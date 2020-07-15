Аномальная жара оставила без воды пригороды Казани

Безводье в жарком Татарстане — дежавю 2010 года

Фото: Сергей Семеньков (vperedsp.ru)

Засуху в водопроводных кранах принесла с собой в Татарстан жаркая погода, которая стоит в республике вторую неделю. Жители малых городов, коттеджных поселков и особенно стихийно застраиваемого пригорода Казани на полном серьезе решают: помыться самому или полить огород, так как воды хватит на что-то одно, да и то впритык. Виновник безводья — аномальная жара: потребление воды возросло, районные водоканалы не справляются с ситуацией. При этом, как выяснило «Реальное время», коммунальные неудобства могут обернуться экологической драмой — жара грозит мором рыбы в водоемах республики.

Полить или помыться?

На территории Татарстана установилась аномально жаркая погода. Как отмечает Гидрометцентр региона, в начале недели температуры воздуха днем уверенно превышает 30 и даже 35°С, а местами и 38°С. МЧС Татарстана уже объявило по этому поводу штормовое предупреждение. Минувшая неделя также оказалась жаркой — в Казани был побит температурный рекорд аж 1954 года.

На фоне высоких температур в атмосфере в населенных пунктах под Казанью начались массовые перебои с водопроводной водой. В окрестностях Богородского сельского поселения Пестречинского района еще с прошлой недели жители выбирают между поливом грядок и помывкой детей. «У нас вообще нет даже капли воды в кране. И так уже второй день», — сообщает в поселковом чате один из местных жителей.

Аналогичная ситуация сложилась в Арске. «Не постираться, не помыться, если есть вода, то только струечка. В прошлом году такого не было», — пишет местная жительница Эльмира Ибрагимова в соцсетях (орфография и пунктуация автора, — прим. ред.). И судя по комментариям, причиной тому также нехватка водных ресурсов в городе на всех. «Бакчада (в сад, — прим. ред.) меньше надо лить, а думать о людях остальных. Шланг пустят и все, вода льется», — ответили Ибрагимовой в комментариях.

В окрестностях Богородского сельского поселения Пестречинского района еще с прошлой недели жители выбирают между поливом грядок и помывкой детей. Фото riakchr.ru

В тот же день подобные сообщения появились в Тетюшах. Местные жители обращают внимание, что отсутствие воды означает невозможность соблюсти личную гигиену. А в условиях коронавируса это не просто неприятно, а очень опасно. «Как бы коронавирус и надо соблюдать гигиену. А как это сделать? Когда воды дома нет», — пишет участник группы «Я люблю Тетюши».

Скольких жителей республики затронула ситуация — в точности неизвестно. Однако нетрудно подсчитать, что только в Казанской агломерации (не считая самой Казани) проживают более 330 тысяч жителей. С учетом того, что ситуация зафиксирована и за пределами агломерации (те же Тюлячи с 51,8 тысячи населения и Арск с 13 тысячами жителей) — число потенциально оставшихся без воды татарстанцев уже приближается к 400 тысячам.

Рост потребления — минимум 20%

Активнее всего обсуждают ситуацию в Зеленодольске — причем посты о нехватки воды также появились 9-го числа, в день нового температурного рекорда.

«На улице Фрунзе отсутствует холодная вода. На улице жара, ни помыться, детей не искупать. В 12 часов ночи только смогла помыться!!!Регулярно плачу коммуналку, а в итоге получаю некачественную услугу», — пишет местная жительница.

Администрация города отреагировала на этот пост довольно оперативно. Выяснилось, что причиной перебоев с водоснабжением действительно стала аномальная жара — из-за нее жители города стали сильнее налегать на водные ресурсы, и воды стало не хватать.

«Последние несколько дней зеленодольцы бьют тревогу — в квартирах пропала вода. У кого-то из-за низкого напора из крана она течет тонкой струей, а кто-то, особенно жители последних этажей, и вовсе остаются без водоснабжения. Как сообщили в АО «ЗВКС» (Зеленодольский водоканал, — прим. ред.), из-за аномально высоких температур воздуха водопотребление в Зеленодольске значительно выросло, особенно в вечернее время», отметили в районной администрации.

Причиной перебоев с водоснабжением действительно стала аномальная жара — из-за нее жители города стали сильнее налегать на водные ресурсы, и воды стало не хватать. Фото pravdaurfo.ru

— Количество воды, подаваемой с водозаборов Зеленодольска, по сравнению с обычной подачей, увеличилось на 15—20 процентов, в работу включены все скважины, в том числе резервные. На сегодняшний день увеличить подачу воды еще больше не представляется возможным, так как в резервуарах необходимо поддерживать уровень воды для сохранения противопожарного запаса на случай возникновения пожаров, ведь в условиях аномальной жары сохраняется высокая пожароопасность, — пояснили в АО «ЗВКС».

