Список персон

Михеев Альмир Александрович

Гос. ведомства, Медицина
Михеев Альмир Александрович Фото: www.kzn.ru

Общая информация

Директор ООО «ИВЦ «Анатомика», депутат Казанской городской Думы

Родился 19 июля 1977 г. в Казани.

Образование:

2000 г. — Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева.

Трудовая деятельность:

1999-2006 гг. — директор ООО «Ротор Мед»;
2006-2009 гг. — генеральный директор ООО «Ортопрайм»;
С сентября 2009 г. – директор ООО «Ортопрайм СНГ»;
С октября 2009 г. – директор ООО «ИВЦ «Анатомика».
Женат. Воспитывает двоих детей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Адмиралтейская, 3, корп.4, каб.209.
  • Телефон: +7 843 202 09 52
  • Email: deputat.mikheev@mail.ru
  • Сайт: www.almir.online

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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