Список персон

Груничев Александр Станиславович

Гос. ведомства
Груничев Александр Станиславович Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Родился 10 декабря 1975 года в г. Казани.

Образование:

1997 год — Казанский государственный университет (специальность «менеджмент».)

1998 год — Казанскаягосударственная архитектурно-строительная академия (специальность «инженер» )

2005 год — Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, МВА

Трудовая деятельность:

1998 г. — работал в КП «Дирекция по работе с ценными бумагами».
1998 — 2006 гг. — начальник экономического отдела, начальник бюджетного отдела отделения пенсионного фонда России по РТ.
С апреля 2006 г. — руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Московская, 55
  • Телефон: (843) 236-89-22
  • Email: to16@fas.gov.ru
  • Сайт: www.fasrt.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам