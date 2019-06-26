Тендер на строительство участка Большого Казанского кольца за 2,3 млрд рублей выиграли «Мосты РТ»

Минтранс Татарстана определил победителя тендера на строительство участка Большого Казанского кольца, который соединит улицы Баки Урманче и Техническую. Контракт на 2,34 млрд рублей достался ООО «Мосты Республики Татарстан».

Согласно сообщению на сайте госзакупок, компания стала единственным участником аукциона.

По данным открытых источников, ООО «Мосты РТ» учреждено в 2015 году. Компания принадлежит Айдару Ахметову. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что длина участка составит всего 800 метров. Однако ландшафт в этом районе сложный, а путепровод должен пройти через жилой массив с частными домами.