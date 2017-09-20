Комитет Гос Совета РТ по бюджету, налогам и финансам

Общая информация

Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:



1) бюджетное устройство и бюджетный процесс;



2) межбюджетное регулирование;



3) бюджет Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период и отчет о его исполнении;



4) бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан и отчет о его исполнении;



5) контроль за исполнением бюджета Республики Татарстан и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан;



6) законодательство о налогах и сборах;



7) образование и деятельность Счетной палаты Республики Татарстан;



8) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета.

Руководитель - Якунин Леонид Александрович

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