Министерство по делам молодежи РТ
Гос. ведомства, Министерства
Общая информация
Министерство по делам молодежи Республики Татарстан является исполнительным органом государственной власти РТ отраслевой компетенции, осуществляющим государственное управление в области государственной молодежной политики в Республике Татарстан.
Основными задачами министерства по делам молодежи Республики Татарстан являются:
- определение приоритетных направлений и стратегии развития государственной молодежной политики и их реализация;
- социальная поддержка молодежи;
- осуществление государственной поддержки юридических и физических лиц в реализации проектов в области государственной молодежной политики;
- разработка и осуществление мер, направленных на повышение эффективности реализации государственной молодежной политики в Республике Татарстан;
- формирование условий для всестороннего развития молодежи, реализации ее потенциала;
- реализация мер, направленных на создание условий для вовлечения молодежи в активную социальную практику, решение актуальных вопросов молодежи и формирование позитивной гражданской позиции молодежи.
Руководитель — Фаттахов Дамир Ильдусович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Сафьян, д. 5
- Телефон: (843) 222-91-50
- Email: mdmrt@tatar.ru
- Сайт: http://minmol.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 15.08.2019