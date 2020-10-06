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ГБУ Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала

Культура

Общая информация

«Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала» — татарский театр в городе Казань.

Датой рождения театра считается 22 декабря 1906 года, когда была Казани представителями прогрессивной молодежи был сыгран первый публичный спектакль на татарском языке.

Учредителем театра является Республика Татарстан. Функции и полномочия учредителя от имени Республики Татарстан осуществляются Министерством культуры Республики Татарстан.

Главный режиссер — Бикчантаев Фарид Рафкатович.

Руководитель — Якупов Ильфир Ильшатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул Татарстан, 1
  • Телефон: (843) 293-03-74
  • Email: kamalteatr@kamalteatr.ru
  • Сайт: https://kamalteatr.ru/

Дата последнего обновления: 06.10.2020

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