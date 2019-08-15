Список персон

Фаттахов Дамир Ильдусович

Фаттахов Дамир Ильдусович Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Общая информация

Родился 11 октября 1979 года в Казани.

Образование:

2001 — Казанский юридический институт МВД России, юрист
2011 — Московская школа управления «Сколково»
2013 — Казанский (Приволжский) федеральный университет, «Финансы и кредит»

Трудовая деятельность:

1997-2006 — служба в органах внутренних дел РТ

2006–2009 — председатель Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета Казани

2009–2010 — глава администрации Кировского района Исполнительного комитета Казани

2010–2016 — глава администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета Казани

2016–2018 — первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани

С июня 2018 года — министр по делам молодежи Республики Татарстан

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, Казань, ул. Сафьян, д. 5
  • Телефон: (843) 222-91-50
  • Email: mdmrt@tatar.ru
  • Сайт: minmol.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 15.08.2019

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