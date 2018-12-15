Скандалы недели: приговор Аитову, возвращение опальных имамов и зачистка «казанских» в Москве

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Дмитрий Резнов

Главе оскандалившейся фирмы «Свей» Рашиду Аитову и застройщику казанского «Лазурного берега» были вынесены приговоры, опальные имамы Гусман Исхаков и Рамиль Юнусов вернулись к работе в ДУМ РТ, Рустам Минниханов и Фарид Мухаметшин попросил в Совфеде о материальной помощи и «большем доверии», а «Казанькомпрессормаш» заключил сделку на 10 млрд рублей. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Приговор Аитову, «условка» для застройщика «Лазурных небес» и задержание VIP-строителя в Казани

В понедельник в Казани вынесли приговор главе фирмы «Свей» — Рашида Аитова приговорили к 11 годам колонии. Суд признал застройщика виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по 126 эпизодам, но еще по четырем — оправдал за отсутствием состава преступления. Отметим, что дольщики по-разному отнеслись к вынесению наказания главе строительной империи, оставившему после себя несколько долгостроев.

Два года условно с таким же испытательным сроком — такой приговор на этой неделе вынес Приволжский районный суд известному казанскому девелоперу Рустему Зайнуллину, построившему небоскреб «Лазурные небеса». В суде сам бизнесмен признался в уклонении от налогов почти на 25 млн рублей.

А в среду в Казани был задержан VIP-строитель спортивных арен в Самаре и Саранске. Следком предъявил Руслану Сагитзянову обвинения в невыплате зарплаты с тяжкими последствиями и сокрытии денежных средств и просил суд его арестовать. Суд же усмотрел в материале дела некую следственную тайну и закрыл процесс от журналистов, а вот самого обвиняемого «закрывать» не стал. По данным источников «Реального времени», потерпевшими по делу могут быть признаны около двух тысяч человек.

Сергей Собянин уволил «правую руку» вице-мэра Марата Хуснуллина — Константина Тимофеева. Фото: stroimprosto-msk.ru



«Спущенные паруса» поселка «Чаллы Яр» и чистки в стройкомплексе Москвы

На уходящей неделе стало известно, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) все-таки забрало у элитного челнинского городка «Чаллы Яр» береговую инфраструктуру для стоянки яхт состоятельных жителей и закрыла выход к Каме за просроченные долги «Сувар-Девелопмента» перед ТФБ. Торги по продаже инженерных сооружений яхтенной зоны пока не назначены, но, похоже, что обитателям челнинской «рублевки» придется самим «разруливать» проблему. Застройщик престижного коттеджного поселка ООО «Чаллы Яр» с 5 декабря попал в процедуру наблюдения, которая, скорее всего, завершится банкротством.

Тем временем, в московском стройкомплексе проходят крайне любопытные «чистки». Сергей Собянин уволил «правую руку» вице-мэра Марата Хуснуллина — Константина Тимофеева. Его главный по столичным стройкам Хуснуллин привел в свою команду с первых дней работы в Москве. Теперь он, по некоторым данным, займется любимым хобби — авиацией. Является ли отставка Тимофеева чисткой «хуснуллинских» рядов? По словам экспертов «Реального времени», это вероятно и может быть сигналом к смене самого вице-мэра. Но есть прямо противоположное мнение — Хуснуллин пользуется большим доверием у Собянина и увольнение члена казанской команды может исходить от самого Хуснуллина.

Возвращение опальных имамов и дело о взятке за диплом

В Казани вернулись к работе опальные имамы Гусман Исхаков и Рамиль Юнусов, покинувшие свои посты в 2012 году после покушения на муфтия Татарстана Ильдуса Файзова и убийства его заместителя Валиуллы Якупова. Однако в этом году действующий муфтий Камиль Самигуллин вернул обоих в сферу деятельности ДУМ. Исхаков и Юнусов назначены вторыми имамами в мечетях «Бишбалта» и «Иске-Таш» соответственно. На этой неделе «Реальное время» подробно разбиралось в том, что стоит за этим назначением и как на него реагирует мусульманская общественность.

