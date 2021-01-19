В Казани, Челнах и Альметьевске открылись новые пункты вакцинации от коронавируса

В Татарстане открылись 11 новых пунктов вакцинации от коронавируса. Теперь привиться препаратом «Спутник V» можно в 68 пунктах по всей республике.

Пять новых пунктов открылись в Набережных Челнах, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ:

Горбольница №2;

Горбольница №5;

Челнинский госпиталь для ветеранов войн;

Поликлиника №3;

Поликлиника №4.

В Казани теперь привиться можно также в следующих медучреджениях:

Горбольница №12;

Клиника медуниверситета;

РКИБ;

Университетская клиника КФУ.

Альметьевцы получили возможность вакцинироваться здесь:

Городская поликлиника №3;

МСЧ «Татнефть».

Напомним, в Татарстане массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января. Прививку мог получить любой желающий в 57 учреждениях.