Список персон

Валиев Альфред Ракибович

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Валиев Альфред Ракибович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 13 апреля 1964 в г. Казань.

Образование

1985 г. — окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. С.М.Кирова.

1999 г. — окончил Институт социальных и гуманитарных знаний.

Трудовая деятельность

Директор ООО «УК «УНЫШ».
Первый секретарь комитета регионального отделения партии «Коммунисты России» в РТ.
С 2020 г. — депутат Казанской городской Думы.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 420021, ул Мартына Межлаука, д.22, офис 506
  • Телефон: (843) 293-17-33
  • Сайт: http://kr16.ru/

Дата последнего обновления: 07.10.2020

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