Также на днях в СМИ «засветился» еще один представитель местного духовенства: в Казани было возбуждено уголовное дело о даче взятки 60 тысяч рублей за диплом высшего учебного заведения. В преступлении подозревают имама мечети «Аль-Марджани», помощника мухтасиба Казани Рамиля хазрата Мингараева, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах. По версии силовиков, диплом мусульманского деятеля по специальности «Менеджмент» Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) был получен осенью 2017 года без обучения в данном вузе. Обнаружить этот факт оперативникам УЭБиПК и сотрудникам Следкома удалось в ходе расследования коррупционного дела двух кандидатов наук — проректора ТИПКА Элеоноры Хафизовой и сотрудницы КНИТУ-КХТИ Натальи Шигаповой. После чего, как утверждает один из источников, Рамиль Мингараев написал явку с повинной. Подробнее здесь.

По версии силовиков, диплом мусульманского деятеля по специальности «Менеджмент» Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (ТИПКА) был получен осенью 2017 года без обучения в данном вузе

Рейтинг районов РТ и Рустам Минниханов в Совфеде

На уходящей неделе наше издание подготовило очередной рейтинг районов Татарстана. Так, по итогам 9 месяцев 2018 года районы Александра Тыгина, Марселя Шайдуллина и Айрата Хайруллина уступили свои позиции в топ-5 социально-экономического рейтинга «Реального времени» «вотчинам» Айдара Метшина, Михаила Афанасьева и Геннадия Емельянова. Нижнекамск вернул себе 2-е место, в первую очередь, благодаря темпу промпроизводства, достигшему рекордной отметки с начала года, а Зеленодольск не просто его утратил, но уже близок к вылету из топ-10 — за один сентябрь здесь стало на 10% больше убыточных предприятий.

Одновременно сильно ухудшила свои позиции и Казань, где, как и в самом нефтяном районе РТ, потребительская корзина в первый же осенний месяц подорожала на 20 рублей, а темпы производства продолжали падать. Впрочем, ИПП продолжает падать и в Набережных Челнах, где впервые с начала года снизилась доля прибыльных предприятий. В «красной зоне» по этому показателю уже не 19, а 21 район Татарстана.

А во вторник в верхней палате российского парламента прошел «Час субъекта Российской Федерации», на котором председатель Совфеда Валентина Матвиенко вручила президенту Татарстана почетный знак Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма». Выступления Рустама Минниханова и Фарида Мухаметшина были приняты настолько благосклонно, что их вполне можно было бы предварить эпиграфом: «Просите, и дано будет вам», а выработанный совместными усилиями проект постановления о государственной поддержке социально-экономического развития Татарстана был единогласно принят за основу — теперь его предстоит детализировать и доработать. Подробнее о том, как власти республики попросили сенаторов о материальной помощи и «большем доверии» — в нашем материале.

Во вторник в Верховном суде РТ был провозглашен вердикт по делу об убийстве пенсионерки Ледневой и известного нумизмата Тарасова в Казани. Фото Олега Тихонова

Дело об убийстве казанского нумизмата и пенсионерки

Во вторник в Верховном суде РТ был провозглашен вердикт по делу об убийстве пенсионерки Ледневой и известного нумизмата Тарасова в Казани. На это присяжным понадобилось почти 8 часов: в совещательной комнате коллегия ответила на 32 вопроса и вынесла свой вердикт о виновности беженцев с Украины Юрия и Кирилла Гаврилюков, обвиняемых помимо убийств, в контрабанде оружия, изготовлении взрывчатки, а также в хищении коллекции монет. Отметим, что в первом случае — с Ледневой — голоса присяжных разошлись, а во втором — решение было единогласным.

