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Тендер на строительство участка Большого Казанского кольца за 2,3 млрд рублей выиграли «Мосты РТ»

11:06, 26.06.2019
Тендер на строительство участка Большого Казанского кольца за 2,3 млрд рублей выиграли «Мосты РТ»

Минтранс Татарстана определил победителя тендера на строительство участка Большого Казанского кольца, который соединит улицы Баки Урманче и Техническую. Контракт на 2,34 млрд рублей достался ООО «Мосты Республики Татарстан».

Согласно сообщению на сайте госзакупок, компания стала единственным участником аукциона.

По данным открытых источников, ООО «Мосты РТ» учреждено в 2015 году. Компания принадлежит Айдару Ахметову. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что длина участка составит всего 800 метров. Однако ландшафт в этом районе сложный, а путепровод должен пройти через жилой массив с частными домами.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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