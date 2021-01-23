Мучитель из отдела полиции «Дальний» стал главным безопасником KazanMall

За какие заслуги Айнуру Рахматуллину доверили охрану самого крупного торгового центра Казани?

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», бывший начальник угрозыска печально известного отдела полиции «Дальний» получил хорошую должность в недавно открытом ТЦ KazanMall. Отсидевшему за превышения полномочий с применением насилия Айнуру Рахматуллину доверили важный и, наверное, хорошо оплачиваемый пост начальника службы безопасности торгового центра. По мнению собеседников «Реального времени», у скандального экс-полицейского, которого изначально не рекомендовали на руководящую должность, могут быть некие заслуги перед хозяевами ТЦ. А по данным УСБ, у него якобы были связи с оргпреступностью.

Рахматуллин о «Дальнем» вспоминать не хочет



Начальник СБ торгово-развлекательного центра — фигура не публичная. Ни фото, ни контактов на официальном сайте KazanMall нет. Впрочем, наведавшись в центр и сделав несколько звонков, корреспондент «Реального времени» без труда получила подтверждение — Айнур Габдулхакович Рахматуллин действительно трудится на указанной должности. А вот о его связях со скандалом в отделе полиции «Дальний» в ТЦ осведомлены единицы. Сам Рахматуллин в разговоре с журналистом комментировать ту историю отказался.



Напомним, беспрецедентное для России уголовное дело о полицейских пытках было возбуждено в марте 2012-го после смерти в больнице Сергея Назарова. Перед смертью он успел рассказать про издевательства в отделе полиции «Дальний» с изнасилованием бутылкой ради получения признательных показаний. В ходе следствия выяснилось — незаконные методы ради «чистосердечного признания» применялись еще в отношении 13 человек, причем часть из них писала заявления в прокуратуру, СК и службу безопасности МВД, но хода им не давали.

Скандал обернулся реорганизацией районных подразделений Следкома, дисциплинарным наказанием и отставками для 20 силовиков и привлечением к ответственности 11 сотрудников «Дальнего». Двоих в сентябре 2012-го Приволжский райсуд Казани наказал сроками в 2—2,5 года колонии-поселения за превышение полномочий и фальсификацию рапортов об административном правонарушении, на основании которых Назаров оказался в камере 9 марта. Еще восемь фигурантов дела в июле 2014-го получили от 4 до 15 лет лишения свободы. Правда, в феврале 2015-го Верховный суд РТ смягчил наказание всем осужденным. Выделенное в отдельное производство дело экс-начальника ОП Ильгиза Ахметзянова до суда так и не дошло.

Скандал обернулся реорганизацией районных подразделений Следкома, дисциплинарным наказанием и отставками для 20 силовиков и привлечением к ответственности 11 сотрудников «Дальнего». Фото: aif.ru

Не признавший вину экс-начальник угрозыска отдела полиции «Дальний» Айнур Рахматуллин первоначально получил 8 лет колонии общего режима, после апелляции срок сократился до 7 лет и 2 месяцев. Заметим, к моменту вступления приговора в силу он отбыл под стражей чуть менее трех лет. И в 2015-м уехал в спецколонию для силовиков в Кировской области. А уже в апреле 2016-го Кирово-Чепецкий райсуд Кировской области посчитал возможным отпустить Рахматуллина из колонии, заменив остаток срока ограничением свободы. Данный вид наказания предусматривает запреты покидать место жительства в определенные часы, выезжать за пределы населенного пункта, посещать массовые мероприятия, а также обязанность регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

На данный момент судимость этого экс-силовика погашена.

За что сидел будущий безопасник ТЦ

Еще на следствии выяснилось — в ходе полицейской реформы 2011-го Айнур Рахматуллин не был рекомендован к назначению на руководящую должность. Потому что сотрудники собственной безопасности МВД обнародовали компромат о якобы имеющихся связях кандидата с членами ОПГ. Но спустя две недели после отрицательного заключения этого офицера назначили командовать угрозыском в «Дальнем». К слову, сами по себе связи опера с представителями криминала объяснимы спецификой разыскной работы. Тут стоит оценивать не их наличие, а степень вовлеченности.

Впрочем, отрицательную характеристику данному сотруднику в Следкоме давал и последний начальник ОП «Дальний» Сергей Ефремов. С его слов, от подчиненных были жалобы на некорректность и визиты на работу под градусом. Следователи же предполагали, что жестокость подходов к подозреваемым главный по розыску мог перенять во время служебных командировок на Северный Кавказ. Так, один из потерпевших рассказывал, что слышал от мучителей «Дальнего» историю страшных убийств в Чечне с помощью костра под ведром с крысой, на которое сажают жертву.

На следствии и в суде Айнур Рахматуллин не признавал вину ни в одном из преступлений, утверждал — его оговаривают. Однако был признан виновным по пяти эпизодам превышения полномочий в отношении четырех потерпевших и оправдан по служебному подлогу.

Спустя две недели после отрицательного заключения офицера назначили командовать угрозыском в «Дальнем». Фото: prokazan.ru

Процесс шел в закрытом режиме, впрочем, детали обвинения против каждого из фигурантов на тот момент уже были известны. Так, один из потерпевших вспоминал, как в октябре 2011-го его убеждали признаться в краже сотового телефона: угрожали, сковали наручниками, стянули штаны и связали ремнем ноги. «Рахматуллин дал указание принести бутылку и презервативы», — рассказывал он, вспоминая, что последующее издевательство с бутылкой продолжалось около получаса, и в это время начальник угрозыска «периодически подходил, поднимал его голову за волосы, плевал в лицо и давал указания продолжать насилие».

