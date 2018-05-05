Абдуллин Талгат Мидхатович
Общая информация
Родился в г. Маргилане, Узбекистан.
Образование:
1974 г. — Казанский финансово-экономический институт.
Трудовая деятельность:
1974 по 1975 гг. — кредитный инспектор отдела финансирования и кредитования союзных, союзно-республиканских, министерств и ведомств Татарской республиканской конторы Стройбанка СССР, г. Казань.
1975 по 1977 гг. — начальник отдела финансирования и кредитования подрядных организаций Татарской республиканской конторы Стройбанка СССР, г. Казань.
1977 по 1978 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1978 по 1981 гг. — главный ревизор Татконторы Стройбанка СССР, г. Казань.
1981 по 1984 гг. — управляющий Набережно-Челнинским отделением Стройбанка СССР, г. Набережные Челны.
1984 по 1988 гг. — заместитель председателя исполнительного комитета Брежневского городского Совета народных депутатов, г. Брежнев.
1988 по 1990 гг. — первый заместитель председателя исполнительного комитета городского совета — председатель городской плановой комиссии, г. Набережные Челны.
1990 по 1993 гг. — заместитель генерального директора по экономике и планированию ПО «ЕлАЗ».
1991 по 1995 гг. — депутат Верховного Совета Республики Татарстан XII созыва.
1993 по 1997 гг. — председатель правления «Ак Барс» Банка, г. Казань.
1996 по 1997 гг. — первый президент хоккейного клуба «Ак Барс».
С 1997 г. — исполнительный директор некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан».
Общественная деятельность:
1997 по 1999 гг. — депутат Государственного Совета РТ первого созыва.
2004 по 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.
2009 по 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Член партии «Единая Россия», член депутатской группы «ТНВ» в Государственном Совете РТ, член Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.
Заслуженный экономист Республики Татарстан (1996 г.).
Награжден почетной грамотой Республики Татарстан (2001 г.), медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003 г.), «За высокие достижения по развитию рынка жилья в России» (2004 г.), медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (2005 г.), медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2012 г.), орденом Дружбы (2013 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, г. Казань, ул. Горького, 8/9
- Телефон: +7(843) 221-68-88
- Email: abdullin@gilfondrt.ru
- Сайт: www.gilfondrt.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018