В Казани, Челнах и Альметьевске открылись новые пункты вакцинации от коронавируса
В Татарстане открылись 11 новых пунктов вакцинации от коронавируса. Теперь привиться препаратом «Спутник V» можно в 68 пунктах по всей республике.
Пять новых пунктов открылись в Набережных Челнах, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ:
- Горбольница №2;
- Горбольница №5;
- Челнинский госпиталь для ветеранов войн;
- Поликлиника №3;
- Поликлиника №4.
В Казани теперь привиться можно также в следующих медучреджениях:
- Горбольница №12;
- Клиника медуниверситета;
- РКИБ;
- Университетская клиника КФУ.
Альметьевцы получили возможность вакцинироваться здесь:
- Городская поликлиника №3;
- МСЧ «Татнефть».
Напомним, в Татарстане массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января. Прививку мог получить любой желающий в 57 учреждениях.ОбществоМедицина Татарстан
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