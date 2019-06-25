Должников-соципотечников переведут на аренду

Госжилфонд начал борьбу со злостными неплательщиками

Злостных должников по оплате ежемесячных взносов за жилье, построенное по программе социальной ипотеки, ожидает малоприятное известие. Государственный жилищный фонд ужесточает контроль за соблюдением платежной дисциплины и приступает к крайним и непопулярным мерам вплоть до расторжения договора соципотеки через суд. Прецедентом, скорее всего, послужит недавняя развязка начатого еще при Талгате Абдуллине судебного спора фонда с 53-летней Рузией Сафиуллиной. Как стало известно «Реальному времени», имея на руках решение суда о расторжении соципотечного договора и выселении должника, фонд предложит Сафиуллиной и подобным ей злостным неплательщикам взять в аренду квартиры, собственниками которых они были. Либо освободить жилплощадь.

ГЖФ предъявит должникам ультиматум

Еще буквально пару месяцев назад соципотечники-должники были спокойны: их жилищному благополучию ничто не угрожало. Хочешь — плати, не хочешь — не плати. Штрафов за просрочку ежемесячных взносов, как в коммерческой ипотеке, нет. Точнее говоря, эти дисциплинирующие меры просто не предусмотрены в договорах социальной ипотеки. Формально индивидуальный график ежемесячных платежей, конечно, есть, но на его соблюдение, похоже, до сих пор просто закрывали глаза. А замахиваться на принудительное выселение должников у прежнего руководства ГЖФ рука не поднималась: выгонять должников-«халявщиков» приравнивалось едва ли не к выпаду против государственной программы.

Однако праздник жизни для них «испортил» сам ГЖФ. Как стало известно «Реальному времени», снять розовые очки и перестать питать надежды жить за государственный счет ГЖФ решил еще при прежнем главе Талгате Абдуллине. Усилить эту работу решено сейчас — после того как команда нового главы Марата Зарипова обнаружила долговое наследие из вала хронических неплатежей. По сведениям источников, недавно ГЖФ приступил к тотальной ревизии всех долговых обязательств участников программы. Предварительно обнаружилось, что каждый пятнадцатый-двадцатый платит с задержками. Точная сумма запущенного долга пока не называется, но цифры наверняка достаточно большие.

Для налаживания платежной дисциплины фонд собирается через суд начать расторгать договоры социальной ипотеки со злостными неплательщиками, лишая их права собственности на невыкупленное жилье. На улицу должников пока не выставляют: взамен им предложат арендовать жилье у ГЖФ. Фонд идет навстречу семьям в тяжелой жизненной ситуации, оставляя в аренде квартиры, в которых они проживали до сих пор. Ожидается, что новый механизм социальной аренды заработает в этом году и станет альтернативой и для тех, кто давно находится в черном списке неплательщиков. Первой в новой практике может оказаться семья Сафиуллиных.

Команда нового главы ГЖФ Марата Зарипова обнаружила долговое наследие из вала хронических неплатежей. Фото tatarstan.ru

12 лет с вечными долгами

В начале июня этого года окончательно закрылся судебный процесс о выселении из соципотечной трехкомнатной квартиры 53-летней Рузии Сафиуллиной, имеющей четырех взрослых детей, одного несовершеннолетнего, а также трех внуков (вся семья из трех поколений прописана в одной большой квартире, отец семейства после рождения пятерых детей развелся и ушел, — прим. ред.). Суд установил, что долг семьи по договору социальной ипотеки на момент выставления требований о выселении составлял 1,54 млн рублей. Разбирательство длилось почти полтора года: иск ГЖФ был зарегистрирован в январе 2018 года, после чего было проведено около 10 судебных заседаний. И хотя исходное решение было вынесено районным судом еще в мае 2018 года, но оно проходило проверку в верхних инстанциях и, как говорят, устояло. За это время большая семья так и не смогла изыскать средства для погашения долга или не хотела этого делать. В электронной системе «Правосудие» есть текст апелляционного определения.

