ГБУ Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала
Общая информация
«Татарский государственный Академический театр имени Галиасгара Камала» — татарский театр в городе Казань.
Датой рождения театра считается 22 декабря 1906 года, когда была Казани представителями прогрессивной молодежи был сыгран первый публичный спектакль на татарском языке.
Учредителем театра является Республика Татарстан. Функции и полномочия учредителя от имени Республики Татарстан осуществляются Министерством культуры Республики Татарстан.
Главный режиссер — Бикчантаев Фарид Рафкатович.
Руководитель — Якупов Ильфир Ильшатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул Татарстан, 1
- Телефон: (843) 293-03-74
- Email: kamalteatr@kamalteatr.ru
- Сайт: https://kamalteatr.ru/
Дата последнего обновления: 06.10.2020