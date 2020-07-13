«Что не успел Тихомиров? Не успел жить…»

Казань простилась с гендиректором ОАО «Казанский Гипронииавиапром». По воле родственников его похоронят не в Казани, а в Смоленской области, рядом с родителями и братом

В последний путь сегодня проводили основателя и генерального директора ОАО «Казанский Гипронииавиапром» Бориса Тихомирова, скончавшегося в субботу утром от обширного инфаркта — предположительно, на фоне COVID-19. Чтобы проститься с ним, в Казань приехали первые лица российского ОПК во главе с заместителем министра промышленности и торговли России Олегом Бочаровым (курирует оборонное производство). На траурной церемонии о Борисе Ивановиче говорили как об «упрямом оптимисте». Память Тихомирова решено увековечить — его именем будет назван Казанский Гипронииавиапром.

В закрытом гробу

Траурный митинг проходил в просторном зале в КДК им. Ленина в Авиастроительном районе Казани, где как раз и сосредоточены основные предприятия татарстанского ОПК. Катафалк с черным полированным гробом привезли рано утром из морга РКБ. Крышка гроба была закрыта. Зато над ним возвышался большой и всем известный портрет Бориса Ивановича: добрый взгляд с хитрым прищуром. Эту фотографию публиковали на протяжении как минимум 10 лет в самых разных изданиях по различным информационным поводам, а в последние дни в связи с известием о смерти она облетела медийное пространство еще раз — наверное, в последний.

Других фотографий в КДК им. Ленина не было ни в фойе, ни в зале. Похоже, что глава проектного института не очень любил фотографироваться. За его плечами десятки реализованных проектов строительства и реконструкции оборонных заводов в России, спортивных объектов Универсиады в Казани, Иннополиса. География проектов института настолько широка, что можно было вывесить целую фотогалерею событий.

Память Тихомирова решено увековечить — его именем будет назван Казанский Гипронииавиапром

«Он всегда двигал нас вперед»

Рядом скромно висела панель с наградами, которые трудно было разглядеть с расстояния. С первых минут корреспондент «Реального времени» пыталась разыскать в толпе собравшихся людей правую руку гендиректора — замгендиректора Ивана Шапаева, но его не оказалось на похоронах. Не удалось найти и второго его сподвижника — замгендиректора Сергея Лалетина, хотя коллеги утверждали, что его видели и «он в голубой рубашке» (правда, потом это оказался совсем другой человек). Перед входом в здание КДК им. Ленина можно было увидеть и министра здравоохранения Марата Садыкова. Но пресса не решалась к нему подойти за комментариями.

Из ближайшего окружения Тихомирова на похоронах выступила лишь Гузалия Гайсина, которая не смогла скрыть боль утраты и сквозь слезы сказала:

— Для нас, для гаповцев, это невосполнимая утрата. Для нас Борис Иванович олицетворял ГАП (Гипронииавиапром, — прим. ред.). Когда мы говорили «ГАП» — мы всегда думали о нем. И в памяти он останется активным и целеустремленным. Он всегда двигал нас вперед, но, к сожалению, такая ситуация получилась...

Проститься приехало полстраны

Делегация генеральных директоров российского ОПК прилетела в Казань под руководством заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова. Он выразил соболезнования от имени главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Отдать дань памяти и уважения прибыли глава ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, глава «Вертолетов России» Андрей Богинский, глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. Разумеется, свои букеты из четного количества цветов к гробу принесли и почти все руководители татарстанских предприятий ОПК, с которыми связана была работа проектного института, и просто друзья Бориса Тихомирова.

Отдельно прилетел в Казань замминистра строительства РФ Ирек Файзуллин. Вместе с первым вице-премьером РТ Рустамом Нигматуллиным он подошел к родственникам Бориса Тихомирова, приехавшим из Смоленской области, и выразил соболезнования. Высокопоставленные члены правительства несколько минут стояли у гроба. Траурный митинг открыл президент Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан Александр Лаврентьев. Он был краток:

— Замечательный человек, настоящий гражданин! Он был человеком, который более 30 лет осуществлял руководство сложнейшим институтом.



— Под непосредственным руководством Бориса Ивановича Тихомирова была создана проектная документация для строительства, реконструкции, технического перевооружения производств Казанского вертолетного завода, Воронежского, Ульяновского и Казанского авиационных заводов по выпуску вертолетов МИ-17, МИ-38, «Ансат» и «Актай», тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, легкого военно-транспортного самолета (ЛВТС), специальных самолетов на базе ТУ-214, — отметил первый вице-премьер Нигматуллин.

Олег Бочаров запомнил отеческий взгляд, а Ирек Файзуллин — стихи

Ирек Файзуллин вспомнил, как дружил с Тихомировым, когда работал в руководстве «Татинвестгражданпроекта».

— Очень давно знаю Бориса Ивановича, дружил с ним... Ему всегда нужно было больше всех. Он тянул те задачи, которые в те периоды были заброшены. Каждому есть что вспомнить в этой жизни. Он писал стихи, эпиграммы. Каждый год 8 декабря поздравлял меня стихами, — рассказал Файзуллин и зачитал вслух четверостишие, которое заканчивалось так: «И я мечтаю, чтоб успел еще не раз тебя поздравить». — Жаль, что этого больше не будет. Пусть земля будет пухом.

Олег Бочаров говорил о Тихомирове как об упрямом и патриотичном оптимисте.

— Личности такого масштаба больше нет... и не будет такого быстрого доступа к ресурсам знаний, которые производились этим простым, открытым, упрямым, патриотичным человеком, — сказал он.

По словам Бочарова, Борис Иванович мог «критично посмотреть», без слов, по-отечески понять, быстро оценить положение и сказать: «Будем биться до победы».

— Череда этих побед — это гордость авиационной промышленности, — заключил Бочаров

— Все держалось на инициативе и умении Бориса Ивановича, — добавил Борис Обносов. — Благодаря его оптимизму и напору многие трудности преодолевались... Во вторник на прошлой неделе мы с ним созванивались. Несмотря на свое состояние, он рассказывал анекдоты...

Выступивший вслед за ним глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков сообщил, что память Тихомирова решено увековечить.

— Его именем будет названо ОАО «Казанский Гипронииавиапром», — сообщил он.

Временно исполняющий обязанности директора института Сергей Раковец пояснил журналистам, что с этой инициативой выступил коллектив, а сейчас идут юридические процедуры.

«Не успел жить хоть немного для себя»

Племянница Бориса Тихомирова Ксения Владимировна выступить на церемонии не смогла. Но журналистам рассказала, что по воле родственников его похоронят в Смоленской области, где покоятся его родители и брат. Организацией перевозки занимается Казанский Гипронииавиапром. До этого рассматривался вариант похорон на кладбище «Сухая река» в Авиастроительном районе Казани.

Смерть всегда приходит неожиданно, к ней не готовятся.

«Еще в 10 утра в субботу мы разговаривали с ним... — потрясенно говорил Сергей Раковец. — Мы не успели выпустить сборник его стихов».

Что не успел сделать Борис Тихомиров? На этот вопрос в его окружении отвечали по-разному.

«Что значит — «не успел»? — удивился Жамил Тагиров, работавший замгендиректора по финансам КАПО. — Он сделал столько, что иным одной жизни может не хватить». И начал показывать окружающие сооружения: «Вот здание КДК — это его...»

«Не успел жить, — вздохнул глава ПОЗИСа Радик Хасанов. — Жить хоть немного для себя».