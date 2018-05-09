Шайхразиев Василь Габтелгаязович
Общая информация
Родился в д. Саитово, Мензелинский район, ТАССР
Образование:
1990 г. -Высшая юридическая заочная школа МВД СССР, «Правоведение», юрист
Трудовая деятельность:
1980 — 1981 гг — работа монтером подкрановых путей УМС УС «Автозаводстрой», г. Набережные Челны.
1981 — 1983 гг – служба по призыву в пограничных войсках КГБ СССР, г. Биробиджан ЕАО.
1983 — 1993 гг– служба в Министерстве внутренних дел ТАССР, г. Набережные Челны.
1993 — 1995 гг – начальник правового управления Акционерного коммерческого банка «Челныбанк», г. Набережные Челны.
1995 — 2003 гг – директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Челны», г.Набережные Челны.
2003 — 2004 гг – помощник Главы администрации города Набережные Челны.
2004 — 2005 гг – первый заместитель Главы администрации города Набережные Челны.
С 2005 года – Руководитель Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны.
С 2003 года — работа в администрации г. Набережные Челны, с 8 декабря 2005 года по результатам конкурса назначен Руководителем Исполнительного комитета г. Набережные Челны.
2010 — 2014 гг — мэр города Набережные Челны.
С 17 сентября 2014 Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан
Награды:
2013 г. — Орден Дружбы
2005 г. — Медаль «В память 1000-летия Казани"
2008 г. — Медаль «За доблестный труд»
2006, 2010 гг — Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан
2012 г -Благодарность Президента Республики Татарстан
2014 г — Медаль за развитие органов самоуправления
1991 г — Медаль «За безупречную службу»
2008 г — Медаль «За укрепление боевого содружества»
2012 г — Медаль «За содействие»
1998 г — Почетная грамота Министра внутренних дел СССР
2007, 2012 г — Почетная грамота Министра обороны РФ
2011 г — Благодарность Министерства регионального развития Российской Федерации
2008 г. — Знак отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: +7 (843) 264-75-91
- Email: pr.shayhraziev@tatar.ru
- Сайт: www.tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018