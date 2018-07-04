Тихомиров Борис Иванович
Общая информация
Родился в п. Абезь Коми АССР.
Образование:
1970 г. — Московский энергетический институт, факультет «электропривод и автоматизация промышленных установок».
Трудовая деятельность:
1970 по 1994 гг. — инженер, старший инженер, руководитель группы, главный специалист отдела, главный специалист Казанского филиала «Гипронииавиапром».
1988 по 1994 гг. — начальник, директор Казанского филиала «Гипронииавиапром».
С 1994 г. — генеральный директор ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» (ныне — АО «Казанский Гипронииавиапром»).
Заслуженный машиностроитель ТАССР.Заслуженный строитель РТ.Почетный строитель России.Почетный авиастроитель. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медалью «За боевое содружество» МВД РТ, орденом «Ломоносова». Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники (2000 г.). Лучший руководитель предприятия (2002 г., 2004 г., 2008 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, 1
- Телефон: +7(843) 571-95-48
- Email: root@gap-rt.ru
Дата последнего обновления: 04.07.2018