ООО Корстон-Казань
Строительство, Коммерческая недвижимость
Общая информация
Корстон-Казань — гостиница в г. Казань. Входит в международную сеть комплексов Korston Hotels & Malls, охватывающую Москву, Казань, Серпухов (Россия) и Будву (Черногория).
Здание гостиницы было построено и открыто в 2006 году, в 2013 году был открыт в второй корпус.
Руководитель — Минвалеев Ильдар Гильмуллович.
Владелец компании — Кузнецов Анатолий Михайлович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, ул Николая Ершова, 1А
- Телефон: (843) 279-30-00
- Email: Info@kzn.korston.ru
- Сайт: https://korston.ru/
Дата последнего обновления: 13.01.2021