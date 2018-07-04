Список персон

Тихомиров Борис Иванович

Строительство, Проектирование
Тихомиров Борис Иванович

Общая информация

Родился в п. Абезь Коми АССР.

Образование:

1970 г. — Московский энергетический институт, факультет «электропривод и автоматизация промышленных установок».

Трудовая деятельность:

1970 по 1994 гг. — инженер, старший инженер, руководитель группы, главный специалист отдела, главный специалист Казанского филиала «Гипронииавиапром».

1988 по 1994 гг. — начальник, директор Казанского филиала «Гипронииавиапром».

С 1994 г. — генеральный директор ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» (ныне — АО «Казанский Гипронииавиапром»).

Заслуженный машиностроитель ТАССР.Заслуженный строитель РТ.Почетный строитель России.Почетный авиастроитель. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медалью «За боевое содружество» МВД РТ, орденом «Ломоносова». Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники (2000 г.). Лучший руководитель предприятия (2002 г., 2004 г., 2008 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, 1
  • Телефон: +7(843) 571-95-48
  • Email: root@gap-rt.ru

Дата последнего обновления: 04.07.2018

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