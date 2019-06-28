Аэропорт Казани один из первых в России открыл магазин Duty Free в зоне прилета

У международного аэропорта Казань появился магазин беспошлинной торговли в зоне выдачи багажа. Аэропорт Казани открыл магазин Duty Free в зоне прилета одним из первых в стране.

Еще не так давно магазины Duty Free размещались исключительно в зонах ожидания международных вылетов. Открытие подобной точки в зоне выдачи багажа стало возможным после изменений таможенного законодательства, сообщает пресс-служба международного аэропорта Казань.

