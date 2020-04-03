«Казаньоргсинтез» продолжит выпуск продукции в течение нерабочего апреля

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

ПАО «Казаньоргсинтез» сохранит выплату заработной платы с 4 по 30 апреля, когда на предприятии установлены нерабочие дни. На основном производстве продолжится выпуск продукции. Сотрудники, занятые в непрерывном технологическом процессе, будут задействованы в прежнем режиме. Работники иных подразделений останутся дома на самоизоляции. Они будут выходить на предприятие по мере необходимости.

Нерабочие дни с 4 по 30 апреля оплачиваться будут в обычном, а не повышенном размере, поскольку этот период не относится к выходным или нерабочим праздничным дням. Доходы незадействованных сотрудников будут сохранены: заработная плата — в полном объеме, премиальная часть — в полном объеме в соответствии с Положением о премировании.

«Казаньоргсинтез» продолжит принятые ранее меры по защите персонала и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что решение принято во исполнение Указа Президента Российской Федерации №239 от 02.04.2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ.