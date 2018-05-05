Список персон

Нагуманов Тимур Дмитриевич

Гос. ведомства
Нагуманов Тимур Дмитриевич Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

2006 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт

Обучение в Московской школе управления «СКОЛКОВО» по программе профессиональной переподготовки «Мастер делового администрирования» — Master of Business Administration (Executive MBA).

Трудовая деятельность:

2002 — 2004 гг. — коммерческий директор ООО «Остин» г. Зеленодольск.

2004 г. — начальник финансового отдела ОАО «Буинский сахарный завод».

2004 — 2005 гг. — генеральный директор ООО «Новые сахарные технологии» Буинского района РТ.

2005 — 2006 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Заинский сахар».

2006 г. — генеральный директор ОАО «Бурундуковский элеватор» Дрожжановского муниципального района РТ.

2006 — 2007 гг. — исполнительный директор ОАО «Бурундуковский элеватор» ООО «Управляющая компания „Приволжская продовольственная корпорация“ Дрожжановского района РТ.

2007 г. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района РТ.

2007 г. — руководитель исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района РТ.

2007 — 2013 гг. — глава Дрожжановского муниципального района РТ.

С января 2013 г. — уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, г. Казань, Кремль
  • Телефон: +7(843) 567-89-82
  • Email: Timur.Nagumanov@tatar.ru
  • Сайт: www.ombudsmanbiz.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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