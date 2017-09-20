Список компаний

Комитет Гос Совета РТ по бюджету, налогам и финансам

Общая информация

Комитет осуществляет законопроектную работу, предварительное рассмотрение и подготовку вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета Республики Татарстан, контроль за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Татарстан по следующим основным направлениям:

1) бюджетное устройство и бюджетный процесс;

2) межбюджетное регулирование;

3) бюджет Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период и отчет о его исполнении;

4) бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан и отчет о его исполнении;

5) контроль за исполнением бюджета Республики Татарстан и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан;

6) законодательство о налогах и сборах;

7) образование и деятельность Счетной палаты Республики Татарстан;

8) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета.

Руководитель - Якунин Леонид Александрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
  • Телефон: (843) 267-64-31
  • Email: budget@gossov.tatarstan.ru
  • Сайт: http://www.gossov.tatarstan.ru/komitet/show/5

Дата последнего обновления: 20.09.2017

Если вы нашли ошибку, напишите нам