Казанский Кремль: Нагуманов сможет возглавить Альметьевск после выборов в сентябре

В казанском Кремле пояснили, почему Тимур Нагуманов возглавил не сам Альметьевск, а его исполком, став исполняющим обязанности руководителя. О назначении стало известно в ходе внеочередной сессии советов района и города в альметьевском ДК «Нефтьче».

— Это техническая процедура. Для того чтобы стать главой района, он должен будет пройти выборы в сентябре, так как он не депутат Альметьевского района. Поэтому на данном этапе он исполняет обязанности руководителя исполкома, но эти полномочия позволяют ему осуществлять руководящую деятельность в районе. В сентябре на выборах он должен заслужить доверие избирателей и получить депутатский мандат. После чего вновь будет созван совет депутатов, где его уже смогут избрать главой района, — пояснила «Реальному времени» официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Как сообщало «Реальное время», председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин от имени руководства республики внес кандидатуру Тимура Нагуманова на утверждение его исполняющим обязанности руководителя исполкома Альметьевского района. Ранее стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей в связи с переходом на новую должность.