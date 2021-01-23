Мучитель из отдела полиции «Дальний» стал главным безопасником KazanMall
За какие заслуги Айнуру Рахматуллину доверили охрану самого крупного торгового центра Казани?
Как стало известно «Реальному времени», бывший начальник угрозыска печально известного отдела полиции «Дальний» получил хорошую должность в недавно открытом ТЦ KazanMall. Отсидевшему за превышения полномочий с применением насилия Айнуру Рахматуллину доверили важный и, наверное, хорошо оплачиваемый пост начальника службы безопасности торгового центра. По мнению собеседников «Реального времени», у скандального экс-полицейского, которого изначально не рекомендовали на руководящую должность, могут быть некие заслуги перед хозяевами ТЦ. А по данным УСБ, у него якобы были связи с оргпреступностью.
Рахматуллин о «Дальнем» вспоминать не хочет
Начальник СБ торгово-развлекательного центра — фигура не публичная. Ни фото, ни контактов на официальном сайте KazanMall нет. Впрочем, наведавшись в центр и сделав несколько звонков, корреспондент «Реального времени» без труда получила подтверждение — Айнур Габдулхакович Рахматуллин действительно трудится на указанной должности. А вот о его связях со скандалом в отделе полиции «Дальний» в ТЦ осведомлены единицы. Сам Рахматуллин в разговоре с журналистом комментировать ту историю отказался.
Напомним, беспрецедентное для России уголовное дело о полицейских пытках было возбуждено в марте 2012-го после смерти в больнице Сергея Назарова. Перед смертью он успел рассказать про издевательства в отделе полиции «Дальний» с изнасилованием бутылкой ради получения признательных показаний. В ходе следствия выяснилось — незаконные методы ради «чистосердечного признания» применялись еще в отношении 13 человек, причем часть из них писала заявления в прокуратуру, СК и службу безопасности МВД, но хода им не давали.
Скандал обернулся реорганизацией районных подразделений Следкома, дисциплинарным наказанием и отставками для 20 силовиков и привлечением к ответственности 11 сотрудников «Дальнего». Двоих в сентябре 2012-го Приволжский райсуд Казани наказал сроками в 2—2,5 года колонии-поселения за превышение полномочий и фальсификацию рапортов об административном правонарушении, на основании которых Назаров оказался в камере 9 марта. Еще восемь фигурантов дела в июле 2014-го получили от 4 до 15 лет лишения свободы. Правда, в феврале 2015-го Верховный суд РТ смягчил наказание всем осужденным. Выделенное в отдельное производство дело экс-начальника ОП Ильгиза Ахметзянова до суда так и не дошло.
Не признавший вину экс-начальник угрозыска отдела полиции «Дальний» Айнур Рахматуллин первоначально получил 8 лет колонии общего режима, после апелляции срок сократился до 7 лет и 2 месяцев. Заметим, к моменту вступления приговора в силу он отбыл под стражей чуть менее трех лет. И в 2015-м уехал в спецколонию для силовиков в Кировской области. А уже в апреле 2016-го Кирово-Чепецкий райсуд Кировской области посчитал возможным отпустить Рахматуллина из колонии, заменив остаток срока ограничением свободы. Данный вид наказания предусматривает запреты покидать место жительства в определенные часы, выезжать за пределы населенного пункта, посещать массовые мероприятия, а также обязанность регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.
На данный момент судимость этого экс-силовика погашена.
За что сидел будущий безопасник ТЦ
Еще на следствии выяснилось — в ходе полицейской реформы 2011-го Айнур Рахматуллин не был рекомендован к назначению на руководящую должность. Потому что сотрудники собственной безопасности МВД обнародовали компромат о якобы имеющихся связях кандидата с членами ОПГ. Но спустя две недели после отрицательного заключения этого офицера назначили командовать угрозыском в «Дальнем». К слову, сами по себе связи опера с представителями криминала объяснимы спецификой разыскной работы. Тут стоит оценивать не их наличие, а степень вовлеченности.
Впрочем, отрицательную характеристику данному сотруднику в Следкоме давал и последний начальник ОП «Дальний» Сергей Ефремов. С его слов, от подчиненных были жалобы на некорректность и визиты на работу под градусом. Следователи же предполагали, что жестокость подходов к подозреваемым главный по розыску мог перенять во время служебных командировок на Северный Кавказ. Так, один из потерпевших рассказывал, что слышал от мучителей «Дальнего» историю страшных убийств в Чечне с помощью костра под ведром с крысой, на которое сажают жертву.
На следствии и в суде Айнур Рахматуллин не признавал вину ни в одном из преступлений, утверждал — его оговаривают. Однако был признан виновным по пяти эпизодам превышения полномочий в отношении четырех потерпевших и оправдан по служебному подлогу.