В то же время старший из подсудимых был оправдан по эпизоду кражи, а его сын — по эпизоду со взрывчаткой. Вину в ходе судебного следствия признавал лишь Юрий Гаврилюк, и лишь по эпизоду хранения патронов. Почему председательствующий судья был вынужден удалить с процесса Гаврилюка-старшего и в своем напутственном слове просил присяжных игнорировать его мнение — в материале «Реального времени».

Сделка «Казанькомпрессормаша» на 10 млрд и экспертиза по ТФБ

В пятницу в Казани был дан старт крупному проекту — начинается стройка нового цеха ОАО «Казанькомпрессормаш» по выпуску крупногабаритных компрессоров. Изделия — основной элемент в технологии производства сжиженного природного газа и должны заменить импортные аналоги. В продукции заинтересованы прежде всего «Газпром», «Новатэк» и другие предприятия газовой промышленности. На церемонию старта строительства приехали председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и президент Татарстана Рустам Минниханов. Объем инвестиций пока не называется, но известно, что в октябре Сбербанк заключил договор банковских гарантий с «Казанькомпрессормашем» на 5 лет до 10 млрд рублей — «лимит установлен под будущие проекты», пояснил кредитор.

Тем временем, АСВ вновь попросило отложить рассмотрение дела о назначенной экспертизе по определению реальной даты неплатежеспособности «Татфондбанка». Как выяснило «Реальное время», их оппоненты, юристы «Татэнергосбыта», пришли в суд с заключением экспертов, что банк был платежеспособен до 8 декабря. А значит у энергетиков и еще многих, кто проиграл АСВ суды по сделкам с предпочтениям, появились шансы добиться пересмотра дел в свою пользу и не возвращать в конкурсную массу лопнувшего банка снятые незадолго до ввода моратория деньги. Между тем, у АСВ на суде также была внушительная группа поддержки из числа кредиторов первой очереди, которые, напротив, возражают против такого исхода дел. Погорельцы ТФБ напоминают о скрытой картотеке неисполненных платежей, которую банк завел еще 29 ноября.

АСВ вновь попросило отложить рассмотрение дела о назначенной экспертизе по определению реальной даты неплатежеспособности «Татфондбанка». Фото Васили Ширшовой

Эвакуация машин без номеров в Казани и интервью с главой ГИБДД РТ

На днях стало известно о том, что городской комитет по транспорту ходатайствовал перед Госсоветом РТ о законодательной инициативе, которая позволила бы эвакуировать с платных муниципальных парковок авто без номеров и штрафовать их владельцев. За ожесточенными дебатами по этому поводу наблюдало «Реальное время». Отдельно о парковках свои ответы дала мэрия Казани.

Также на этой неделе наше издание побеседовало с главой Управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленаром Габдурахмановым, который согласился рассказать о препонах для лишенных прав, стрельбе по нарушителям, гонках на автобусах, тотальном контроле, ноу-хау на дорогах и наказании для лихачей. Ознакомиться с интервью в двух частях вы можете здесь и здесь.

Среди кадровых назначений недели — утверждение на должность главы Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану Игоря Безуевского .

Беда татарстанцев в Китае, оскандалившиеся «Волжские путешествия+» и проблема детей мигрантов в школах

На уходящей неделе в Китае на острове Хайнань застряли 369 туристов из Казани по вине погрязшего в долгах туроператора «Жемчужная река». Татарстанцы пожаловались президенту республики в соцсетях, что не могут вернуться домой. Проблему поручили Госкомитету по туризму и представителю РТ в Китае. Подробности произошедшего — в нашем материале.

Также стоит напомнить о том, что близится момент истины для «адмирала» речных круизов — 71-летнего главы оскандалившейся туристической компании «Волжские путешествия+» Вячеслава Самолина. К концу декабря он обещал многочисленным пострадавшим туристам вернуть деньги за отмененные летом рейсы или предоставить им бесплатные путевки на будущий год. Однако ни рубля не возвращено. Среди обманутых оказалась и бывший партнер Самолина, а ныне директор «Бюро путешествий «Казань» Елена Илькун. В интервью «Реальному времени» она рассказала, за счет чего она вернула почти 2 млн рублей своим клиентам вместо Самолина и есть ли шанс взыскать их с обладателя теплохода.

