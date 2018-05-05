Нагуманов Тимур Дмитриевич
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
2006 г. — Казанский государственный финансово-экономический институт
Обучение в Московской школе управления «СКОЛКОВО» по программе профессиональной переподготовки «Мастер делового администрирования» — Master of Business Administration (Executive MBA).
Трудовая деятельность:
2002 — 2004 гг. — коммерческий директор ООО «Остин» г. Зеленодольск.
2004 г. — начальник финансового отдела ОАО «Буинский сахарный завод».
2004 — 2005 гг. — генеральный директор ООО «Новые сахарные технологии» Буинского района РТ.
2005 — 2006 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Заинский сахар».
2006 г. — генеральный директор ОАО «Бурундуковский элеватор» Дрожжановского муниципального района РТ.
2006 — 2007 гг. — исполнительный директор ОАО «Бурундуковский элеватор» ООО «Управляющая компания „Приволжская продовольственная корпорация“ Дрожжановского района РТ.
2007 г. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района РТ.
2007 г. — руководитель исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района РТ.
2007 — 2013 гг. — глава Дрожжановского муниципального района РТ.
С января 2013 г. — уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, Кремль
- Телефон: +7(843) 567-89-82
- Email: Timur.Nagumanov@tatar.ru
- Сайт: www.ombudsmanbiz.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018