Тимур Нагуманов утвержден и.о. руководителя исполкома Альметьевского района

Депутаты Альметьевского муниципального района утвердили Тимура Нагуманова в должности врио руководителя исполкома Альметьевского района. Кандидатуру Нагуманова представил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.



Представляя Тимура Нагуманова на должность и.о. руководителя исполкома Альметьевского района, Фарид Мухаметшин отметил, что он имеет большой управленческий опыт.

В ответном слове Тимур Нагуманов заявил, что Альметьевск не просто нефтяная столица республики, а ключевая точка роста экономики Татарстана.

«Здесь должна развиваться экономика, бизнес, а также главная сила республики — компания «Татнефть». Нужно сделать все, чтобы альметьевцы гордились тем, что живут здесь и вместе куют экономическое процветание всего Татарстана», — приводит слова Нагуманова пресс-служба Госсовета РТ.

Ранее председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин от имени руководства республики внес кандидатуру Тимура Нагуманова на утверждение его исполняющим обязанности руководителя исполкома Альметьевского района.



Позднее в казанском Кремле пояснили, почему Тимур Нагуманов возглавил не сам Альметьевск, а его исполком, став исполняющим обязанности руководителя.



«Это техническая процедура. Для того чтобы стать главой района, он должен будет пройти выборы в сентябре, так как он не депутат Альметьевского района», — сказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

