«Казаньоргсинтез» оборудовали тепловизорами для измерения температуры у сотрудников

Фото: Владимир Туник

В условиях пандемии коронавируса проходные «Казаньоргсинтеза» оборудовали тепловизорами для измерения температуры тела у работников предприятия. Система дополнит действующий порядок замера температуры в подразделениях.

Тепловизоры в первую очередь установили на центральной проходной, которая является основным входом на промышленную площадку «Казаньоргсинтеза». Система также будет работать на входе в заводоуправление. Всего на предприятии установят восемь тепловизоров компании Hikvision.

Тепловизоры работают вместе с системой распознавания лиц и автоматически определяют людей с повышенной температурой тела. Как и любая другая техника, это оборудование имеет погрешность до 0,5 градуса, поэтому порог срабатывания настроен на температуру тела 37,5 градуса.

Температура тела человека отображается на пульте дежурного охраны при проходе работника через контрольно-пропускной пункт и камеру тепловизора. При повышенной температуре тела срабатывает сигнализация, турникеты блокируются, а в систему контроля доступа персонала поступает сигнал о запрете прохода. В зданиях заводоуправления информация о превышении нормальной температуры тела у проходящего выводится охранникам на КПП.

Все работники с повышенной температурой, как и ранее, направляются в поликлинику ПАО «Казаньоргсинтез» для медицинского осмотра.