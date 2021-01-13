ООО Корстон-Казань

Общая информация

Корстон-Казань — гостиница в г. Казань. Входит в международную сеть комплексов Korston Hotels & Malls, охватывающую Москву, Казань, Серпухов (Россия) и Будву (Черногория).

Здание гостиницы было построено и открыто в 2006 году, в 2013 году был открыт в второй корпус.

Руководитель — Минвалеев Ильдар Гильмуллович.

Владелец компании — Кузнецов Анатолий Михайлович.

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