Рузия Сафиуллина получила трехкомнатную квартиру как бюджетница, работая уборщицей в гимназии №5 Московского района Казани, 12 лет назад. По ее словам, тогда у нее уже было пятеро детей, и по татарстанским правилам она имела право на получение государственного жилищного сертификата для улучшения жилищных условий, который полагается семьям с пятью и более детьми. Однако положенного сертификата она не дождалась, после чего согласилась вступить в республиканскую программу соципотеки. Ей предоставили квартиру общей площадью 74 кв. м на улице Беломорской в районе Жилплощадки, за которую она внесла первоначальный взнос в 132 тысячи рублей. Стоимость 1 кв. м жилья по договору социальной ипотеки составила 16 тысяч рублей, а ежемесячно она должна была вносить 8 тысяч рублей.

— Моя зарплата уборщицы составляла 5-6 тысяч рублей, поэтому я смогла платить ипотеку только в первые полгода, — рассказала она в разговоре с «Реальным временем». — Муж ушел из семьи, я воспитывала пятерых детей одна, — так объяснила она причину непреодолимых жизненных трудностей при обслуживании договора соципотеки.



Чтобы заплатить за жилье, рожали всей семьей

После получения квартиры Сафиуллина ожидаемо уволилась из школы и начала работать неофициально на продуктовом рынке Казани. «За 12 лет пользования квартирой сумма внесенных Сафиуллиной собственных средств за оплату квартиры составила 205 321,12 руб., — сообщили в пресс-службе ГЖФ. — При рождении внуков заявительницы (они тоже являются участниками договора социальной ипотеки) в счет частичной оплаты стоимости квартиры поступила государственная поддержка в размере 600 тысяч рублей. На день обращения в суд о выселении размер долга Сафиуллиной Р.Т. составлял 1 540 743, 24 руб.», — подчеркнули в ГЖФ.

Иск ГЖФ был зарегистрирован в январе 2018 года, после чего было проведено около 10 судебных заседаний. Фото Романа Хасаева

Отметим, что общего правила о том, кто из должников ГЖФ подлежит выселению, пока нет. «В принципе, по договору мы имеем право начать претензионные работы, в том числе обращаться в суд, если уже есть двухмесячная просрочка», — отмечают в фонде.

Но сейчас при задержке более двух месяцев фонд направляет уведомительные СМС- сообщения, а в личных кабинетах участников вывешиваются сообщения.

Отметим, что исковые требования ГЖФ о выселении семьи Сафиуллиных возникли не на пустом месте. Как следует из судебного решения, еще пять лет назад фонд предупреждал семью о необходимости начать регулярные выплаты в счет погашения долга по договору социальной ипотеки, регулярно приглашая на заслушивание в комиссии. Тогда, в 2014 году, Авиастроительный суд Казани постановил взыскать с нее 689,7 тысячи рублей, но, похоже, семья «забыла» о существовании долговых обязательств, они не были исполнены. Теперь ГЖФ перешел от мягкого предупреждения к радикальным средствам воздействия.

Непризнанный долг Сафиуллиной

Сама Рузия Сафиуллина не согласна с выводами ГЖФ о величине ее долга. «То, что говорят о том, что сумма внесенных средств в 205 тысяч, — это неверно, — сказала она. — Во-первых, мною были произведены «шаймиевские» выплаты в 600 тысяч рублей. Это «шаймиевские» выплаты, полученные двумя дочерьми за рождение трех внуков. Эти деньги были перечислены в счет погашения долга в 2016—2017 годах, но почему-то они не были зачтены, — заявила она. — Ко мне приходил представитель ГЖФ, который сказал, что «шаймиевские» выплаты являются государственными деньгами, а не нашими. Как так может быть? С долгом в 1,5 млн не согласна. Нет, нет, нет!» — воскликнула она. В самом ГЖФ, заметим, уже говорили, что «шаймиевские» выплаты от рождения внуков Сафиуллиной учтены при расчете ее долга.

