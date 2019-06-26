УФАС по РТ возбудило дело о рекламе, в которой «голая официантка готова на многое»

Татарстанское УФАС России обратило внимание на слова баннера, размещенного на одном из зданий в центре Казани. Текст «ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки» вызвал множество жалоб со стороны казанцев.

В УФАС по РТ определили спорный текст как нарушающий сразу несколько норм закона о рекламе. Так, на баннере некоторые слова набраны крупным шрифтом, в результате привлекает внимание словосочетание «голая официантка», а не «голая правда», как написано на самом деле. Эксперты также неоднозначно оценивают утверждение «готова на многое». Сомнение вызывает установка рекламной конструкции, сообщается на официальном портале УФАС РФ по РТ.

Татарстанское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения частей 6 и 7 статьи 5, а также части 9 статьи 19 закона о рекламе.

