«Инвентаризация архивов» от Липского: c топ-менеджеров «Интеха» спросили за 6 млрд рублей

«Схематозы» ТФБ нашли и в «Интехе»

Накануне в Казани возбудили новое дело о преступлениях в «Интехбанке». Следователи заподозрили неустановленных должностных лиц кредитного учреждения в растрате, злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве и фальсификации финансовой отчетности. Банковский кризис в Татарстане впервые публично прокомментировал глава Следкома по РТ Валерий Липский.

Ни одного фигуранта в новом деле пока нет. Однако предварительный ущерб уже оценен силовиками в 6 млрд рублей с лишним. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, ухудшение финансового положения банка произошло в результате перечисления денежных средств техническим компаниям, выкупа векселей технических компаний, а также снятия ликвидных залогов по технической задолженности заемщиков.

Незаконные действия неустановленных должностных лиц «Интехбанка» в 2015—2016 годах привели к отзыву лицензии весной 2017 года, полагают силовики.

Бывшего главу правления банка Марселя Зарипова и его первого зама Елену Наумову изначально обвиняли в злоупотреблении полномочиями, но позже квалифицировали деяние по менее тяжкой статье УК РФ о неправомерных действиях при банкротстве. Фото Ирины Плотниковой

Заметим, все эти схемы хорошо знакомы читателям «Реального времени» по материалам о деле экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, дело которого сейчас рассматривает Вахитовский райсуд Казани. Причем, ввиду коронавируса, процесс фактически переведен в закрытый от общественности режим, и никаких попыток обеспечить гласность хотя бы техническими средствами судебная система не предпринимает.

Первое дело до приговора не дошло

Первое дело топ-менеджеров «Интеха» на 874 млн суд прекратил в апреле 2019 года за сроком давности. Бывшего главу правления банка Марселя Зарипова и его первого зама Елену Наумову изначально обвиняли в злоупотреблении полномочиями, но позже квалифицировали деяние по менее тяжкой статье УК РФ о неправомерных действиях при банкротстве. Срок давности по ней — всего два года, и к моменту судебного разбирательства он истек.

Попытка АСВ взыскать пропавшие средства вместе с процентами в гражданском порядке с бывших обвиняемых и аффилированных с банком лиц закончилась лишь частичным удовлетворением требований — на 49 млн от заявленного миллиарда с небольшим.

Заметим, что в том уголовном деле также фигурировали странные для бизнеса схемы обмена реальных активов на неликвид: в декабре 2016-го руководство банка по договору уступки получило у ООО «ПСФ «Строительный центр» права требования по трем кредитным договорам к фирме-«пустышке» ООО «Андан» в обмен на права требования по обеспеченным залогами кредитным договорам банка к ООО «Александрия», «АБ Билдинг Тренд», «Вексельный центр» и «Тринити». Три договора подписала Наумова, четвертый — Зарипов. А через четыре дня после этих сделок в «Интехбанке» была введена временная администрация.

Попытка АСВ взыскать пропавшие средства вместе с процентами в гражданском порядке с бывших обвиняемых и аффилированных с банком лиц закончилась лишь частичным удовлетворением требований — на 49 млн от заявленного миллиарда с небольшим

Станут ли уже побывавшие под судом банкиры фигурантами нового дела — покажет время. Расследованием занимаются сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Тот же отдел ранее возбудил новое дело о преступлениях в «Татфондбанке» с ущербом 41,2 млрд рублей. Что характерно — в этом деле ТФБ фигурируют те же статьи — растрата, преднамеренное банкротство, злоупотребление полномочиями и фальсификация отчетности. Это дело также возбуждено в отношении неустановленных руководителей.

Главный следователь Татарстана о деле ТФБ: «Точка не поставлена»

Накануне банковские дела вкратце прокомментировал глава Следкома по РТ Валерий Липский в программе «Тема» ТК «Эфир». Он согласился, что крах «Татфондбанка» затронул всю республику, и напомнил — на финише расследования находится дело о переводе вкладов в «ТФБ-Финанс» с ущербом в 1,5 млрд рублей. В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела в 534 томах, отметил полковник юстиции.

Кроме того, Липский сделал акцент на аресте денежных средств Мусина и аффилированных с ним лиц на 4 млрд рублей:

— В частности, установлен счет в Швейцарии на сумму, эквивалентную 3,5 миллиарда рублей. Соответственно, по решению суда эти деньги будут возмещены Агентству по страхованию вкладов, а оно уже будет распределять их между потерпевшими. На этой неделе я давал ответ в компетентные органы Республики Швейцария, что мы подтверждаем арест этих денежных средств, что есть дело в суде, еще одно расследуется, и точка не поставлена.

Кроме того, Липский сделал акцент на аресте денежных средств Мусина и аффилированных с ним лиц на 4 млрд рублей. Фото Максима Платонова

Также главный следователь Татарстана в выступлении подчеркнул одну из задач Следкома — раскрытие преступлений прошлых лет. И дал понять — «реанимация» материалов, которые ранее закончились отказами в возбуждении дел либо прекращением преследования, не случайна: «Нами проводится инвентаризация уголовных дел».

Ирина Плотникова