Абдуллин Талгат Мидхатович

Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родился в г. Маргилане, Узбекистан.

Образование:

1974 г. — Казанский финансово-экономический институт.

Трудовая деятельность:

1974 по 1975 гг. — кредитный инспектор отдела финансирования и кредитования союзных, союзно-республиканских, министерств и ведомств Татарской республиканской конторы Стройбанка СССР, г. Казань.

1975 по 1977 гг. — начальник отдела финансирования и кредитования подрядных организаций Татарской республиканской конторы Стройбанка СССР, г. Казань.



1977 по 1978 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1978 по 1981 гг. — главный ревизор Татконторы Стройбанка СССР, г. Казань.



1981 по 1984 гг. — управляющий Набережно-Челнинским отделением Стройбанка СССР, г. Набережные Челны.

1984 по 1988 гг. — заместитель председателя исполнительного комитета Брежневского городского Совета народных депутатов, г. Брежнев.

1988 по 1990 гг. — первый заместитель председателя исполнительного комитета городского совета — председатель городской плановой комиссии, г. Набережные Челны.

1990 по 1993 гг. — заместитель генерального директора по экономике и планированию ПО «ЕлАЗ».

1991 по 1995 гг. — депутат Верховного Совета Республики Татарстан XII созыва.

1993 по 1997 гг. — председатель правления «Ак Барс» Банка, г. Казань.

1996 по 1997 гг. — первый президент хоккейного клуба «Ак Барс».

С 1997 г. — исполнительный директор некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан».

Общественная деятельность:

1997 по 1999 гг. — депутат Государственного Совета РТ первого созыва.

2004 по 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.

2009 по 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Член партии «Единая Россия», член депутатской группы «ТНВ» в Государственном Совете РТ, член Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Заслуженный экономист Республики Татарстан (1996 г.).

Награжден почетной грамотой Республики Татарстан (2001 г.), медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003 г.), «За высокие достижения по развитию рынка жилья в России» (2004 г.), медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (2005 г.), медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2012 г.), орденом Дружбы (2013 г.).





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