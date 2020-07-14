Ипподрама по-казански: детей-инвалидов «уходят» с Международного конно-спортивного комплекса

Благотворительная общественная организация «Детям» вынуждена закрывать казанскую площадку школы иппотерапии для детей-инвалидов

Международный конно-спортивный комплекс «Казань» схлестнулся с благотворительной организацией «Детям», проводящей на площадке столичного ипподрома занятия верховой ездой для 80 детей-инвалидов по гранту Владимира Путина. Как стало известно «Реальному времени», администрация МКСК потребовала перенести детские занятия с основного поля в проходы между конюшнями, объясняя это нехваткой свободного места на территории комплекса. В поисках нового места для переезда руководству благотворительной организации с трудом удалось подыскать заброшенную ферму в пригороде Казани. И все это несмотря на то, что всего три года назад президент Татарстана Рустам Минниханов лично поручал прежнему руководству «Татспиртпрома», на чьи деньги был построен конно-спортивный комплекс, «проработать вопрос», а СМИ — «широко освещать социальные проекты». Впрочем, у МКСК есть претензии к руководство благотворительного фонда, которое не готово идти на компромисс. Тем временем после того как ипподромные неурядицы просочились в СМИ, было принято решение провести совещание на эту тему в правительстве Татарстана — возможно, уже сегодня.

С окраинных зеленых троп — на горячий асфальт между конюшнями

На территории ипподрома Международного конно-спортивного комплекса «Казань» с новой силой вспыхнуло противостояние администрации объекта с благотворительной общественной организацией «Детям» (НКО, входит в реестр Минэкономразвития РФ как получатель гранта президента РФ). Известный казанский фонд 10 лет назад открыл на площадке МКСК регулярные занятия верховой ездой для детей, страдающих ДЦП, аутизмом и другими особенностями. Через терапию, по данным фонда, прошли более 1000 ребят разного возраста. Была идея даже создать обособленный детский манеж для адаптивных конных тренировок на территории комплекса. Но не задалось.

МКСК «Казань», принадлежащий «Татспиртпрому» — это самый большой в России ипподром для конных скачек и игры на тотализаторе. Однако его администрация за 10 лет так не нашла возможности выделить фонду подходящий участок для занятий иппотерапии. ЗАметим, что пространство МКСК занимает 91 га в логистически удобном месте недалеко от центра Казани.

Негодование родителей особенных детей достигло предела, когда занятия с лошадьми перевели с окраинных зеленых троп вдоль конной арены на асфальтированные дорожки между конюшнями.

Через терапию, по данным фонда, прошли более 1000 ребят разного возраста. Фото vk.com/blagodetyam

— Изначально отношение к нам было благожелательным: нам выделили участок за территорией АХЧ (административно-хозяйственная часть — прим.авт), — вспоминает в разговоре с корреспондентом «Реального времени» мама детей-близнецов с инвалидностью Ольга Самойлова. — Это было тихое уединенное место для катания детей, Здесь можно было вести прогулки на лошадях без резких поворотов и по широкой земляной тропе.

По ее словам, для правильной организации терапии маршрут движения должен напоминать форму овала. «Когда лошадь везет больного ребенка, она не должна совершать резких поворотов. Ее ход должен быть плавным и спокойным. Этого можно достичь при ходьбе по овалу. И еще: терапевтические лошади не подкованы. Поэтому под ними должен быть мягкий грунт. И конечно, рядом не должно быть отвлекающих сигналов. В этом заключаются главные требования к месту занятий. А сейчас к конюшням подъезжают легковые автомобили, что мешает детским занятиям. А выводить неподкованных терапевтических лошадей на горячий асфальт — все равно что ранить их копыта», — горячится Самойлова.

10 лет без права на детский конный манеж

Родители утверждают, что их вытеснили с «намоленного» места после того, как эта территория была продана под строительство развлекательного «Центр пейнтбола Республики Татарстан». Напомним, самый современный в Европе пейнтбольный комплекс площадью свыше 2,2 га запущен в сентябре 2017 года. «Больше спокойствия мы не знали, — вздыхает Ольга Самойлова. — Нас гоняли с одного угла ипподрома на другой, выжимая как пасту из старого тюбика».

