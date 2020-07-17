Иппотерапия остается на казанском ипподроме

Благотворительная организация «Детям» и администрация МКСК «Казань» нашли компромисс после публикации «Реального времени»

К примирению и взаимному согласию пришли общественная благотворительная организация «Детям» и администрация международного конно-спортивного комплекса «Казань», согласившаяся пойти на уступки НКО. В конфликт, о котором подробно писало «Реальное время», вмешались республиканские власти, удержавшие обе стороны от крайних шагов. НКО в знак протеста собиралось «уйти в никуда», а ипподром, соответственно, готовился расторгнуть договор аренды. Предотвратить раздор помог приезд на место «схватки» помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой и вице-премьера республики, председателя Федерации конного спорта РТ Василя Шайхразиева. В итоге сторонам было предложено строить не легкий тентовый манеж под открытым небом, как изначально просила глава НКО «Детям», а рассмотреть возможность сооружения капитального здания с системой отопления, чтобы «развести» иппотерапию и большой спорт.

Наше поле

Всё хорошо, что хорошо кончается — так закончилось труднообъяснимое противостояние между благотворительной общественной организацией «Детям» и администрацией Международного конно-спортивного комплекса «Казань», разгоревшееся этим летом. Обладатель гранта президента России продолжит проводить курсы иппотерапии для детей-инвалидов на территории казанского ипподрома. Им предоставили отдельную и подходящую по всем условиям площадку на территории ипподрома. Об этом вчера сообщила «Реальному времени» глава НКО Аделина Мингазова.

Напомним, что несколько дней назад «Реальное время» рассказало о том, что НКО намеревается покинуть территорию ипподрома из-за того, что им не находят подходящего места для занятий иппотерапией с детьми-инвалидами. Вместо зеленых тропинок их выводят на горячий асфальт дорожек между конюшнями, что вредно для лошадей и не приносит должной пользы детям. Оказавшись без места, НКО собралось уйти после 10 лет работы на ипподроме. В ответ администрация МКСК «Казань» готовилось расторгнуть договор аренды денников для постоя лошадей. Одним словом, конфликт грозил вылиться в ЧП, его «загасили» после первой встречи участников с властями республики.

«Для продолжения занятий нам выделили как раз ту зеленую лужайку, которую мы сами выбрали, — поделилась Аделина Мингазова переполнявшей ее радостью. — Это настоящий сюрприз. Во-первых, здесь натуральное травяное полотно, что хорошо для конных прогулок. Во-вторых, место находится недалеко от конюшен, поэтому их удобно выводить на занятия. В- третьих, поблизости есть асфальтированная площадка для парковки автомобилей родителей, которые привозят детей на лечение». По ее мнению, лучшего варианта трудно было найти на ипподроме. «Теперь это наше поле, мы не боимся горячего асфальта», — заверила она.

«Для продолжения занятий нам выделили как раз ту зеленую лужайку, которую мы сами выбрали, — поделилась Аделина Мингазова переполнявшей ее радостью. Фото twitter.com/PrideRussia

Правда, пока эту местность предстоит благоустроить. По словам Аделины Мингазовой, в среду утром руководство ипподрома распорядилось выкосить высокую траву на этом участке и выровнять грунт от неровностей и кочек, чтобы лошадь не спотыкалась и не поранила копыта. До этого участок пустовал. «Сейчас эта территория приводится в порядок, — подтвердил «Реальному времени» генеральный директор МКСК «Казань» Сергей Василенко. — Общая площадь зоны для занятий иппотерапией — примерно 120 кв. м, — уточнил он. — Сама площадка находится за так называемым «бобриком», то есть закрытой зимней скаковой дорожкой. Рядом определена стоянка для автомобилей родителей», — подтвердил он. После того, как летняя жара спадет, благотворительная организация может возобновить занятия, а пока лошадей несколько раз в день обливают водой из шлангов. Они останутся на постое в денниках казанского ипподрома.

Иногда коневоды звонят главе Чечни Кадырову

Выбранная дислокация удобна еще и тем, что поможет «развести» потоки между элитными породистыми скакунами и спокойными «терапевтическими» лошадьми, подчеркнул Сергей Василенко. Как известно, они сильно отличаются по темпераменту и нраву, поэтому им лучше «не встречаться». Скакуны обладают высоким уровнем адреналина и могут по- разному реагировать на внешние раздражители, поясняют коневоды.

«Нужно понимать, что на казанском ипподроме содержится около 400 лошадей различных пород: есть элитные арабские скакуны, жеребцы английской чистокровной породы и другие дорогостоящие лошади, — пояснил Сергей Василенко. — Их содержат 127 коневодов (из разных регионов страны, — прим. авт.). Некоторые даже звонят Кадырову (главе Чечни, — прим. авт.) и жалуются, что не могут успокоить лошадь из-за неспокойного окружения. Поэтому мы решили разделить потоки на ипподроме», — заключил он.

Добавим, что сейчас на ипподроме вовсю идет подготовка к международным скачкам, которые пройдут 30 августа (если не наступит вторая волна коронавируса), сделал он оговорку). В самом разгаре большой ремонт скаковых дорожек вдоль арены. Идет полная замена всего полотна.

