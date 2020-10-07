Сурчилов Владимир Валерьевич

Общая информация

Родился 03 сентября 1976 года в Казани.

Образование

1999 г. — окончил Казанский федеральный университет по специальности «радиофизика».

2010 г. — окончил Академию управления МВД России по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

1999-2000 гг. — служба в рядах Вооруженных сил РФ.

2000-2014 гг. — служба в МВД по РТ.

2014-2017 гг. — заместитель координатора Татарстанского регионального отделения политической партии ЛДПР.

С 2015 г. — депутат совета Нармонского сельского поселения Лаишевского муниципального района.

С 2017 г. — координатор татарстанского регионального отделения политической партии ЛДПР.

С 2017 г. — помощник депутата ГД ФС РФ Дегтярева М. В. на общественных началах.

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