Впрочем, 20 процентов — это значение именно для Зеленодольска. В Минстрое Татарстана нам рассказали, что летом в пиковые часы рост потребления может в 5-6 раз превышать возможности водопроводных сетей.

В ведомстве добавили, что для решения проблемы в настоящее время на Западном водозаборе ведутся работы по бурению двух скважин. Их ввод в эксплуатацию позволит увеличить подачу воды в Зеленодольск.

Также в городе по программе «Чистая вода» национального проекта «Экология» планируется строительство нового водозабора. Но это уже в долгосрочной перспективе.

Летом в пиковые часы рост потребления может в 5-6 раз превышать возможности водопроводных сетей. Фото zpravda.ru

Как с этим боролись 10 лет назад

Сложившаяся ситуация очень похожа на беды 2010 года — тогда солнце жарило еще сильнее, чем сейчас, а на дорогах Казани плавился асфальт. Параллельно с этим падал уровень воды в Куйбышевском водохранилище на фоне бурного весеннего половодья и отсутствия осадков — ежедневно на 3—5 сантиметров.

В итоге в 28 из 45 муниципалитетов Татарстана зафиксировали перебои с водой. Как отмечал тогдашний замглавы Минстроя республики Евгений Волков, «в сельских населенных пунктах существуют проблемы с дефицитом воды в часы максимального водосбора — во время полива огородов». Однако были населенные пункты, где проблема оказалась серьезнее — была нехватка питьевой воды. Из крупных городов дефицит воды наблюдался в Арске, Елабуге, Заинске, Лениногорске, Тетюшах и Болгарах.

Тогда в населенных пунктах с дефицитом водных ресурсов в срочном порядке вводили в эксплуатацию резервные и законсервированные скважины, организовали подвоз воды, вводили режим ограничения подачи воды.

К жаре добавляется рост коттеджных поселков и самовольное перекрытие задвижек

В этом году Минстрой Татарстана не назвал конкретных чисел, характеризующих ситуацию с водоснабжением в жаркий период. Вместе с тем, в министерстве отметили: в жару количество обращений по поводу водоснабжение возрастает каждый год.



— Проблема с водоснабжением населенных пунктов вызвана высоким водоразбором в летний период, в виду полива и приезда отдыхающих. В результате большого разбора воды, в 5-6 раз превышающего возможности водопроводных сетей, уменьшается давление в магистральных водоводах, и жители остаются без воды. Это происходит именно в то время, когда вода особенно необходима — вечером, после рабочего дня.



Населенные пункты, расположенные близко к Казани, являются дачными поселками с круглогодичным проживанием. В них активно ведется строительство индивидуального жилья, образуются коттеджные микрорайоны, при этом диаметры сетей прежние. Фото Ирины Плотниковой

Вместе с тем, в министерстве видят и другую причину падения напора — самовольное перекрытие задвижек жителями на уличных поселковых сетях.

— Населенные пункты, расположенные близко к Казани, являются дачными поселками с круглогодичным проживанием. В них активно ведется строительство индивидуального жилья, образуются коттеджные микрорайоны, при этом диаметры сетей прежние, — добавили в Минстрое республики.

В министерстве также рассказали, какие меры принимают для улучшения ситуации обслуживающие организации: поддерживают в должном состоянии артезианские скважины, заменяют изношенные водопроводы, приобретается новое оборудование, выполняются мероприятия по повышению давления, а также производится обход сетей на предмет исправности запорной арматуры.



Исполнительный директор НП «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов также отметил, что в центр поступали обращения по поводу недопоставок воды, и посоветовал следующее: «Если была какая-то недопоставка — собственники в праве заактировать период времени, когда не было воды. Вода может быть отключена максимум на сутки. Дальше ответственность несет управляющая компания, она должна заплатить компенсацию».

Жара может принести с собой и мор рыбы



Однако заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Нафиса Мингазова в разговоре с «Реальным временем» заверила: ждать такой же плачевной ситуации, как в 2010 году, все же не стоит.

— Ситуация в этом году достаточно сильно отличается по климатическим условиям. Может какое-то падение в Куйбышевском водохранилище и будет, но колоссальное, как в 2010-м, нет. Тогда ведь были сброс воды и долгая аномальная жара с весны. А в этом году весна была, так скажем, своеобразная. Плюс жаркие периоды чередуются с холодными.

Мингазова добавила, что жара приводит к другой проблеме — ухудшению качества воды. Проще говоря, вода цветет. «В 2016 году в 50 местах отмечался замор рыбы. Вот к такому результату жаркая погода может привести», — отметила она.