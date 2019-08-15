Фаттахов Дамир Ильдусович
Общая информация
Родился 11 октября 1979 года в Казани.
Образование:
2001 — Казанский юридический институт МВД России, юрист
2011 — Московская школа управления «Сколково»
2013 — Казанский (Приволжский) федеральный университет, «Финансы и кредит»
Трудовая деятельность:
1997-2006 — служба в органах внутренних дел РТ
2006–2009 — председатель Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета Казани
2009–2010 — глава администрации Кировского района Исполнительного комитета Казани
2010–2016 — глава администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета Казани
2016–2018 — первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани
С июня 2018 года — министр по делам молодежи Республики Татарстан
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, Казань, ул. Сафьян, д. 5
- Телефон: (843) 222-91-50
- Email: mdmrt@tatar.ru
- Сайт: minmol.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 15.08.2019