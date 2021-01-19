«Татмедиа» запустит телевидение для юго-востока Татарстана

«Альметьевск превращается в макрорегион»



АО «Татмедиа» во главе с профессиональным телевизионщиком Шамилем Садыковым запускает создание масштабного телевизионного медиапроекта, ориентированного на юго-восток Татарстана. Накануне в городских пабликах Альметьевска в «Инстаграме» появился пост о якобы готовящемся в городе открытии новой телекомпании.

«Откроем телевидение в Альметьевске?» — «Давно пора, а то нефть заканчивается» — приводится в посте шуточный диалог бывшего генерального директора «Татнефти» Шафгата Тахаутдинова и нынешнего главы нефтяного гиганта Наиля Маганова. Пост сопровождается риторическими вопросами об этом неизвестном проекте — «кто и зачем ее открывает?», «кто из крупных персон может быть в этом заинтересован?» и так далее. Повестку сегодня массово подхватили СМИ, входящие в АО «Татмедиа».

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков рассказал «Реальному времени» некоторые детали проекта.

— У нас есть Альметьевск, Бугульма, Бавлы — там исторически были местные государственные телеканалы. Мы проанализировали текущую ситуацию и поняли, что вокруг Альметьевска формируется агломерация. Он превращается в макрорегион в центре юго-восточной зоны Татарстана. Это связано в том числе с реструктуризацией «Татнефти», некоторые организации переезжают туда, и Альметьевск окончательно превращается в региональную столицу. В связи с этим на базе альметьевской телекомпании решили создать телеканал на весь юго-восток Татарстана, в том числе для людей в Бугульме, Азнакаево, Бавлах и других населенных пунктах с местной повесткой, — рассказал Садыков.

Сейчас идут процессы по формированию концепции канала, в частности выбор названия и исследование потребностей аудитории — в том числе через соцсети. Работать над каналом будет выездная редакция во главе с бывшим редактором отдела экономики, промышленности и финансов ИА «Татар-информ» Александром Третьяковым.

Садыков подчеркнул, что новый проект — инициатива исключительно АО «Татмедиа» и вкладываться в него тоже будет только оно.

«И в чем здесь новизна проекта?»

Напомним, что сейчас на территории Альметьевска вещает «Альметьевск ТВ» (входит в структуру «Татмедиа» и, судя по всему, станет базой для новой телекомпании), а также частный «Луч ТВ» — согласно системе «СПАРК-Интерфакс», этим телеканалом владеет бизнесмен Тимур Грудовой. В Бугульме есть филиал телекомпании «Эфир», а также МУП «Бугульма-медиа» с телеканалом «51-МТВ», вещающем на частоте федерального канала «Пятница!». В Азнакаево также есть муниципальная «Азнакаевская телерадиокомпания АРТ», вещающая на кнопке ТНТ.



Эксперты медиарынка Татарстана встретили новость о телеканале сдержанно. «Почему нет, кому это мешает? Давайте посмотрим, что они там сообразят», — комментирует анонс проекта генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», глава Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

Известный татарстанский медиаменеджер Наиль Адельбаев, владеющий рядом медиаактивов в Бугульме, также отмечает:

— В Бугульме телекомпании уже перемерли, местных игроков нет. Муниципальную компанию, которую «Татмедиа» пытались обязать взять себе, они не взяли. В Альметьевске есть «Луч-ТВ», коммерческая компания. И в чем здесь новизна проекта, конкретно в вопросе юго-востока, я не до конца понимаю. И зачем им сейчас телевидение возрождать, не вполне ясно: это же надо в каждом городе ставить свою вышку. Тем более сейчас все перешли на «цифру», и по крайней мере в Бугульме или в Альметьевске их на кнопку так просто не пустят федералы, — полагает он.

По мере обрастания проекта деталями станет понятен объем финансирования и формат нового телеканала. «Реальное время» будет следить за развитием событий.

Александр Артемьев, Сергей Кощеев