Кондратьев Андрей Станиславович
Общая информация
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан
Биография
Родился 1 мая 1969 года в г.Казани.
Образование:
окончил в 1992 году Казанский государственный медицинский институт (лечебное дело, врач).
Государственные награды:
Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, 1999г.;
Медаль «В память 1000-летия Казани», 2005г.;
Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан, 2009г.;
Медаль Республики Татарстан «За доблестный труд», 2013г.;
Благодарность Президента Республики Татарстан 2014г.;
Благодарственное письмо Президента Российской Федерации, 2018г.;
Заслуженный работник сферы молодежной политики Республики Татарстан, 2019г.
Трудовая деятельность:
1986 — 1992 Студент Казанского государственного медицинского института;
1992 — 1994 Ординатура Казанского государственного медицинского института;
1994 — 1997 Аспирантура Казанского государственного медицинского института;
1998 — 2000 Художественный руководитель Молодежного центра Республики Татарстан; Президент Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан;
2000 — 2002 Проректор по воспитательной работе Казанского государственного медицинского университета, Председатель Совета проректоров ВУЗов Республики Татарстан;
2002 — 2012 Заместитель министра, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан;
2012 — 2013 Начальник отдела по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан;
2013 — 2020 Руководитель Регионального исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2020 — н/в. Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан.
Выдвинут Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
Назначен Президентом Республики Татарстан
Указ от 14 марта 2020 года № УП-172
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул.Батурина, 7Б
- Телефон: +7 (843) 292-84-33
- Email: cik.rt@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.05.2020