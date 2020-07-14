Вооруженная Казань: количество желающих купить огнестрел выросло в пандемию
Истекшие в пандемию разрешения на хранение и ношение гражданского оружия надо продлить до 1 августа
На фоне коронавирусного локдауна и неопределенности татарстанцы стали активнее вооружаться. Как выяснило «Реальное время», только в одном подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в центре Казани количество обращений за первой лицензией на покупку гражданского оружия выросло на 3%. Впрочем, специалисты ведомства не связывают происходящее с тревожностью казанцев, ведь растет не только количество новых владельцев стволов, но и число желающих сдать свое оружие за ненадобностью.
13 тысяч новых «охотников» в 2020-м
По словам старшего инспектора отдела контроля за оборотом оружия ЛРР по городу Казани Управления Росгвардии по Республике Татарстан Гульчечек Якуповой, в период ограничительных мер оказание госуслуг по линии разрешительной работы не прекращалось. «И сейчас она продолжается. Заявления подаются исключительно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, к нему прилагаются скан-копии всех документов. И на основании этого гражданину продлевается разрешение», — рассказала она, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени».
В рамках оказания государственных услуг подразделения ЛРР Татарстана за 2020 год рассмотрели и приняли 13,4 тыс. заявлений граждан и юридических лиц. На территории республики зарегистрировано 543 частных охранных организации, под охраной которых находятся около 26 тысяч объектов. В ЧОО работают более 23 тысяч человек.
По словам Якуповой, самой популярной целью является приобретение охотничьего гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения.
Сорокапятитысячная армия вооруженных татарстанцев
В настоящее время на учете в территориальных подразделениях ЛРР Татарстана состоят более 45 тысяч владельцев гражданского оружия, на хранении у которых находится более 71 тысячи единиц оружия. Отдельных данных по Казани в Росгвардии не предоставили.
«Количество желающих приобрести оружие растет. Процента на три. Не думаю, что этот как-то связано с пандемией. Потому что растет и количество тех, кто, напротив, хочет сдать его за ненадобностью», — отметила старший инспектор, добавив, что татарстанцы стали более законопослушными — за продлением разрешения обращаются более своевременно, чем раньше.
Отметим, что, несмотря на приток новых желающих, общее число «охотников» в республике за три года снизилось на 10%. В начале 2017 года Росгвардия отчитывалась, что всего на учете в Татарстане состояло 49 190 владельцев оружия. При этом количество единиц оружия тогда было сопоставимым с сегодняшним — 71 177 единиц. Это значит, что теперь у большего числа владельцев стало более одного ствола.
Успеть до 1 августа
Согласно распоряжению Росгвардии, с 6 апреля этого года все истекающие разрешения продлены до 1 сентября текущего года. Соответственно, если в этот период разрешение заканчивается, административная ответственность у владельца не возникает. Заявление на продление необходимо подать не позднее чем за месяц до истечения срока действия.
Чтобы не создавать очереди и столпотворения в подразделениях Росгвардии, помимо электронного приема документов, ведомство наладило выдачу готовых лицензий и РОХов по предварительной записи. Чтобы записаться на выдачу готовых документов, надо позвонить по телефону соответствующего подразделения Росгвардии по месту жительства.
Процедура продления истекших разрешений на хранение и ношение ожидает несколько тысяч татарстанцев. Однако прежде чем приходить в лицензионно-разрешительные подразделения, необходимо пройти медосмотр, в который входит прием психотерапевта и нарколога. А тем, кто собирается впервые получать лицензию на приобретение оружия, надо пройти соответствующее обучение и сдать экзамен.
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