Российский суд запретил аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики»

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о запрете распространения в России аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики». Трансляцию вела «Медиазона».

«Нами достоверно представлено, что эти анимационные фильмы подталкивают детей в том числе на совершение суицидальных действий. Уже после подачи нами данного искового заявления несколько школьников нашего города совершили суицидальные действия, при этом на детях находились предметы одежды, относящиеся к анимационным фильмам, в том числе «Тетрадь смерти», — сказал в прениях зампрокурора Колпинского района Дмитрий Атаманенко.

Также сегодня будет рассмотрен иск о запрете распространения аниме «Токийский гуль».

