«Нижнекамскнефтехим» повысил меры безопасности в борьбе с распространением коронавируса

В непростых условиях пандемии коронавирусной инфекции важно обеспечить бесперебойную работу на производстве и защитить персонал от возможного заражения. Чтобы избежать распространения инфекции на территории «Нижнекамскнефтехима», усилены меры профилактики. Ежедневно два раза в день, в том числе и в выходные дни, обеззараживаются дороги, тротуары, остановочные павильоны и промышленные площадки. Для этих целей было закуплено специальное оборудование. Также усилена обработка вахтовых автобусов. Дезинфекция салонов проходит несколько раз в день: тщательно моются двери, поручни, подоконники. Санитарная обработка ведется и во всех подразделениях предприятия на рабочих местах: обрабатываются поручни на проходных, дверные ручки. О предпринятых мерах «Нижнекамскнефтехима» — фоторепортаж «Реального времени».
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