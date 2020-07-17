Андрей Кондратьев: «ЦИК РТ абсолютно поддерживает систему неоднодневных выборов»

Фото: Максим Платонов

Какие выборы пройдут в Татарстане 13 сентября

Андрей Кондратьев, председатель ЦИК Татарстана, провел сегодня первую масштабную пресс-конференцию, посвященную подготовке к Единому дню голосования 13 сентября.

— Мы в активной фазе избирательного цикла, — сказал он. — Мы без пауз и отдыха движемся к Единому дню голосования. В России этой осенью пройдут выборы высших должностных лиц в 18 субъектах РФ. Безусловно, в нашей республике это главные выборы 2020 года — выборы президента Республики Татарстан. Понимание этого обстоятельства в обществе есть, и все внимание приковано к этим выборам.

Глава ЦИК рассказал, что, кроме президента республики, в Татарстане пройдут еще довыборы депутата в Госдуму РФ в Нижнекамском округе (в связи с трагической гибелью Айрата Хайруллина) и довыборы депутата в Госсовет республики в Елабужском округе №37.



Кроме того, в республике пройдут выборы в органы местного самоуправления. На этих выборах в республике будут разыграны 7 712 мандатов. Например, в Казани будут избираться 50 депутатов, из них 25 по одномандатным округам, 25 — по партийным спискам.

— У каждой кампании своя специфика и особенности, — рассказал Кондратьев. — Эта кампания базируется и будет опираться на многие наработанные вариативные мероприятия, связанные с общероссийским голосованием. Оно доказало многим скептикам особую активность избирателей Татарстана — даже в этой сложной эпидемиологической ситуации они проявили свою активность. Мы были в беспрецедентной ситуации по обеспечению безопасности здоровья всех участников избирательного процесса. И с этим опытом мы идем в новую многосложную избирательную кампанию.

Пять кандидатов в президенты Татарстана

Выдвигать кандидатов в президенты Республики могут только политические партии, самовыдвижение на этих выборах не предусмотрено. Своих кандидатов выдвинули «Единая Россия» (Рустам Минниханов), ЛДПР (Владимир Сурчилов), «Справедливая Россия» (Альмир Михеев), «Коммунисты России» (Альфред Валиев), «Партия Роста» (Олег Коробченко). Сейчас партии собирают подписные листы, и с 19 по 29 июля кандидаты должны представить документы на регистрацию. Уже сегодня кандидаты могут вести агитационную работу, но в СМИ эта агитация начнется с 15 августа.

Кстати, на выборах президента татарстанцы могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель»: заявиться через МФЦ, через ТИКи, через УИКи, через портал госуслуг, чтоб проголосовать там, где удобно. Но на уровне выборов в муниципальные органы власти этот механизм не работает, уточнил Кондратьев. Муниципальных депутатов нужно будет избирать там же, где они выдвигаются.

Наблюдательный процесс сменит идеологическую основу

Глава ЦИК напомнил, что на голосовании 1 июля работали свыше 15 тысяч наблюдателей. В случае же выборов, которые пройдут 13 сентября, к работе Общественной палаты добавится большая активность политических партий, которые готовят своих наблюдателей. Партии уже сейчас занимаются этим вопросом. А все потому, что задача наблюдателя сейчас уже будет заключаться не только в том, чтобы наблюдать за ходом голосования избирателей, но и в контроле за конкуренцией между кандидатами.

— Наблюдательный процесс приобретает другую идеологическую основу, — объяснил Кондратьев. — Партии будут конкурировать, в том числе и своими наблюдателями. Если к 1 июля Общественная палата готовила наблюдателей за процессом, то тут будет уже конкуренция. А в этом и есть главная легитимность кампании — когда конкуренция подогревает процесс наблюдения на участках. Это правильно, и мы будем эту конкуренцию поддерживать.

Избирателей стало меньше, количество УИКов будет меняться

Андрей Кондратьев огласил основные цифры об участниках избирательного процесса.

В республике работают 65 ТИКов...

ТИКов... и 2810 УИКов, но эти цифры не окончательные: «Мы посмотрим, где будем дополнительно открывать участки, а где-то закроем (например, на период дезинфекции в больнице).

