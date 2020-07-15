Рестораны, аттракционы, торговые центры: новые послабления для Татарстана

Фото: Максим Платонов

Аттракционы, рестораны и торговые центры уже могут открыться



Сегодня опубликовано постановление кабинета министров Республики Татарстан, в соответствии с которым с сегодняшнего дня вводятся новые послабления ограничений.

Кому можно работать:

музеям (по-прежнему с ограничением экскурсионных групп до пяти человек, а при наличии аудиооборудования — до 10);

библиотекам;

зоопаркам (разрешено пускать посетителей только на осмотр вольеров, которые находятся на открытом воздухе);

разрешается работа аттракционов на открытом воздухе;

С 15 июля разрешается приглашать на госрегистрацию брака больше десяти человек (но только если имеется в виду помещение площадью более 40 квадратных метров) — из расчета один человек на 4 «квадрата» площади.

Наконец-то разрешается работа объектов розничной торговли — без указания предельной площади и наличия отдельного входа, как это было до сих пор. Это означает, что можно открываться торговым центрам — но с соблюдением условия: не больше одного человека на 4 квадратных метра торгового зала.

Как и анонсировала вчера Любовь Авдонина, с сегодняшнего дня разрешена работа объектов общественного питания (включая внутренние помещения). Столы должны быть размещены не ближе чем за 1,5 метра друг от друга, за одним столом должны сидеть не более четырех человек (до сих пор разрешалось не больше двух, исключая случаи семейного похода в кафе), и общая заполняемость помещения не должна превышать 50% мест.

А еще можно устраивать банкеты не более чем на 50 человек, но на открытом воздухе (летние веранды и террасы ресторанов).

Что по-прежнему нельзя

Гражданам по-прежнему рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами и без необходимости места проживания (пребывания) не покидать. Но это, подчеркиваем, рекомендательная мера.

По-прежнему не допускается организация массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе и на открытом воздухе, в ТРЦ, на аттракционах и в других местах массового посещения людей. Мероприятия можно организовывать и проводить только органам государственной власти и местного самоуправления, и только при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

Кинотеатры, ночные клубы, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры остаются закрытыми. Сохраняются ограничения на перевозку пассажиров в такси (не более двух, не считая детей), запрет на предоставление кальянов, масочный режим.

Кому нужно самоизолироваться

По-прежнему обязаны самоизолироваться на 14 дней те, кто прилетел в Татарстан из других стран вывозными рейсами (и за компанию — те, кто с ними живет).

Людям старше 65 лет не рекомендуется покидать мест проживания — эта рекомендация сохраняется пока до 26 июля. Правда, это не распространяется на руководителей и сотрудников, без которых их организация не может работать.

Людям с хроническими заболеваниями по-прежнему не рекомендуется выходить из дома без лишней на то причины. Такими причинами считаются: обращение за экстренной медпомощью, посещение ближайших к дому магазинов, прогулка с домашним питомцем (рядом с домом), вынос мусора и следование на работу и обратно (если перевестись на дистанционку не представляется возможным). Список таких «опасных» болезней приводится в приложении к постановлению, и он тоже не изменился: это инсулинозависимый сахарный диабет, хронические обструктивные легочные болезни, астма, хронические заболевания почек, онкологические заболевания, наличие пересаженных органов и тканей.

Людмила Губаева