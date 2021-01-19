Перевозчики Казани выступили против ежегодного повышения тарифов

Перевозчики Казани выступили против предложения повышать стоимость проезда ежегодно на один рубль. В Ассоциации АТП считают, что это может больно ударить по социально незащищенным слоям населения.

Как прокомментировал инициативу председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Сергей Темляков, о предложении главы Комитета по тарифам Александра Груничева перевозчики узнали из СМИ.

«Александр Груничев отказался ввести оплату за наличный расчет в автобусах 35 рублей. Он предложил поднять проезд для всего населения. Перевозчики этого не просили! Перевозчики направили предложения сохранить нынешний тариф по транспортной и банковской картам, ничего не менять и для льготников. Сделать проезд выше за наличный расчет для тех, кому все равно платить — 30 или 35 рублей. Для остальных сохранить возможность платить гораздо дешевле», — уверяет Темляков.

Фото: kzn.ru

В ассоциации недоумевают, почему в комитете решили поднять стоимость проезда для студентов, многодетных семей, малоимущих, незащищенных слоев населения, льготников. При этом опыт других городов показывает, что если тариф за наличный расчет будет выше, то оборот расчета наличными резко сократится. Оплата проезда в транспорте перейдет в безналичный расчет и станет прозрачной.

«Повышение на 1 рубль затронет все слои населения, перевозчики против. Это был бы неплохой вариант, если бы не одно «но»… Заявленное ежегодное повышение на 4% на величину инфляции имеет место, если тариф экономически обоснован. Сейчас же тариф установлен по фактическим затратам. Не хватает денег на запчасти, нет денег повысить зарплату водителям (открытыми остаются 30% вакансий!). Если увеличивать проезд ежегодно на величину инфляции, то Александр Груничев тем самым закрепит нищенское существование транспортной отрасли Казани на долгие годы», — уверяет Темляков.

Напомним, вчера на итоговой коллегии председатель Государственного комитета РТ по тарифам Александр Груничев предложил, чтобы средний размер платы за перевозку пассажиров ежегодно повышался на рубль.



Ольга Плешкова