УИКов, но эти цифры не окончательные: «Мы посмотрим, где будем дополнительно открывать участки, а где-то закроем (например, на период дезинфекции в больнице). В избирательных комиссиях будут работать 22 000 человек.

человек. Численность избирателей в республике на сегодняшний момент — 2 937 257 человек.

человек. С 1 июля в республике стало на 1 179 избирателей меньше. «Это естественный процесс — миграция, призыв в армию, выписка, естественная убыль населения», — рассказал Кондратьев.

избирателей меньше. «Это естественный процесс — миграция, призыв в армию, выписка, естественная убыль населения», — рассказал Кондратьев. В дополнительных выборах депутата Госдумы в Нижнекамском округе примут участие 440 тысяч избирателей, будут работать 14 ТИКов и 533 УИКа. На них заявились четыре кандидата: Андрей Колосов от ЛДПР, сенатор Олег Морозов от «Единой России», Ильнар Сираев от «Справедливой России» и Альберт Ягудин от КПРФ. Каждый из них должен собрать не менее 13 637 подписей (не менее 3% от общего числа избирателей).

избирателей, будут работать ТИКов и УИКа. На них заявились четыре кандидата: Андрей Колосов от ЛДПР, сенатор Олег Морозов от «Единой России», Ильнар Сираев от «Справедливой России» и Альберт Ягудин от КПРФ. Каждый из них должен собрать не менее подписей (не менее от общего числа избирателей). Депутата в Госсовет Татарстана по Елабужскому одномандатному округу №37 будут определять 61 139 человек на 62 УИКах, относящихся к двум ТИКам.

человек на УИКах, относящихся к двум ТИКам. На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований разыграют 7 712 мандатов в двух городских округах (Казань и Набережные Челны), 38 городах и 872 сельских поселениях.

ЦИК Татарстана выступает за растягивание голосования на два-три дня

Андрей Кондратьев сообщил, что в сложившейся сложной эпидемиологической обстановке ЦИК Татарстана «безусловно, абсолютно поддерживает систему неоднодневных выборов в этой ситуации».

Пандемия коронавируса никуда не ушла, обстановка сложная. Руководитель татарстанского ЦИКа констатировал, что к сентябрю ни перчатки, ни маски мы еще не снимем:

— И при высокой явке всё это спрессовать в один день будет тяжело и опасно для здоровья всех участников избирательного процесса. Поэтому мы — за несколько дней. 7 дней — крайне сложно для избирательной системы. Но 2 — 3 дня — та самая цифра, которая должна реально обсуждаться. Буквально вчера Памфилова проводила совещание по этому поводу. Думаю, что здравый смысл возобладает. Ведь именно благодаря тому, что процесс был разведен на несколько дней, нам удалось избежать ухудшения эпидемиологической ситуации. Это я говорю как медик и как глава Центризбиркома республики, — подытожил Кондратьев.

Но кроме заботы о здоровье, он сообщил еще и об удобстве голосования, растянутого на несколько дней: это дает людям возможность выбора. Ведь начало сентября — традиционно еще дачный сезон, а если есть возможность проголосовать не только в воскресенье, но и в пятницу, и в субботу — это дает человеку больше возможностей распланировать свое время.

Маски никуда не денутся, одноразовые ручки — под вопросом

Кондратьев констатировал, что отработанный 1 июля алгоритм обеспечения безопасности на участках был хорошо отлажен. В организации выборов 13 сентября ЦИК вместе с Роспотребнадзором будет исходить из оперативной эпидобстановки к началу сентября. Но ориентироваться все-таки надо на полный, точно такой же, как 1 июля список противоэпидемических мер.

— Что может уйти? Например, одноразовые ручки. Или, допустим, обязательность перчаток. Но сейчас мы ориентированы на полное соответствие. Это правильно. Избирательная система Татарстана прошла сложнейший экзамен, но в этой сессии не один экзамен, и следующий нам надо сдать 13 сентября, — подытожил Андрей Кондратьев.



С 20 июля ЦИК запустит информационную кампанию, посвященную Единому дню голосования. А открытость и прозрачность выборов будет обеспечиваться, как и 1 июля — с помощью огромной армии наблюдателей и установки видеонаблюдения на участках.



Людмила Губаева