Другой потерпевший давал показания, что именно Рахматуллин исследовал его задний проход с помощью карандаша или шариковой ручки, а другой использовал бутылку. В итоге родилось «чистосердечное признание» в краже на 6,6 тысячи рублей. Суд счел данные преступления доказанными. А еще установил, что в августе 2011-го — то есть за семь месяцев до гибели Сергея Назарова — издевательствам в «Дальнем» подвергли человека, который обратился в полицию за помощью после избиения двумя неизвестными. Ему не поверили и потребовали назвать обидчиков, используя в качестве средств убеждения наручники, бутылку и целлофановый пакет. Его одели на голову дважды потерпевшему. Правда, раскрыть таким способом преступление не смогли.

После вступления приговора в силу двое из потерпевших при поддержке правозащитников смогли в 2015-м взыскать с Минфина РФ моральный ущерб за преступления бывших представителей госвласти в 100 и 150 тысяч рублей.

В 2018-м МВД обратилось в Приволжский суд Казани с исками о взыскании тех же сумм с силовиков в порядке регресса. В первом случае иск был предъявлен осужденным экс-оперативникам Александру Фадееву (приговорен к 1 году и 8 месяцам, Амиру Шарафуллину (5 лет и 8 месяцев), Денису Васильеву (3 года и 9 месяцев) и экс-начальнику угрозыска Айнуру Рахматуллину. Во втором — к Шарафуллину с Рахматуллиным, а также к бывшему заму начальника угрозыска ОП Алмазу Василову (13 лет и 11 месяцев) и оперативнику Ильнару Ибатуллину (9 лет 4 месяца). Участие ответчиков суд обеспечил в том числе в формате ВКС с колониями, однако представитель истца дважды не явился на заседания. И судья был вынужден оставить иски МВД без рассмотрения.

Процесс шел в закрытом режиме. Фото: kazan.kp.ru

С чистой совестью — хоть в депутаты!

Опрошенные «Реальным временем» эксперты разошлись во мнениях — как относиться к тому, что за безопасность крупного ТЦ теперь отвечает человек с судимостью. С юридической точки зрения — запретов на работу в коммерческой организации нет, некоторые с погашенной судимостью даже депутатские корочки получают.

«В службы безопасности и охрану всегда с удовольствием принимали бывших сотрудников правоохранительных органов, и здесь судимость по такой статье не влияет. Никаких запретов в законе нет. Да и вообще хорошо, что человек после реальной отсидки трудоустроен и трудоустроен неплохо», — рассуждает казанский адвокат Владимир Гусев, в прошлом — старший следователь прокуратуры и прокурор-криминалист отдела расследования убийств и бандитизма.

— Человека, который таким негативом прогремел на всю страну, взяли на работу с хорошей зарплатой либо за личные заслуги перед руководством организации, либо по чьей-то просьбе, — считает экс-депутат Набережных Челнов с погашенной судимостью по игорному делу Сергей Еретнов. — Поскольку сообщество силовиков не осуждает своего товарища, может, это своего рода вознаграждение за то, что пострадал за действия системы.



— Безопасник — это как врач. Работодатель должен ему доверять, быть уверен. Но и профессиональные качества человека важны. Ведь служба безопасности коммерческой организации должна мониторить и внешние, и внутренние риски, работать с контрагентами, проверять новых сотрудников, контролировать старых — чтобы не воровали, — поделился с «Реальным временем» один из бывших начальников другого отдела полиции Казани.

Служба безопасности в торговом центре отвечает за урегулирование и предотвращение проблем с арендаторами. Так, несколько лет назад собственникам одного мебельного центра Казани пришлось отбиваться от обманутых клиентов. Люди заказали в одном из салонов диваны со сроком доставки 28 дней, а сотрудники ООО отработали в центре 25 и растворились вместе с деньгами. И оказалось — договор аренды оформлялся по доверенности на подставное лицо.

Сейчас сотрудников в черном можно встретить на стратегических постах — у входа и эскалаторов на каждом этаже они с помощью тепловизоров мониторят температуру посетителей. Фото: Максим Платонов

Но вернемся в KazanMall. В начале января там произошла первая нештатная ситуация — группа молодежи на парковке включила пожарную сигнализацию, что вызвало переполох у посетителей, пытавшихся покинуть здание. Администрация ТЦ уже направила в полицию заявление о привлечении виновников к ответственности.

Со временем работы у безопасников нового торгового молла будет больше — часть арендаторов еще не открылись. Однако и сейчас сотрудников в черном можно встретить на стратегических постах — у входа и эскалаторов на каждом этаже они с помощью тепловизоров мониторят температуру посетителей. Правда, санкции к нарушителям, что гуляют больные, не применяют, на улицу не гонят. Лишь предупреждают...

Тем временем в администрации торгового центра «Реальному времени» сообщили, что «при приеме на работу учитываются все факторы, полученные в ходе проверки кандидатов». «В коммерческой организации судимость не может являться основанием для отказа в трудоустройстве, — напоминают в KazanMall и добавляют: — Айнур Рахматуллин был принят на работу на должность охранника. За период работы проявил себя как добросовестный и ответственный сотрудник».

Со временем работы у безопасников нового торгового молла будет больше — часть арендаторов еще не открылись. Фото: Максим Платонов