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ООО Корстон-Казань

Строительство, Коммерческая недвижимость

Общая информация

Корстон-Казань — гостиница в г. Казань. Входит в международную сеть комплексов Korston Hotels & Malls, охватывающую Москву, Казань, Серпухов (Россия) и Будву (Черногория).

Здание гостиницы было построено и открыто в 2006 году, в 2013 году был открыт в второй корпус.

Руководитель Минвалеев Ильдар Гильмуллович.

Владелец компании Кузнецов Анатолий Михайлович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, ул Николая Ершова, 1А
  • Телефон: (843) 279-30-00
  • Email: Info@kzn.korston.ru
  • Сайт: https://korston.ru/

Дата последнего обновления: 13.01.2021

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