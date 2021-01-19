Александр Груничев: «Может произойти значительный рост тарифов»
Глава Госкомитета РТ по тарифам — о просьбах перевозчиков поднять стоимость проезда, подорожании ЖКУ и поручении вице-премьера
Снижение экономической активности и платежеспособности населения могут осложнить тарифную кампанию 2022 года. Такое мнение высказал руководитель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев в ходе итоговой коллегии ведомства. Опасения очевидны, главные темы, которые волнуют татарстанцев уже сейчас, — это грядущее подорожание ЖКУ с 1 июля и возможное повышение платы за проезд в общественном транспорте — на этом настаивают перевозчики Казани. О том, как Госкомитет РТ по тарифам предлагает урегулировать данные вопросы — в материале «Реального времени».
Рост тарифов на ЖКХ не превысит 4,4%
Подводя итоги 2020-го, глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев, отметил, что проблемы мировой экономики из-за ковидных ограничений затронули и Россию. С большой вероятностью это приведет к осложнению политики ценообразования в рамках тарифной компании 2022 года. По предварительным данным, поступившим от компаний за 2020 год, уже снижаются объемные показатели в сфере тепловодоснабжения на 2% и более чем на 5% в теплоэнергетике. Точнее об этом станет известно после подачи организациями тарифных заявок в мае этого года.
— Ситуация возвращает нас к дискуссии о целесообразности обратного перехода к повышению тарифов не с 1 июля, а с 1 января. Это выводит на первый план усовершенствование законодательства в тарифном регулировании. Для себя мы определили 2021 год, как год законодательных инициатив и их решения, — сообщил Груничев.
Комитет запустил процесс по снижению дифференциации тарифов. Это позволило в теплоснабжении снизить уровень дифференциации на 3%, а в водоснабжении и водоотведении — более чем на 6%. Полученные результаты станут основой при дальнейшем изучении разницы тарифов.
В 2020 году в Госкомитет РТ по тарифам граждане в первую очередь обращались с вопросами по оплате ЖКУ. Напомним, что она состоит из платы за семь коммунальных услуг. Максимальную долю занимает отопление — больше 30%, а минимальную — холодное водоснабжение — менее 3%. Главная составляющая — объем потребляемой услуги. На нее может влиять неисправный прибор учета потребления, увеличение отопления из-за погодных условий.
— Что касается уровня оплаты граждан, то мы не превышаем уровень 4,4%, установленного правительством РФ. Заявка регулируемых организаций на 2021 год составляла изначально 9,2%, — заметил Александр Груничев.
Тарифы в части тепловой энергии на 2021 год установлены для 82 организаций. Благодаря совместной работе с предприятиями, 23 тарифа на 2021 год утверждены без роста либо со снижением. Наиболее существенное снижение по теплу произойдет в Актанышском, Альметьевском, Высокогорском, Пестречинском и Спасском районах.
Между тем с 1 января этого года розничная цена на природный газ, который реализуется населению, составляет 5,89 рубля за кубический метр без роста к декабрю 2020 года. Рост прогнозируется с июля на уровне 3%. Конечный тариф на электроэнергию для населения в этом году вырастет на 4,6%.
Тарифы на питьевую воду для населения с учетом НДС с 1 июля составят 14,42 рубля за кубический метр (минимальный), 51,67 рубля за кубический метр (максимальный). Средний тариф по республике достигнет 26,84 рубля за кубический метр.
Тарифы на водоотведение для населения с НДС с июля составят 12,64 рубля за кубический метр (минимальный), 69,18 рубля за кубический метр (максимальный). Средний тариф по Татарстану — 21,09 рубля за кубический метр. Тариф на питьевую воду с июля повысится на 2,8%, горячую воду — на 3,9%, водоотведение — на 5,1% к уровню января этого года.
Какой будет плата за проезд
На втором месте по количеству обращений в Госкомитет РТ по тарифам находится транспортный вопрос. Татарстанцев интересует возможный рост стоимости проезда на городском транспорте — на повышении настаивают перевозчики. В 2020 году в комитет с этой просьбой обращались перевозчики шести районов.