Что ждет женщину, не признающую долг? В пресс-службе ГЖФ сообщили, что, «имея на руках судебное решение о выселении, Госжилфонд предлагает ей арендовать занимаемую квартиру по льготной ставке».

«Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан приглашал Рузию Сафиуллину обсудить сложившуюся ситуацию и найти возможные пути ее решения. Если Рузия Сафиуллина откажется от аренды квартиры или не погасит задолженность перед Госжилфондом, фонд будет вынужден передать решение суда для исполнения судебным приставам», — обрисовали перспективы должника.

Сама Рузия Сафиуллина не согласна с выводами ГЖФ о величине ее долга. Фото Александра Герасимова (evening-kazan.ru)

«Право на выкуп жилья у должника сохраняется, но только до подписания договора аренды, — особо подчеркивает представитель ГЖФ. — После этого он навсегда утрачивает право на выкуп жилья. По нашим правилам, аренда заключается на 11 месяцев, после чего договор пролонгируется. Но нужно понимать, что должнику могут не дать возможности арендовать квартиру, в которой он сейчас живет. Ему могут предложить равнозначное жилье в пределах населенного пункта». Таким образом ГЖФ намерен очистить программу от случайно попавших в нее людей.

В случае с Сафиуллиной ГЖФ идет пока на уступки. «Если она закрывает долг в 1,5 млн рублей, то квартира достается ей в собственность, — говорит он. — Если нет, то ей предлагается в аренду ее же квартира». Правда, стоимость аренды жилья у ГЖФ приближена к рыночной. Так, трешка обойдется в 15 тысяч рублей.

ГЖФ: взнос возвращаем, а долг исчезает

Финансовые условия для перезаключения договора аренды с должниками таковы. Во-первых, фонд возвращает первоначальный взнос, а сам долг перестает существовать после расторжения договора социальной ипотеки. Ведь квартира возвращается в собственность ГЖФ. В случае с Сафиуллиной речь идет о 132 тысячах рублей и «списании» долга в 1,54 млн рублей (который к тому же ею не признается, — прим. ред.). После этого с согласия соципотечника происходит перезаключение договора аренды жилья, в котором проживает семья.

Важно, что отправной датой для этого послужит не день расторжения договора соципотеки, как может показаться на первый взгляд, а дата заезда в квартиру, пояснили в ГЖФ. Иначе говоря, должникам задним числом пересчитают плату за пользование жильем. В случае с Сафиуллиной ГЖФ предлагает ей заплатить за проживание с апреля 2007 года до 8 мая 2018 года 475,9 тысячи рублей, следует из судебного решения. Т. е. выходит по 3,4 тысячи в месяц (коммунальная плата не входит, — прим. ред.). Ей оставляют льготные условия найма.

Ради чего новая команда ГЖФ затеяла ревизию долгов? Глава фонда объясняет это необходимостью поддержания финансирования для ритмичного ведения строительства. «Деньги, вносимые гражданами за соципотечное жилье, инвестируются Госжилфондом в строительство будущих домов. Не выполняя свои прямые договорные обязательства, должники ухудшают положение других семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сегодня оплатили первоначальный взнос 6 тысяч 750 татарстанцев, которые ждут жилья», — заметил он.

«Если Рузия Сафиуллина откажется от аренды квартиры или не погасит задолженность перед Госжилфондом, фонд будет вынужден передать решение суда для исполнения судебным приставам», — обрисовали в фонде перспективы должника. Фото ysia.ru

Он призвал участников жилищных программ добросовестно исполнять принятые на себя обязательства и не допускать возникновения просроченной задолженности. «Мы открыты к диалогу с должниками, которые готовы принимать на себя ответственность и искать выход из сложившейся ситуации», — отметил он. По словам главы ГЖФ, в 2019 году в городах и районах Татарстана запланировано строительство 165 домов на 7,8 тыс. квартир, общей площадью 438,3 тыс. кв. м. Дома будут строиться за счет инвестиционной программы Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 45 объектов на 2 069 квартир общей площадью 119,4 тыс. кв. м.

