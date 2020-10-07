Валиев Альфред Ракибович
Общая информация
Родился 13 апреля 1964 в г. Казань.
Образование
1985 г. — окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. С.М.Кирова.
1999 г. — окончил Институт социальных и гуманитарных знаний.
Трудовая деятельность
Директор ООО «УК «УНЫШ».
Первый секретарь комитета регионального отделения партии «Коммунисты России» в РТ.
С 2020 г. — депутат Казанской городской Думы.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 420021, ул Мартына Межлаука, д.22, офис 506
- Телефон: (843) 293-17-33
- Сайт: http://kr16.ru/
Дата последнего обновления: 07.10.2020