На ипподроме вовсю идет подготовка к международным скачкам, которые пройдут 30 августа. Фото Максима Платонова

Ухожу, или когда заберете лошадей?

Благополучной концовке казанской «ипподрамы» предшествовало внезапное вмешательство в конфликт помощника президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой и вице-премьера Татарстана Василя Шайхразиева, который к тому же возглавляет Федерацию коневодства и конного спорта РТ. Как оказалось, они немедленно среагировали на угрозу выселения лошадей с ипподрома, которая возникла после объявления главой НКО Аделиной Мингазовой намерения уйти с МКСК «Казань». Ей уже была назначена дата встречи для обсуждения сроков расторжения договора аренды денников. Не исключено, что пять лошадей НКО пришлось бы срочно пристраивать в другие конюшни. А лошади — это не станки и оборудование, которые можно вывести в любой момент и оставить где угодно.

Напряжение явно нарастало, неизвестно, чем бы разрешилась «ипподрама». В результате утром 14 июля вместо переговоров о расторжении договора на ипподром приехали разбираться Наталия Фишман-Бекмамбетова и Василь Шайхразиев. Информацию об этом подтвердили гендиректор МКСК Сергей Василенко и глава НКО Аделина Мингазова. После этого они сели за круглый стол переговоров, а попытки расторгнуть договор аренды потеряли всякий смысл и были позабыты.

Без разбора полетов

«Разбора полетов не устраивали, кулаком по столу не стучали, — рассказала Аделина Мингазова. — Наш разговор проходил в деловом конструктивном ключе, что понравилось всем. Не было взаимных укоряющих взглядов. Они увидели в каких условиях проходят занятия с детьми и признали, что их нужно улучшить. Наталия Фишман-Бекмамбетова в первую очередь предложила поставить ограждение вокруг площадки, чтобы сделать безопасным катания. А Василь Гаязович предложил построить не легкий тентовый манеж под открытым небом, а рассмотреть возможность сооружения капитального здания с системой отопления. Он сказал, иначе родители будут жаловаться на то, что дети катаются зимой и осенью под открытым небом.

Однако это приведет к бо'льшим затратам, чем планировалось. Откуда взять эти деньги? Пока неизвестно. Но в итоге решили, что НКО пока будет работать по временной схеме и постепенно будут искать источники для строительства отдельного манежа.

В заключение Василь Шайхразиев пожелал жить в одной большой дружной семье, а когда возникают вопросы — напрямую идти к гендиректору, отметила Мингазова. Ведь 9 лет до этого инцидента жили мирно и спокойно. «Я всегда открыт — достаточно мне позвонить и решим вопросы вместе», — заверил Сергей Василенко.

«Если бы Аделина зашла ко мне, решили бы вопрос без этого шума»

В администрации МКСК уверены, что пресса подняла «бурю в стакане воды», а эта проблема не стоила того, чтобы вовлекать высокопоставленных членов татарстанского правительства. «Если бы Аделина зашла ко мне, решили бы вопрос без этого [шума]», — сожалел вчера в разговоре с «Реальным временем» Сергей Василенко. — Никакого вреда от этих решений для ипподрома нет. Она думала, что я на нее обиделся… Это не так. Ко мне можно попасть в любое время! Позвонил — и все! Ни разу я не отказал в решении их вопросов. Как и все, я старался помочь им в организации занятий, в обустройстве лошадей. 10 лет назад мы согласились их принять, потому что пожалели. У них 60 детей-инвалидов. Я знаю, что к ним ведут тех, от которых отказываются остальные реабилитационные центры», — переживал Сергей Василенко.

— А ваше письмо (запрос редакции «Реальное время», отправленный 30 июня на официальный адрес МКСК, — прим. ред.) попало в спам. Мы его нашли и только позавчера прочитал. Я вам звонил, но вы были на мероприятии (как раз в этот день корреспондент освещал траурную церемонию прощания с Борисом Тихомировым, — прим. ред.). Ничего героического в том, что мы выделили отдельное место, нет. Учитывая, что сейчас проходит ремонт скаковых дорожек, сейчас ищут средства на покрытия и всей этой площадки в 120 кв. м. На это требуется 4,8 млн рублей. «Ипподрому это не под силам, поэтому предстоит изыскивать их из других источников. Но раскручивать ситуацию никто не собирался», — заверил он. «Ипподром — это как общежитие, где приходится считаться со всеми вокруг, но и себя не ущемлять. Так мы и жили все это время. Хорошо, если поле останется нашим», — высказала надежду Аделина Мингазова.

Собственная площадка даст возможность проводить в Казани соревнования по адаптивному спорту, мечтает Мингазова. «Мы регулярно представляем Татарстан на соревнованиях и фестивалях по адаптивного конному спорту, которые проводятся в соседних регионах, а также в Москве. Три года назад семь участников приняли участие в фестивале в Москве. Камилла Киреева заняла 3-е место в своей группе. Тогда на московский фестиваль съехались 298 участников со всей России. Могли бы и сами проводить крупные соревнования. Например, первенство Поволжья, если бы у нас было подходящее место. Профессионализм, компетенция, силы и желание проводить такие мероприятия у нас есть, а вот места не было. На асфальте-то соревнования не проведешь».