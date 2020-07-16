Как работают казанские ТЦ: фото и первые впечатления

ТЦ «Кольцо»: пустынные галереи, «полумертвый» фуд-корт и посетители-зеваки



Толп народу в «Кольце», мягко говоря, не наблюдается. Корреспондент «Реального времени» застал почти безлюдные галереи (впрочем, может быть, дело было в том, что репортаж делался в разгар рабочего дня).

На входе в ТЦ до сих пор висит указание о том, что «Эдельвейс» работает, и это наводит не слишком внимательного прохожего на мысль о том, что только он тут и открыт. Но нет.

В вопрос масочно-перчаточного режима публика не особенно вникает — с самого старта прогулок по торговым галереям. В нескольких магазинах предлагают скидки «в честь открытия»

В целом открытие центрального молла Казани после почти четырех месяцев вынужденного простоя проходит тихо и буднично. «Прочитали вчера в новостях [об открытии торговых центров], сегодня проходили мимо, подергали дверь — а она открылась, и все работает уже», — примерно такую историю рассказали сразу несколько посетителей.

Да и на входе случайный прохожий действует, кажется, наудачу: осторожно подходит, подергает дверь — а та внезапно открывается.

По сути, люди пришли в ТЦ больше как на экскурсию — подивиться: «Ого, они открылись!» В магазинах «Кольца» в лучшем случае пара-тройка посетителей.

Свои точки открыли не 100% арендаторов, но большинство.

— Мы сидели на мешках уже несколько недель, ждали открытия, — рассказывают продавщицы одного из магазинов, торгующих в «Кольце» кожаными изделиями. — Но все равно известие было как гром среди ясного неба».

На фуд-корте пока пустынно — из нескольких точек открыта всего пара.

«Макдоналдс» в «Кольце» обещает открыться завтра:

ТЦ «Республика»: торгуют пока «не очень бойко»

Открылся и торговый центр «Республика» — по соседству с «Кольцом».

Правда, тут вышло на точки меньше арендаторов, чем у «богатого соседа».

— Торговля идет пока не очень бойко — рассказывает продавщица магазина одежды. Не все еще в курсе, не у всех еще время было — к пятнице раскачаемся. Половина магазинов в ТЦ были — одежды, а людям сейчас понадобится новая одежда! — оптимистично заявляет собеседница.

Небольшой фуд-корт «Республики» особой активностью тоже не отличается — но действительно, подождем пятницы.

ТРЦ «Мега»: раздача масок на входе, «живой» фуд-корт, очереди в кассы и примерочные



В «Меге» на входе посетителей встречает охранник и просит всех надеть одноразовые перчатки, которые сложены в нарядную корзинку. Правда, на момент прихода нашего корреспондента масок на столе уже не было: «Все разобрали», — развел охранник руками. Но пообещал, что скоро принесут еще.

Везде установлены антисептики с подробной инструкцией по обработке рук (есть даже картинка).

В один из магазинов молодежной одежды уже с утра стоит очередь:

Сотрудник магазина на входе говорит, что не знает, сколько человек одновременно может находиться в магазине. Определяет, по его словам, «визуально». Если на кассе столпилась очередь — для него это знак, что пока запускать людей не стоит.

Открыты почти все магазины, включая «островки». Консультант магазина 12Storeez Мария рассказала, что об открытии магазина узнали вчера. Сотрудники вчера днем приехали в магазин и до полуночи готовились к открытию: мыли, обрабатывали, развешивали товар и ценники.

Большинство посетителей в масках, а вот перчатки носят меньше половины. Правда, маски в основном заботливо прикрывают не органы дыхания, а вовсе даже подбородки.

Корреспондент «Реального времени» провела опасный эксперимент: потрогала одежду в одном из магазинов без перчаток. Наша сотрудница осталась на свободе, но получила вежливое предупреждение и просьбу таки надеть перчатки.

В очереди в кассу другого популярного магазина одежды — аншлаг. Изголодавшиеся по покупкам люди охраняют свое место в очереди, как в последний раз, явно не намереваясь оставить кому-то другому возможность вклиниться.

В третьем популярном сетевом магазине рассказали, что вещи обрабатывают отпаривателем после каждого клиента. Примерочные работают через одну, поэтому скопилась очередь на примерку.

«Вкусный бульвар» работает, не сказать, что яблоку негде упасть, но тем не менее пустых столиков немного.

В магазинах разделили потоки тех, кто входит и выходит, везде наклейки с напоминаниями, что нужно соблюдать дистанцию, даже на диванах.

Эльвира, посетительница «Меги», рассказала, что живет недалеко. За время, пока «Мега» была закрыта, очень соскучилась. И пришла просто прогуляться. Говорит: «Думала, что-то куплю, но нет. За время самоизоляции отвыкла от того, чтобы делать покупки».

А еще в «Меге» установили фандомат с масками и перчатками. Маски стоят от 11,35 рубля за штуку, перчатки — от 21,35 рубля.

Консультант из магазина «Рандеву» говорит, что «Мега» давно готовилась к открытию и за одну ночь они бы не смогли подготовиться. К примеру, летняя коллекция обуви поступила заранее. Было заказано оборудование для обеззараживания воздуха. Пуфики, на которых примеряют обувь, обрабатывают антисептиком.

На вопрос корреспондента «Реального времени» консультант ответила, что во время пандемии получала зарплату. Причем не минимальную — 12 130 рублей, а побольше. Но точную сумму называть отказалась.

ИКЕА пока не открылась. В столе информации сообщили, что это произойдет в понедельник, 20 июля. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора закрыта и детская площадка.

Александр Артемьев, Лилия Ахкиямова