпринимателям.

— Зима в этом году холоднее, чем прошлая, и граждане получают высокие суммы. Поэтому некоторые посчитали, что с 1 января произошло повышение оплаты за тепло. Прошу Госкомитет не снижать разъяснительную работу. Не все потребители — специалисты, надо работать совместно и объяснять тарифообразование и начисление платы за ЖКУ, — поручил Рустам Нигматуллин.

1 / 46 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов