Садретдинов Аглям Киямович
Общая информация
Родился 26 октября 1951 года в деревне Чичканы Комсомольского района Чувашской АССР.
Образование
1975 г.— окончил Казанский сельскохозяйственный институт.
1990 г. — окончил Саратовскую высшую партшколу.
2002 г. — окончил МВА в Казанском государственном финансово-экономическом институте.
Трудовая деятельность
1976-1977 гг. — главный инженер колхоза им. Ленина Камско-Устьинского района.
1977-1979 гг. — главный инженер колхоза им. Куйбышева Апастовского района.
1979-1981 гг. — заместитель управляющего ТОМТП (Апастово).
1981-1987 гг. — председатель Апастовского объединения «Сельхозхимия».
1987-1992 гг. — председатель Апастовского РАПО.
1992-1998 гг. — председатель Апастовского райсовета, глава администрации Апастовского района.
1998-2000 гг. — председатель районного совета народных депутатов, глава администрации Буинского района.
2000-2004 гг. — депутат Госсовета РТ второго созыва.
2006-2007 гг. — глава муниципального образования «Буинский муниципальный район».
2007-2010 — министр экологии и природных ресурсов РТ.
2011-2015 гг. — генеральный директор ОАО МТП АО «ЛОМЖА».
Женат, воспитывает сына и дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 30.10.2020