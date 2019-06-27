Дамир Фаттахов: «В Татарстане не хватает креативных пространств»

Глава Минмолодежи РТ рассказал журналистам о проделанной работе за год

Встречу приурочили к Дню молодежи, который отмечают в России, но о самом празднике почти не говорили — министр Дамир Фаттахов использовал его лишь как повод для подведения итогов первого года деятельности своего ведомства. За это время, по его словам, в республике развернулась серьезная работа по ремонту и реорганизации молодежных центров. Правда, сама молодежь по привычке предпочитает коммерческие площадки, а не переоборудованные муниципальные центры, посетовал министр. Обратил внимание и на проблему отсутствия креативных индустрий, неразвитость среды, которая становится все более важным фактором при выборе места жительства. Современная молодежь ставит возможности для саморазвития на ту же ступень, которую раньше занимали зарплата и наличие жилья.

Невостребованные усилия

«Прошел год с момента выхода указа (22 июня, — прим. ред.) о создании министерства, исполнился год и федеральному Агентству по делам молодежи», — напомнил Фаттахов, но, судя по всему, этого времени не хватило, чтобы осознать некоторые моменты. Например, все еще нет четкого понимания, что такое инфраструктура отрасли молодежной политики. «Для большинства регионов это неочевидно, другая структура, даже лагеря есть не у всех. Мы должны сформулировать отрасль молодежной политики», — добавил он.

У республики есть уникальная сеть молодежных учреждений, заявил министр. Их почти 400 — это 217 подростковых клубов, 76 оздоровительных лагерей, 29 молодежных центров и так далее. «Мы сделали одним из приоритетов деятельности [востребованность] у нынешней молодежи», — продолжил Фаттахов, но, как показала практика, этого параметра достичь не удалось. По его признанию, в среднем в день на одного человека приходится 150 кв. м в молодежном центре: «Может, вопрос качества — с точки зрения эффективности наших учреждений и того, насколько тогда интересно, почему он пустой стоит». При этом в коммерческие центры стоят очереди, посетовал министр.

Запущен проект реновации инфраструктуры молодежной политики — например, детских лагерей. Программа «Лето — детям» обойдется республике в 7 млрд рублей.

По словам Фаттахова, эта инфраструктура вне сезона будет зарабатывать внебюджетные деньги для своих нужд: «Когда сюда приезжает семья, дети [из других регионов], они в любом случае включат в свой маршрут Болгар, Казань. Мы знакомим их с нашей культурой. Позволю себе стратегически мыслить: этот ребенок возвращается к себе и говорит, я хочу поступать в университет в Казань». Это научит объекты относиться к госсредствам не потребительски и быть в рынке, резюмировал министр.

Встречу приурочили к Дню молодежи, который сегодня отмечают в России, но о самом празднике почти не говорили

Про креативные индустрии

Важнейший аспект, который определяет, захочет ли молодежь остаться в республике или уехать, — наличие среды. Сюда входит и сфера креативных пространств и индустрий, и здесь, сразу признался Фаттахов, есть серьезные недоработки: «Это та же среда для самореализации, чтобы найти себя и не уехать, найти себя в Татарстане. Я для себя понял, если жилье и работа раньше были ключевым вопросом, то сейчас не менее значимый пункт — среда».

— Ты приезжаешь в Москву, у тебя есть «Артплей» («ArtPlay–Центр Дизайна», — прим. ред.), у тебя есть «Винзавод» (Центр современного искусства, — прим. ред.) и огромное количество других арт-пространств, которые я рассматриваю с двух точек зрения. Первое — современная инфраструктура, где совершенно другая среда. Не просто «офисник» с кабинетом 222, 223, 224, а это с точки зрения архитектуры, ревитализации бывшего завода выстроенное пространство, в котором этот современный магазин каких-то велосипедных накладок или еще чего-то выглядит совсем по-другому. И когда вся эта индустрия собирается, они еще в своей коллаборации создают продукты современные, за этой инфраструктурой создается целая среда», — рассказал Фаттахов корреспонденту «Реального времени».

В Казани этой среды недостаточно, продолжил он: «У нас есть «Смена», креативное пространство. Креативная индустрия — это все-таки деятельность. У нас не хватает креативных пространств, и тот же «Флакон» хочет прийти в Казань, подыскивает помещение». Пока людей, которые могут что-то делать, в республике больше, чем мест, в которых они могли бы реализовывать свои идеи.

Фаттахов посетовал на уровень зарплат специалистов, которые заняты в молодежной сфере, но, по его словам, здесь уже удалось добиться результата

Про деньги

Фаттахов посетовал на уровень зарплат специалистов, которые заняты в молодежной сфере, но, по его словам, здесь уже удалось добиться результата. На первой коллегии по этому вопросу содействия попросили у президента Рустама Минниханова. После согласования в ЦЭСИ и ряде других органов пришли к решению с 1 июля проиндексировать зарплаты педагогов и других специалистов клубов, молодежных центров, в том числе в районах: «Если средняя заработная плата была 21 тысяча, то со всеми надбавками, с 1 июля будет перерасчет заработной платы, в среднем по отрасли приравняемся к отрасли социальной сферы — это будет 31 800. Специалист должен понимать, что его труд достойно оплачивается».

Что касается денежной поддержки инициативной молодежи, в этих целях Минмол предлагает гранты. Пока никто не получил ни одного гранта, уточнил Фаттахов корреспонденту «Реального времени» — 13 июня только завершился прием заявок. Всего было получено 111 заявок на 53 млн рублей.

«Мы пересмотрели полностью грантовую поддержку общественных организаций. Мы делаем все возможное, чтобы наши гранты были максимально прозрачными — запустили онлайн-продукт, объединили все ресурсы, <…> максимально отдали все на откуп экспертам».

Серьезным ограничением для получения грантовой поддержки было условие участия НКО — то есть молодой человек должен был либо создать НКО, либо иметь какое-то участие в этой организации, которой, к слову, должно быть не менее года.

В этом году начинается программа грантовой поддержки физлиц. На эти цели пока заложено всего 7 млн рублей. В министерстве эту меру расценивают как шаг к созданию среды для самореализации: молодой человек выигрывает грант и принимает решение остаться здесь, так как есть возможности и среда.

В своей часовой презентации министр не упомянул работу с трудными подростками

О работе с трудными подростками

В своей часовой презентации министр не упомянул работу с трудными подростками и затронул этот аспект после вопросов журналистов. Старая система, когда подросток попадал в комиссию по делам несовершеннолетних, больше неэффективна, заявил он: «Мы обязаны переформатировать работу в системе образования, наших подростковых клубов, которые работают, с точки зрения вовремя услышать, понять и почувствовать, что что-то не так у этого подростка. Все эти неприятные моменты, которые происходили, — ничем не отличались [от других детей]. Система выявления на каком-то этапе хромает».

Помимо родителей, следить за ребенком должны учителя и школьные психологи, однако такого специалиста можно найти не в каждой школе. В некоторых учебных заведениях психолог приходит только в определенные дни, а где-то совмещает деятельность: «Зачем мы обманываем себя, что [при совмещении психолог] глубоко погружен? Нужно понять количественно и качественно, кто эти люди, нужно ли совместительство и насколько они квалифицированы, владеют инструментами выявления [девиантного поведения]». Эта работа сейчас на этапе становления, заключил министр.