А в четверг в КФУ собрались педагоги и эксперты, чтобы обсудить острый вопрос — обучение детей мигрантов в школах. Представители учебных заведений отмечают, что по количеству поступивших ребят из ближнего зарубежья можно сделать вывод об экономическом положении в той или иной стране, и констатируют, что мигранты выбирают для своих детей в основном школы рядом с рынками, а также отдают предпочтение татарским учебным заведениям. По крайней мере в Казани.

Ахмет Садык Доган поделился мнением, как Уфа сможет догнать Казань в отношениях с турецкими инвесторами. Фото Рината Назметдинова

Смог в башкирском Сибае, китайский проект в РБ и генконсул Турции о Радии Хабирове

Башкирское Зауралье снова не радует новостями. На этой неделе жители Сибая, задыхающиеся от запаха серы, вышли на стихийный митинг перед городской администрацией. Казалось бы, спасатели, муниципальные чиновники и горняки ситуацию частично разрулили, но проблемы в городе остались. Возмущение горожан вызывает и то, что на их проблему руководство Башкортостана как будто не обращает внимания. Как узнало «Реальное время», руда на Сибайском карьере закончится через несколько лет, и моногород, и так переживающий не лучшие времена, может просто умереть. Вместе с тем эксперты предлагают снять остроту вопроса, было бы на это желание «Соды».

Тем временем, врио главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с «Сычуаньской компаней по охране окружающей среды Цзюньхэ», чтобы обсудить строительство цементного завода в Сибае за 13 млрд рублей. Представитель башкирской стороны в проекте утверждает, что уже подписан договор аренды земельного участка. Тем временем эксперты уверены, что китайский проект может помочь развитию депрессивного Зауралья, но вот цемента в России и так вдвое больше, чем нужно.

А на днях генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган совершил рабочий визит в Уфу. Это была его первая поездка в Башкирию. В интервью «Реальному времени» дипломат рассказал о своих деловых встречах в башкирской столице, планируемых культурных мероприятиях, несостоявшихся контактах с врио главы РБ Радием Хабировым и турецких учителях для мусульман Башкортостана. Также наш собеседник поделился мнением, как Уфа сможет догнать Казань в отношениях с турецкими инвесторами.

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал это «первым и последним предупреждением», а придание этим фактам публичности просил не считать «неким перформансом». Фото: udmurt.ru

Выговоры Бречалова и дело бывшего вице-спикера ижевской Гордумы

На этой неделе сразу шести членам правительства Удмуртии были объявлены выговоры и замечания. Дело в том, что в поданных ими декларациях о доходах и имуществе за 2017 года были выявлены неточности. Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал это «первым и последним предупреждением», а придание этим фактам публичности просил не считать «неким перформансом». Между тем при прошлом главе региона, обвиняемом, кстати, в коррупции, за ошибки в декларациях увольняли.

Также были отложены ранее обозначенные сроки по решению вопросов обманутых дольщиков по двум крупным жилым объектам в Удмуртии. Реализовать данные главой республики Александром Бречаловым обещания не позволят выявленные в процессе технические проблемы в недостроенных домах. Руководитель региона заявил о необходимости наведения порядка в строительной сфере, которую он сравнил с «борделем». Когда в Удмуртии планируют решить проблему обманутых дольщиков и с какими строителями порой сталкивается глава республики — разбиралось «Реальное время».

Вместе с тем, бывший вице-спикер Гордумы Ижевска Василий Шаталов, находящийся сейчас под домашним арестом, обвинил сотрудников ФСИН в издевательствах. Очередная попытка доставить его на судебное заседание не удалась, при этом обвиняемому в мошенничестве стало плохо. В появившемся затем видеообращении он утверждает, что находится на больничном с гипертоническим кризом. На высказывания подсудимого отреагировали в УФСИН по Удмуртии. Подробности истории вы можете найти здесь.

ОПРОС