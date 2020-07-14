Вооруженная Казань: количество желающих купить огнестрел выросло в пандемию

Истекшие в пандемию разрешения на хранение и ношение гражданского оружия надо продлить до 1 августа

Фото: Максим Платонов

На фоне коронавирусного локдауна и неопределенности татарстанцы стали активнее вооружаться. Как выяснило «Реальное время», только в одном подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в центре Казани количество обращений за первой лицензией на покупку гражданского оружия выросло на 3%. Впрочем, специалисты ведомства не связывают происходящее с тревожностью казанцев, ведь растет не только количество новых владельцев стволов, но и число желающих сдать свое оружие за ненадобностью.

13 тысяч новых «охотников» в 2020-м

По словам старшего инспектора отдела контроля за оборотом оружия ЛРР по городу Казани Управления Росгвардии по Республике Татарстан Гульчечек Якуповой, в период ограничительных мер оказание госуслуг по линии разрешительной работы не прекращалось. «И сейчас она продолжается. Заявления подаются исключительно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, к нему прилагаются скан-копии всех документов. И на основании этого гражданину продлевается разрешение», — рассказала она, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».

В рамках оказания государственных услуг подразделения ЛРР Татарстана за 2020 год рассмотрели и приняли 13,4 тыс. заявлений граждан и юридических лиц. На территории республики зарегистрировано 543 частных охранных организации, под охраной которых находятся около 26 тысяч объектов. В ЧОО работают более 23 тысяч человек.

По словам Якуповой, самой популярной целью является приобретение охотничьего гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения.

По словам Якуповой, самой популярной целью является приобретение охотничьего гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения

Сорокапятитысячная армия вооруженных татарстанцев

В настоящее время на учете в территориальных подразделениях ЛРР Татарстана состоят более 45 тысяч владельцев гражданского оружия, на хранении у которых находится более 71 тысячи единиц оружия. Отдельных данных по Казани в Росгвардии не предоставили.

«Количество желающих приобрести оружие растет. Процента на три. Не думаю, что этот как-то связано с пандемией. Потому что растет и количество тех, кто, напротив, хочет сдать его за ненадобностью», — отметила старший инспектор, добавив, что татарстанцы стали более законопослушными — за продлением разрешения обращаются более своевременно, чем раньше.

Отметим, что, несмотря на приток новых желающих, общее число «охотников» в республике за три года снизилось на 10%. В начале 2017 года Росгвардия отчитывалась, что всего на учете в Татарстане состояло 49 190 владельцев оружия. При этом количество единиц оружия тогда было сопоставимым с сегодняшним — 71 177 единиц. Это значит, что теперь у большего числа владельцев стало более одного ствола.

В настоящее время на учете в территориальных подразделениях ЛРР Татарстана состоят более 45 тысяч владельцев гражданского оружия, на хранении у которых находится более 71 тысячи единиц оружия

Успеть до 1 августа

Согласно распоряжению Росгвардии, с 6 апреля этого года все истекающие разрешения продлены до 1 сентября текущего года. Соответственно, если в этот период разрешение заканчивается, административная ответственность у владельца не возникает. Заявление на продление необходимо подать не позднее чем за месяц до истечения срока действия.

Чтобы не создавать очереди и столпотворения в подразделениях Росгвардии, помимо электронного приема документов, ведомство наладило выдачу готовых лицензий и РОХов по предварительной записи. Чтобы записаться на выдачу готовых документов, надо позвонить по телефону соответствующего подразделения Росгвардии по месту жительства.

Процедура продления истекших разрешений на хранение и ношение ожидает несколько тысяч татарстанцев. Однако прежде чем приходить в лицензионно-разрешительные подразделения, необходимо пройти медосмотр, в который входит прием психотерапевта и нарколога. А тем, кто собирается впервые получать лицензию на приобретение оружия, надо пройти соответствующее обучение и сдать экзамен.



1 / 42 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов