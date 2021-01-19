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В Казани, Челнах и Альметьевске открылись новые пункты вакцинации от коронавируса

14:59, 19.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани, Челнах и Альметьевске открылись новые пункты вакцинации от коронавируса
Фото: twitter.com/sputnikvaccin

В Татарстане открылись 11 новых пунктов вакцинации от коронавируса. Теперь привиться препаратом «Спутник V» можно в 68 пунктах по всей республике.

Пять новых пунктов открылись в Набережных Челнах, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ:

  • Горбольница №2;
  • Горбольница №5;
  • Челнинский госпиталь для ветеранов войн;
  • Поликлиника №3;
  • Поликлиника №4.

В Казани теперь привиться можно также в следующих медучреджениях:

  • Горбольница №12;
  • Клиника медуниверситета;
  • РКИБ;
  • Университетская клиника КФУ.

Альметьевцы получили возможность вакцинироваться здесь:

  • Городская поликлиника №3;
  • МСЧ «Татнефть».

Напомним, в Татарстане массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января. Прививку мог получить любой желающий в 57 учреждениях.

ОбществоМедицина Татарстан
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