Процесс шел в закрытом режиме, впрочем, детали обвинения против каждого из фигурантов на тот момент уже были известны. Так, один из потерпевших вспоминал, как в октябре 2011-го его убеждали признаться в краже сотового телефона: угрожали, сковали наручниками, стянули штаны и связали ремнем ноги. «Рахматуллин дал указание принести бутылку и презервативы», — рассказывал он, вспоминая, что последующее издевательство с бутылкой продолжалось около получаса, и в это время начальник угрозыска «периодически подходил, поднимал его голову за волосы, плевал в лицо и давал указания продолжать насилие».
Другой потерпевший давал показания, что именно Рахматуллин исследовал его задний проход с помощью карандаша или шариковой ручки, а другой использовал бутылку. В итоге родилось «чистосердечное признание» в краже на 6,6 тысячи рублей. Суд счел данные преступления доказанными. А еще установил, что в августе 2011-го — то есть за семь месяцев до гибели Сергея Назарова — издевательствам в «Дальнем» подвергли человека, который обратился в полицию за помощью после избиения двумя неизвестными. Ему не поверили и потребовали назвать обидчиков, используя в качестве средств убеждения наручники, бутылку и целлофановый пакет. Его одели на голову дважды потерпевшему. Правда, раскрыть таким способом преступление не смогли.
После вступления приговора в силу двое из потерпевших при поддержке правозащитников смогли в 2015-м взыскать с Минфина РФ моральный ущерб за преступления бывших представителей госвласти в 100 и 150 тысяч рублей.
В 2018-м МВД обратилось в Приволжский суд Казани с исками о взыскании тех же сумм с силовиков в порядке регресса. В первом случае иск был предъявлен осужденным экс-оперативникам Александру Фадееву (приговорен к 1 году и 8 месяцам, Амиру Шарафуллину (5 лет и 8 месяцев), Денису Васильеву (3 года и 9 месяцев) и экс-начальнику угрозыска Айнуру Рахматуллину. Во втором — к Шарафуллину с Рахматуллиным, а также к бывшему заму начальника угрозыска ОП Алмазу Василову (13 лет и 11 месяцев) и оперативнику Ильнару Ибатуллину (9 лет 4 месяца). Участие ответчиков суд обеспечил в том числе в формате ВКС с колониями, однако представитель истца дважды не явился на заседания. И судья был вынужден оставить иски МВД без рассмотрения.
С чистой совестью — хоть в депутаты!
Опрошенные «Реальным временем» эксперты разошлись во мнениях — как относиться к тому, что за безопасность крупного ТЦ теперь отвечает человек с судимостью. С юридической точки зрения — запретов на работу в коммерческой организации нет, некоторые с погашенной судимостью даже депутатские корочки получают.
— Человека, который таким негативом прогремел на всю страну, взяли на работу с хорошей зарплатой либо за личные заслуги перед руководством организации, либо по чьей-то просьбе, — считает экс-депутат Набережных Челнов с погашенной судимостью по игорному делу Сергей Еретнов. — Поскольку сообщество силовиков не осуждает своего товарища, может, это своего рода вознаграждение за то, что пострадал за действия системы.
— Безопасник — это как врач. Работодатель должен ему доверять, быть уверен. Но и профессиональные качества человека важны. Ведь служба безопасности коммерческой организации должна мониторить и внешние, и внутренние риски, работать с контрагентами, проверять новых сотрудников, контролировать старых — чтобы не воровали, — поделился с «Реальным временем» один из бывших начальников другого отдела полиции Казани.
Служба безопасности в торговом центре отвечает за урегулирование и предотвращение проблем с арендаторами. Так, несколько лет назад собственникам одного мебельного центра Казани пришлось отбиваться от обманутых клиентов. Люди заказали в одном из салонов диваны со сроком доставки 28 дней, а сотрудники ООО отработали в центре 25 и растворились вместе с деньгами. И оказалось — договор аренды оформлялся по доверенности на подставное лицо.
Но вернемся в KazanMall. В начале января там произошла первая нештатная ситуация — группа молодежи на парковке включила пожарную сигнализацию, что вызвало переполох у посетителей, пытавшихся покинуть здание. Администрация ТЦ уже направила в полицию заявление о привлечении виновников к ответственности.
Со временем работы у безопасников нового торгового молла будет больше — часть арендаторов еще не открылись. Однако и сейчас сотрудников в черном можно встретить на стратегических постах — у входа и эскалаторов на каждом этаже они с помощью тепловизоров мониторят температуру посетителей. Правда, санкции к нарушителям, что гуляют больные, не применяют, на улицу не гонят. Лишь предупреждают...
Тем временем в администрации торгового центра «Реальному времени» сообщили, что «при приеме на работу учитываются все факторы, полученные в ходе проверки кандидатов». «В коммерческой организации судимость не может являться основанием для отказа в трудоустройстве, — напоминают в KazanMall и добавляют: — Айнур Рахматуллин был принят на работу на должность охранника. За период работы проявил себя как добросовестный и ответственный сотрудник».
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