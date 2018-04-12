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МО Альметьевский муниципальный район РТ

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МО Альметьевский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Альметьевский район» является город Альметьевск — четвертый по численности населения и значимости город Татарстана.В Альметьевском районе 35 сельских поселений. В состав МО «Альметьевский район» входит поселок городского типа Нижняя Мактама.

Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Альметьевский городской Совет, Исполнительный комитет района, Исполнительный комитет МО «Альметьевский район», Контрольно-счетная палата района, Палаты района, Общественный Совет района и ТОС г. Альметьевск.

Руководитель — Хайруллин Айрат Ринатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, г.Альметьевск, ул.Ленина, 39
  • Телефон: (8553) 37-07-57
  • Email: almat@tatar.ru
  • Сайт: almetyevsk.tatar.ru

Дата последнего обновления: 12.04.2018

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