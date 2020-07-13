«Что не успел Тихомиров? Не успел жить…»
Казань простилась с гендиректором ОАО «Казанский Гипронииавиапром». По воле родственников его похоронят не в Казани, а в Смоленской области, рядом с родителями и братом
В последний путь сегодня проводили основателя и генерального директора ОАО «Казанский Гипронииавиапром» Бориса Тихомирова, скончавшегося в субботу утром от обширного инфаркта — предположительно, на фоне COVID-19. Чтобы проститься с ним, в Казань приехали первые лица российского ОПК во главе с заместителем министра промышленности и торговли России Олегом Бочаровым (курирует оборонное производство). На траурной церемонии о Борисе Ивановиче говорили как об «упрямом оптимисте». Память Тихомирова решено увековечить — его именем будет назван Казанский Гипронииавиапром.
В закрытом гробу
Траурный митинг проходил в просторном зале в КДК им. Ленина в Авиастроительном районе Казани, где как раз и сосредоточены основные предприятия татарстанского ОПК. Катафалк с черным полированным гробом привезли рано утром из морга РКБ. Крышка гроба была закрыта. Зато над ним возвышался большой и всем известный портрет Бориса Ивановича: добрый взгляд с хитрым прищуром. Эту фотографию публиковали на протяжении как минимум 10 лет в самых разных изданиях по различным информационным поводам, а в последние дни в связи с известием о смерти она облетела медийное пространство еще раз — наверное, в последний.
Других фотографий в КДК им. Ленина не было ни в фойе, ни в зале. Похоже, что глава проектного института не очень любил фотографироваться. За его плечами десятки реализованных проектов строительства и реконструкции оборонных заводов в России, спортивных объектов Универсиады в Казани, Иннополиса. География проектов института настолько широка, что можно было вывесить целую фотогалерею событий.
«Он всегда двигал нас вперед»
Рядом скромно висела панель с наградами, которые трудно было разглядеть с расстояния. С первых минут корреспондент «Реального времени» пыталась разыскать в толпе собравшихся людей правую руку гендиректора — замгендиректора Ивана Шапаева, но его не оказалось на похоронах. Не удалось найти и второго его сподвижника — замгендиректора Сергея Лалетина, хотя коллеги утверждали, что его видели и «он в голубой рубашке» (правда, потом это оказался совсем другой человек). Перед входом в здание КДК им. Ленина можно было увидеть и министра здравоохранения Марата Садыкова. Но пресса не решалась к нему подойти за комментариями.
Из ближайшего окружения Тихомирова на похоронах выступила лишь Гузалия Гайсина, которая не смогла скрыть боль утраты и сквозь слезы сказала:
— Для нас, для гаповцев, это невосполнимая утрата. Для нас Борис Иванович олицетворял ГАП (Гипронииавиапром, — прим. ред.). Когда мы говорили «ГАП» — мы всегда думали о нем. И в памяти он останется активным и целеустремленным. Он всегда двигал нас вперед, но, к сожалению, такая ситуация получилась...
Проститься приехало полстраны
Делегация генеральных директоров российского ОПК прилетела в Казань под руководством заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова. Он выразил соболезнования от имени главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Отдать дань памяти и уважения прибыли глава ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, глава «Вертолетов России» Андрей Богинский, глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. Разумеется, свои букеты из четного количества цветов к гробу принесли и почти все руководители татарстанских предприятий ОПК, с которыми связана была работа проектного института, и просто друзья Бориса Тихомирова.
Отдельно прилетел в Казань замминистра строительства РФ Ирек Файзуллин. Вместе с первым вице-премьером РТ Рустамом Нигматуллиным он подошел к родственникам Бориса Тихомирова, приехавшим из Смоленской области, и выразил соболезнования. Высокопоставленные члены правительства несколько минут стояли у гроба. Траурный митинг открыл президент Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан Александр Лаврентьев. Он был краток:
— Замечательный человек, настоящий гражданин! Он был человеком, который более 30 лет осуществлял руководство сложнейшим институтом.
Олег Бочаров запомнил отеческий взгляд, а Ирек Файзуллин — стихи
Ирек Файзуллин вспомнил, как дружил с Тихомировым, когда работал в руководстве «Татинвестгражданпроекта».
Олег Бочаров говорил о Тихомирове как об упрямом и патриотичном оптимисте.
По словам Бочарова, Борис Иванович мог «критично посмотреть», без слов, по-отечески понять, быстро оценить положение и сказать: «Будем биться до победы».
— Череда этих побед — это гордость авиационной промышленности, — заключил Бочаров
Выступивший вслед за ним глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков сообщил, что память Тихомирова решено увековечить.
— Его именем будет названо ОАО «Казанский Гипронииавиапром», — сообщил он.
Временно исполняющий обязанности директора института Сергей Раковец пояснил журналистам, что с этой инициативой выступил коллектив, а сейчас идут юридические процедуры.
«Не успел жить хоть немного для себя»
Племянница Бориса Тихомирова Ксения Владимировна выступить на церемонии не смогла. Но журналистам рассказала, что по воле родственников его похоронят в Смоленской области, где покоятся его родители и брат. Организацией перевозки занимается Казанский Гипронииавиапром. До этого рассматривался вариант похорон на кладбище «Сухая река» в Авиастроительном районе Казани.
Смерть всегда приходит неожиданно, к ней не готовятся.
Что не успел сделать Борис Тихомиров? На этот вопрос в его окружении отвечали по-разному.
«Что значит — «не успел»? — удивился Жамил Тагиров, работавший замгендиректора по финансам КАПО. — Он сделал столько, что иным одной жизни может не хватить». И начал показывать окружающие сооружения: «Вот здание КДК — это его...»
«Не успел жить, — вздохнул глава ПОЗИСа Радик Хасанов. — Жить хоть немного для себя».
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