— Нас это беспокоит, потому что может произойти значительный рост тарифов. В 2020 году Госкомитет предложил правительству республики Татарстана, и оно нас поддержало, изменить порядок установления регулируемого тарифа в данной деятельности. Мы определили срок подачи тарифной заявки аналогично коммунальным услугам. Надеемся, что исполкомы и все организации в сфере транспорта оценят порядок. Если заявки не будут поступать, то тарифы будут назначаться тарифным комитетом по собственной инициативе, чтобы не было потом большого роста платежей за транспорт, — отметил Александр Груничев.
Позднее он поделился с журналистами своим видением тарифообразования на проезд в Казани.
— Наша роль сделать стоимость тарифообразоваемых услуг экономически обоснованной. Мы считаем, что для роста [цен на проезд], о чем просят перевозчики, оснований пока нет. В транспортной сфере по ряду причин сложилась ситуация, когда тарифы изменялись не каждый год, как в коммунальной сфере, а раз в 3—5 лет. И рост может произойти слишком резкий, — сказал Александр Груничев.
Он предложил повышать среднюю плату за проезд ежегодно, но в рамках предельной платы граждан, которую доводит до комитета правительство РФ. Средний тариф складывается из оплаты за наличный расчет, оплаты по банковской карте, по транспортной карте. «Мы предлагаем и надеемся, что кабмин нас поддержит, чтобы средний размер платы за перевозку пассажиров ежегодно повышался на рубль. Этот размер правительство РФ доводит и в коммунальных услугах», — добавил Груничев.
В Казани стоимость проезда — 25 рублей. Постановление о тарифообразовании в транспортной сфере пока находится в работе.
Хранить машину после ДТП будут по-новому
Также Госкомитет РТ по тарифам пересмотрел долгосрочные тарифы на перемещение и хранение задержанных автомобилей в Татарстане на 2021—2025 годы. Теперь их будут хранить по новым правилам. С первого дня по третий день включительно владельцы автомобилей категории А станут платить 29,82 рубля в час, категории В — 59,63 руб. в час, категории С, D — 119,27 рубля, за час стоянки негабаритного транспортного средства придется отдать 178,9 рубля.
С 4-го дня по 30-й день плата составит фиксированную сумму 1 200 рублей в сутки, с 31-го дня — для всех категорий вводится бесплатное хранение.
— Мы договаривались, что хранение машины на стоянке после первого месяца будет бесплатным. Раньше, если машина попадала в ДТП, стоимость ее хранения за несколько месяцев становилась больше стоимости машины, и у потребителя не было никакого интереса забирать транспорт, — рассказал о решении комитета Александр Груничев во время пресс-подхода.
В 2020 году тарифы на хранение задержанных транспортных средств в Татарстане были не дифференцированы.
«Прошу Госкомитет не снижать разъяснительную работу»
Итоги работы Госкомитета РТ по тарифам в 2020 году оценил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. Он рассказал, что по итогам 2020 года объем ВРП Татарстана составил 2,4 трлн рублей или 96,5% к уровню 2019 года. Объем строительных работ превысил 367 млрд рублей. В 2020 году республика участвовала в 11 нацпроектах. На их реализацию было направлено более 30 млрд рублей.
Несмотря на существенное сокращение доходов в бюджеты республики, выполнены все мероприятия в рамках республиканской программы по строительству и капремонту объектов социального назначения и жилищного хозяйства по общему объему 54,4 млрд рублей. На 2021 год эта работа также будет продолжена.
Рустам Нигматуллин обратил внимание на обязательную работу с должниками, поскольку напряженно восполняется бюджет республики. Налоговая задолженность на 1 декабря 2020 года составила 8 млрд рублей. В связи с этим ресурсоснабжающие организации должны пересмотреть договоры с поставщиками и проверить наличие налоговой задолженности.
Вице-премьер предложил Госкомитету продолжить практику публичных обсуждений формирования тарифов, поскольку механизм формирования конечного тарифа должен быть понятен гражданам и предпринимателям.
— Зима в этом году холоднее, чем прошлая, и граждане получают высокие суммы. Поэтому некоторые посчитали, что с 1 января произошло повышение оплаты за тепло. Прошу Госкомитет не снижать разъяснительную работу. Не все потребители — специалисты, надо работать совместно и объяснять тарифообразование и начисление платы за ЖКУ, — поручил Рустам Нигматуллин.
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