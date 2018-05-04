Михеев Альмир Александрович
Общая информация
Директор ООО «ИВЦ «Анатомика», депутат Казанской городской Думы
Родился 19 июля 1977 г. в Казани.
Образование:
2000 г. — Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева.
Трудовая деятельность:
1999-2006 гг. — директор ООО «Ротор Мед»;
2006-2009 гг. — генеральный директор ООО «Ортопрайм»;
С сентября 2009 г. – директор ООО «Ортопрайм СНГ»;
С октября 2009 г. – директор ООО «ИВЦ «Анатомика».
Женат. Воспитывает двоих детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Адмиралтейская, 3, корп.4, каб.209.
- Телефон: +7 843 202 09 52
- Email: deputat.mikheev@mail.ru
- Сайт: www.almir.online
Дата последнего обновления: 04.05.2018