На самом деле, постоянные перебежки по территории ипподрома объясняются тем, что у благотворительного фонда «Детям» нет собственного участка земли на ипподроме, нет денег на строительство обособленного тентового манежа, а сам фонд все эти годы арендовал несколько денников для постоя своих лошадей. Расходы на строительство оцениваются в 8 млн рублей. Директор фонда Аделина Мингазова подтвердила «Реальному времени», что руководство казанского ипподрома перевело их занятия в неподходящую зону, а сам фонд готовится съехать с этой территории как только найдет подходящее место для постоя и прогулок лошадей. Пока договор аренды денников не расторгнут, а их самих оттуда не выгоняют, подчеркнула она. Но точка невозврата пройдена, считает она.

— Я искренне благодарна директору ипподрома Василенко Сергею Владимировичу за все, что он для нас делал. И мне сейчас очень жаль и горько, что ситуация сложилась так, что на таком большом ипподроме для нас нет места. Да, в последние годы мы чувствовали себя ненужными на казанском ипподроме. Даже тренеры скаковых лошадей позволяли себе пренебрежительно покрикивать на нас, как на организаторов второсортных занятий, — в сердцах признается Мингазова, соглашаясь с настроем родителей. — Мы всегда мешали им, и вынуждены были занимать «извиняющуюся позицию», но терпели и не жаловались.И это даже не обвинение в сторону ипподромма, это наш крик о помощи! Фактически мы прижаты к стенке. Сейчас на ипподроме проводить занятия негде, а поэтому мы ищем новое место. Очень надеемся, что на нас обратит внимание руководство республики и поможет решить вопрос с местом».

Выход есть?

Недавно фонд подыскал заброшенную ферму в пригородном поселке Озерный, куда собирается переехать с казанского ипподрома. «Там идеальные условия: зеленый луг, простор и доехать родителям с детьми можно, — радуется Аделина Мингазова. — Конечно, это уже не так близко для детей, как на Патриса Лумумбы, Зато мы будем ограждены от унижений, и независимы от капризов администрации ипподрома».

По ее словам, в ближайшее время владелец фермы проведет техническую экспертизу объекта. После этого фонд намерен заключить договор аренды и покинуть Казань. «За последние 10 лет мы выросли, расширили программу иппотерапии. Думаю, дети поедут за нами», — надеется она. Изучая конфликтную ситуацию на казанском ипподроме, у корреспондента «Реального времени» сложилось впечатление, что фонд стал жертвой травли буллинга со стороны администрации конного комплекса, но хотя сама глава НКО с этим не соглашается. А может просто боится в этом признаться?

Сейчас НКО имеет пять специально обученных терапевтических лошадей вместо двух, которые были на заре деятельности. Занятия проводят несколько профессиональных инструкторов, среди которых есть мастера спорта по конному спорту. В 2018 году фонд выиграл президента РФ на 1,5 млн рублей на проведение адаптивных курсов иппотерапии. Большая часть благотворительных средств и гранта уходит на содержание лошадей, аренду, оплату работы персонала. Это компенсирует расходы родителей на оплату иппотерапии, которым она обходится в 50% от стоимости сеанса катания (это около 600 рублей за полчаса). Курсы иппотерапии проходят 80 детей с диагнозами ДЦП и аутизм.

Сейчас НКО имеет пять специально обученных терапевтических лошадей вместо двух, которые были на заре деятельности. Фото vk.com/blagodetyam

В июне прошлого года фонд начал практиковать инклюзивные занятия, когда рядом с больными детьми занимаются здоровые. По словам Аделины Мингазовой, это помогает социализироваться многим детям, которые прикованы к инвалидной коляске и имеют широкого круга общения. С другой стороны, поступающие от этого средства направляются на понижение стоимости курсов лечения для инвалидов.

Фонд регулярно выставляет команду из наиболее успешных в верховой езде детей на открытых первенствах Москвы по конному спорту среди инвалидов им. Хоперии, где они занимают призовые места по паралимпийской выездке. Других команд из Татарстана нет. «Конный спорт — единственный, где нет возрастных ограничений для наездников. Им можно заниматься, пока не пропадет желание», — отметила Ольга Самойлова.

О чем молчат на ипподроме

Иппотерапия — то, что не заменить «умным» тренажером, это лекарство не купить в аптеке, а сами специалисты называют его «седлом спасения». Ведь обездвиженный ребенок, садясь верхом на лошадь, получает возможность ощутить ходьбу, — пояснил «Реальному времени» руководитель альметьевской конно-спортивной школы Рэшат Хисамиев. — Биомеханика лошади создает эффект движения за счет вибрации лошади, что усиливает кровоток и игру мышц ребенка. Он же не в мягком кресле катается! Но у самих лошадей это отнимает много энергии», указывает он.

