Территорию «Казаньоргсинтеза» каждое утро обрабатывают раствором гипохлорита натрия для дезинфекции

Фото: Ринат Назметдинов

Гипохлорит натрия для обработки улиц рекомендовал использовать Роспотребнадзор. ПАО «Казаньоргсинтез» низкоконцентрированный гипохлорит натрия производит самостоятельно электролизным способом из пищевой соли в цехе очистных сооружений и внешних коммуникаций (ОСиВК).

Во время коронавирусной пандемии предприятию удалось нарастить производство раствора. Это позволило без ущерба для обеззараживания воды начать обработку дорог и тротуаров на территории заводов. Раствором гипохлорита натрия по утрам, если нет осадков, дезинфицируют остановки, дорогу, места погрузки продукции и территорию перед проходными «Казаньоргсинтеза».

Напомним, что производство гипохлорита натрия на предприятии открыли в 2017 году. Раствор применяют для обеззараживания воды вместо жидкого хлора. Этот способ отличается экологической, промышленной и технологической безопасностью.