Госсовет Татарстана увеличил площадь Казани и сохранил повышение зарплат чиновникам

Фото: Максим Платонов

Минниханов нашел деньги на чиновничьи зарплаты

Сегодня состоялось 11-е заседание Государственного совета Татарстана. Любопытно, что часть вопросов, обозначенных в повестке, депутаты либо сняли, либо просто не рассмотрели.

Например, сняли с повестки любопытный законопроект — об отмене индексации зарплат чиновникам. С просьбой об этом к парламенту обратился автор инициативы — председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ Леонид Якунин.

Как сообщало «Реальное время», ранее инициативу поддержал профильный комитет Госсовета Татарстана. Казалось бы, остальные депутаты должны были проголосовать за отмену индексации заработных плат госслужащих. Но Якунин сообщил, что президент Татарстана Рустам Минниханов нашел на это дополнительные средства. Поэтому депутат попросил снять вопрос с повестки.

Спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин принял просьбу.

— Рустам Нургалиевич пошел навстречу, нашел возможность решить этот вопрос, — прокомментировал он решение.

Против снятия с повестки проголосовал только один человек. Так что чиновничьи зарплаты все же проиндексируют в этом году.

Кроме того, многие ожидали законопроекта о статусе столицы Республики Татарстан, предполагающего внесение изменений в статью 24 закона «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (его внес член фракции КПРФ Артем Прокофьев). Согласно этой инициативе планировалось, в частности, установить прямые выборы мэра Казани. Но в итоге вопрос даже не озвучили.

Казань отхватила кусок Лаишевского района

Депутаты включили в состав Казани территорию Матюшинского сельского поселения Лаишевского района. По словам вице-мэра Казани Людмилы Андреевой, на присоединяемой территории нет населенных пунктов.

На вопрос депутата Ильшата Аминова о том, что городские власти намерены построить на присоединяемой территории, заместитель Ильсура Метшина ответила, что на этом участке планируется развитие спортивного комплекса «Динамо». В частности, здесь построят биатлонный комплекс. Андреева добавила, что публичные слушания по этому вопросу прошли в Казани и в Матюшинском сельском поселении. Граждане и местные депутаты дали согласие на территориальные изменения.

Собравшиеся единогласно поддержали эту инициативу. Напомним, в июне депутаты Казгордумы включили шесть земельных участков Лаишевского района в границы Казани.

Бесплатное питание в школах

Народные избранники рассмотрели и законопроекты, предусматривающие внесение изменений в действующее законодательство о социальном партнерстве и адресной социальной поддержке.

Председатель Комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова отметила: изменения носят редакционный характер, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с новыми положениями федеральных законов.

Так, проект закона РТ «О внесении изменения в статью 8 Закона РТ «Об адресной социальной поддержке населения в РТ» разработан в связи с изменением Федерального закона «Об образовании в РФ», согласно которому с 1 сентября 2020 года ученики с 1-го по 4-й класс должны получать в школе горячее питание не менее одного раза в день. Средства на обеды поступят из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов «и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством». Таким образом, родители учеников начальных классов за питание своих детей в школах платить не будут. Теперь положение Закона РТ «Об адресной социальной поддержке населения в РТ» необходимо убрать.

Однако, по словам Захаровой, эта мера социальной поддержки сохранится для граждан, чьи дети обучаются в 5—11 классах, а также для тех, чьи дети учатся в профессиональных образовательных организациях. Размер такой социальной поддержки в 2020 году составляет 7 рублей 70 копеек в день на одного ребенка. Эта сумма каждый год индексируется.

Президент регулярно наблюдает свалки с вертолета

Депутаты одобрили возвращение к прежней схеме начисления штрафов в области охраны окружающей среды в муниципальные бюджеты. Как пояснил первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Фаяз Шакиров, с начала этого года действует федеральный закон, который предусматривает направление экологических штрафов не в муниципалитеты, а в регион.

Шакиров предложил эти денежные взыскания за административные правонарушения направлять в бюджеты районов и городов на природоохранные мероприятия.

— Предлагаемые изменения позволят перераспределить доходы в бюджетной системе Татарстана в части увеличения доходов местных бюджетов. Это не потребует дополнительных выделений средств из бюджета республики, — сказал замминистра.

Президент РТ Рустам Минниханов, присутствовавший на заседании Госсовета, прокомментировал законопроект.

— У наших муниципалитетов должна быть экологическая программа. Эти деньги должны быть «окрашены», чтобы они шли на решение экологических проблем. Система казначейства должна четко отслеживать, сколько поступило, на какие программы, а министерство должно программу согласовывать. Мы специально определили в бюджетах этот источник, чтобы он не растворился внутри местного бюджета, а был «окрашен» для решения экологических задач, — поддержал идею глава республики.

Минниханов обратил внимание на свалки и другие нарушения, которые он каждый раз наблюдает во время вертолетного облета районов. Он потребовал внимательнее работать с нарушителями, муниципалитеты должны работать активнее в этом направлении.

Главред «Ватаным Татарстан» вошла в Общественную палату

Сегодня парламентарии утвердили кандидатуру нового члена Общественной палаты Республики Татарстан. Им стала главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» Гульнара Сабирова.

Заместитель председателя Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров сказал, что в парламент поступили материалы от регионального общественного фонда «Центр поддержки гражданских инициатив» с просьбой утвердить журналиста членом ОП РТ.

Сначала ее кандидатура была рассмотрена и поддержана Комитетом по законности и правопорядку. А сегодня Госсовет РТ единогласно утвердил Сабирову. Она заняла вакантное место, которое ранее освободил Ильдар Суфияров, перешедший на работу в Госкомитет республики по тарифам.

Мухаметшин охарактеризовал Гульнару Сабирову как «подготовленного человека, хорошего журналиста и активного общественника».

Тимур Рахматуллин