Официально этот метод не признан средством медицинской помощи, но доказательная база пользы реабилитации на верховой езде сейчас собирается. «Мы проводим такие занятия для детей ДЦП на ипподроме бесплатно, — говорит Хисамиев. — Утром занимаются ученики конно-спортивной школы, а после 17 часов, когда родители детей- инвалидов заканчивают рабочий день, они приезжают на ипподром». — объяснил он. Такой выход нашли, чтобы «развести» по времени спортивные и адаптивные детские группы. При этом он признал, что 600 рублей за полчаса достаточно дорого и для семей нефтяников. «У-у-у, много», — не удержался от изумления стоимости. Бесплатно могут заниматься адаптивными тренировками дети-инвалиды еще в Нижнекамске, а вот в Набережных Челнах такие группы закрылись, сообщили в конно-спортивных школах этих городов.

26 декабря 2017 года глава республики провел прием граждан, где встречался с представителями социальных проектов. Фото tatarstan.ru

В Казани создать центр адаптивного лечения детей президент Татарстана Рустам Минниханов поручил руководству ОАО «Татспиртпром» еще три года назад. 26 декабря 2017 года глава республики провел прием граждан, где встречался с представителями социальных проектов, сообщала пресс-служба президента республики, Так, он поручил обеспечить помещением Центр помощи детям-инвалидам по слуху «ГоворУши», что и было сделано.

Следующим во время приема стал социальный проект, направленный на реабилитацию и адаптацию детей через их контакт с растениями (выращивание, уход за растениями) и животными, отмечала пресс-служба президента Татарстана. Согласно сообщению, Рустам Минниханов предложил рассмотреть возможности и площади конноспортивного комплекса «Казань», чтобы охватить большое количество детей, нуждающихся в зоотерапии, а также максимально использовать иппотерапию на территории конно-спортивного комплекса «Казань». «Рустам Минниханов поручил руководству компании «Татспиртпром» (на чьем балансе находится конноспортивный комплекс «Казань») проработать вопрос», — подчеркивается в сообщении.

Об этом хорошо помнят родители детей-инвалидов, но не видят результатов президентского поручения.

Неофициально о разводе с НКО: им не нравились наши варианты

В администрации МКСК «Казань» на запрос корреспондента «Реального времени» не ответили. Издание готово опубликовать ответ комплекса при поступлении. Тем временем источник, знакомый с конфликтной ситуацией на казанском ипподроме, объяснил «Реальному времени», что фонду предлагалось немало вариантов для проведения занятий, но они им все время не нравились.

— Вообще, посмотрите в википедии, ипподром — это место для спортивных скачек, а не для прогулок фонда. Я не раз говорила им, что катают детей без защитных масок, это опасно, — заявил «Реальному времени» представитель Федерации конного спорта РТ (спикер попросил не упоминать его имени — прим.авт). Она убеждена, что на ипподроме должны заниматься только спортсмены. Директор общественной организации Аделина Мингазова же считает, что инклюзивные занятия могли составлять конкуренцию прокату лошадей, которым занимается сам ипподром.

Между тем, директор казанского ипподрома Сергей Василенко в интервью СМИ год назад рассказывал, что администрация объекта стремится максимально загружать инфраструктуру. «Мы стараемся максимально использовать возможности ипподрома, привлекаем арендаторов, инвесторов», — говорил он, перечисляя большой пул арендаторов. Это крытый манеж для детской конноспортивной школы, площадка для гольфа, клуб спортивных единоборств «Хан», крытый футбольный стадион с искусственным покрытием. А также на ипподроме действует «самая крупная бильярдная в Татарстане — 23 стола».

При этом он упомянул и о «площадке для иппотерапии». Василенко утверждал, что «прорабатывается вопрос о строительстве крытого манежа и ведется поиск спонсоров». Директор фонда Аделина Мингазова оставила его слова без комментариев, заметив, что расходы на строительство манежа оценивались тогда в 8 млн рублей.



Понимая, что конфликт достиг точки невозврата, в урегулирование ситуации вмешалось правительство республики. Ожидается, что уже сегодня в правительстве Татарстана пройдет экстренное совещание на эту тему, утверждают источники «Реального времени». «Действительно, в республике работает немало благотворительных организаций, но подчас не хватает инфраструктуры для их проектов. Кто должен ее предоставлять — большой вопрос», — рассуждает один собеседников «Реального времени». По данным источников издания, вместе с дирекцией парков и скверов Казани изучается несколько вариантов для переноса школы иппотерапии на новую удобную площадку в пределах Казани.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.