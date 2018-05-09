Шайхразиев Василь Габтелгаязович

Общая информация

Родился в д. Саитово, Мензелинский район, ТАССР

Образование:

1990 г. -Высшая юридическая заочная школа МВД СССР, «Правоведение», юрист

Трудовая деятельность:

1980 — 1981 гг — работа монтером подкрановых путей УМС УС «Автозаводстрой», г. Набережные Челны.

1981 — 1983 гг – служба по призыву в пограничных войсках КГБ СССР, г. Биробиджан ЕАО.

1983 — 1993 гг– служба в Министерстве внутренних дел ТАССР, г. Набережные Челны.

1993 — 1995 гг – начальник правового управления Акционерного коммерческого банка «Челныбанк», г. Набережные Челны.

1995 — 2003 гг – директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Челны», г.Набережные Челны.

2003 — 2004 гг – помощник Главы администрации города Набережные Челны.

2004 — 2005 гг – первый заместитель Главы администрации города Набережные Челны.

С 2005 года – Руководитель Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны.

С 2003 года — работа в администрации г. Набережные Челны, с 8 декабря 2005 года по результатам конкурса назначен Руководителем Исполнительного комитета г. Набережные Челны.

2010 — 2014 гг — мэр города Набережные Челны.

С 17 сентября 2014 Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Награды:

2013 г. — Орден Дружбы

2005 г. — Медаль «В память 1000-летия Казани"

2008 г. — Медаль «За доблестный труд»

2006, 2010 гг — Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан

2012 г -Благодарность Президента Республики Татарстан

2014 г — Медаль за развитие органов самоуправления

1991 г — Медаль «За безупречную службу»

2008 г — Медаль «За укрепление боевого содружества»

2012 г — Медаль «За содействие»

1998 г — Почетная грамота Министра внутренних дел СССР

2007, 2012 г — Почетная грамота Министра обороны РФ

2011 г — Благодарность Министерства регионального развития Российской Федерации

2008 г. — Знак отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны»





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