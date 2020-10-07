Сурчилов Владимир Валерьевич
Общая информация
Родился 03 сентября 1976 года в Казани.
Образование
1999 г. — окончил Казанский федеральный университет по специальности «радиофизика».
2010 г. — окончил Академию управления МВД России по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность
1999-2000 гг. — служба в рядах Вооруженных сил РФ.
2000-2014 гг. — служба в МВД по РТ.
2014-2017 гг. — заместитель координатора Татарстанского регионального отделения политической партии ЛДПР.
С 2015 г. — депутат совета Нармонского сельского поселения Лаишевского муниципального района.
С 2017 г. — координатор татарстанского регионального отделения политической партии ЛДПР.
С 2017 г. — помощник депутата ГД ФС РФ Дегтярева М. В. на общественных началах.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Чернышевского, 30Б, офис 012
- Телефон: (843) 200-96-70
- Email: ldpr16@bk.ru
Дата последнего обновления: 07.10.2020