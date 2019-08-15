Список компаний

Министерство по делам молодежи РТ

Гос. ведомства, Министерства

Общая информация

Министерство по делам молодежи Республики Татарстан является исполнительным органом государственной власти РТ отраслевой компетенции, осуществляющим государственное управление в области государственной молодежной политики в Республике Татарстан.

Основными задачами министерства по делам молодежи Республики Татарстан являются:

  • определение приоритетных направлений и стратегии развития государственной молодежной политики и их реализация;
  • социальная поддержка молодежи;
  • осуществление государственной поддержки юридических и физических лиц в реализации проектов в области государственной молодежной политики;
  • разработка и осуществление мер, направленных на повышение эффективности реализации государственной молодежной политики в Республике Татарстан;
  • формирование условий для всестороннего развития молодежи, реализации ее потенциала;
  • реализация мер, направленных на создание условий для вовлечения молодежи в активную социальную практику, решение актуальных вопросов молодежи и формирование позитивной гражданской позиции молодежи.

Руководитель — Фаттахов Дамир Ильдусович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Сафьян, д. 5
  • Телефон: (843) 222-91-50
  • Email: mdmrt@tatar.ru
  • Сайт: http://minmol.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 15.08.2019

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам