Последнее китайское предупреждение. Бречалов объявил выговор членам кабмина Удмуртии за декларации

Новый удмуртский прокурор, перешедший из Татарстана, нашел неточности в документах о доходах и имуществе двух вице-премьеров и четырех министров

Сразу шести членам правительства Удмуртии объявлены выговоры и замечания. В поданных ими декларациях о доходах и имуществе за 2017 года были выявлены неточности. Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал это «первым и последним предупреждением», а придание этим фактам публичности просил не считать «неким перформансом». Между тем при прошлом главе региона, обвиняемом, кстати, в коррупции, за ошибки в декларациях увольняли. Подробнее — в материале «Реального времени».

Выговоры и замечания

Традиционное аппаратное совещание глава Удмуртии Александр Бречалов 10 декабря начал с неприятных новостей для ряда чиновников. Выговоры и замечания были объявлены двум вице-премьерам и четырем министрам, допустившим неточности в поданных ими сведениях о доходах и имуществе за 2017 год.

— У нас в августе завершилась так называемая декларационная кампания. Каждый государственный служащий обязан вовремя подавать декларации. Прокурором УР Артемом Юрьевичем Николаевым внесено представление об устранении нарушений закона о противодействии коррупции, — сообщил Бречалов. — Несмотря на то, что с учетом характера проступков приняты решения о привлечении виновных должностных лиц за совершенные проступки к ответственности, я решил еще дополнительно этот вопрос именно в таком формате обсудить. И, коллеги, забыл или не учел что-то в декларации — какая здесь связь с коррупцией и так далее? Связь прямая. Возникает всегда вопрос у граждан: сознательно забыл или несознательно, случайно, а выводы зачастую понятные: не указал в декларации, потому что есть что скрывать.

Он назвал декларацию о доходах и имуществе «необходимым, обязательным элементом» и отметил, что относиться к таким нарушениям республиканские власти будут соответственно. При этом он подчеркнул, что «вопросы есть ко многим», но начать он решил с руководителей.

Выговоры и замечания были объявлены двум вице-премьерам и четырем министрам, допустившим неточности в поданных ими сведениях о доходах и имуществе за 2017 год. Фото Михаила Красильникова



Выговор объявлен постпреду главы УР при президенте РФ — вице-премьеру Михаилу Хомичу, министру сельского хозяйства и продовольствия Ольге Абрамовой, министру по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталье Гольцовой, замечания вынесены вице-премьеру по социальным вопросам Анастасии Муталенко, министру здравоохранения Игорю Титову и министру природных ресурсов Денису Удалову.

Глава региона отметил, что кто-то из них не указал машину, кто-то — гараж, однако мелочами он это не считает.

— Выговор и замечание — это не форма речи, это первое и последнее предупреждение, чтобы было понимание, что это не некий тут перформанс, видите, он своих как бы… Нет, отношение такое будет ко всем, — подчеркнул руководитель республики.

В прошлом увольняли

Стоит отметить, что при предшественнике Александра Бречалова, обвиняемом в получении крупных взяток Александре Соловьеве, руководившем Удмуртией в 2014—2017 годах, за ошибки в декларациях применяли более строгие санкции.

Самым нашумевшим стал случай с увольнением в связи с утратой доверия вице-премьера по социальной политике Андрея Кузнецова с 1 ноября 2016 года. Он не указал в декларации за 2015 год 226 тысяч рублей, заработанных им чтением лекций в Камском институте гуманитарных и инженерных технологий. Впоследствии Кузнецов попытался оспорить увольнение с такой формулировкой, однако ему это не удалось. СМИ в то время писали, что из-за этого Кузнецов не смог претендовать на пост ректора Ижевского государственного техуниверситета.

В те же дни пост по собственному желанию покинула постпред главы УР при президенте РФ Светлана Смирнова, причем СМИ писали, что якобы к ее декларации тоже были претензии, но ей дали уйти самостоятельно.

Самым нашумевшим стал случай с увольнением в связи с утратой доверия вице-премьера по социальной политике Андрея Кузнецова с 1 ноября 2016 года. Фото udmurt.ru



Как пояснил «Реальному времени» прокурор Удмуртии Артем Николаев, в связи с недостоверными или неполными сведениями в декларации в отношении чиновника могут применяться как меры дисциплинарного наказания, так и увольнение, в зависимости от «тяжести проступка».

— Где-то долю в организациях не указали, кто-то недвижимость, гараж или машину. Это не какие-то счета миллионные или недвижимость за границей — ничего такого, поэтому потянуло на дисциплинарное наказание. К этому нужно относиться серьезно, потому что дается очень много времени, чтобы человек сам составил, отчитался, перепроверил, потом есть время на уточнение. Поэтому мы ставим вопрос, чтобы разобраться, — отметил Николаев.

При нынешнем главе региона в отставку отправлялись из-за выявленных прокуратурой конфликтов интересов. Так, в прошлом году своих должностей лишились министр здравоохранения Алексей Чуршин, министр природных ресурсов Александр Нестеров и замминистра транспорта Юлия Башкова. При Соловьеве за подобные нарушения выговоры получили несколько министров и замов.

Стоит также добавить, что постпреда Михаила Хомича журналисты уличили в том, что, занимая должность в правительстве Удмуртии, в начале ноября 2017 года он по-прежнему числился генеральным директором и одним из учредителей ООО. Это подтвердили и в прокуратуре республики, однако к моменту проведения проверки он успел выйти из состава учредителей и покинуть должность гендиректора ООО.

Постпреда Михаила Хомича журналисты уличили в том, что, занимая должность в правительстве Удмуртии, в начале ноября 2017 года он по-прежнему числился генеральным директором и одним из учредителей ООО. Фото udmurt.ru

Депутаты без мандатов

Из-за ошибок в декларациях регулярно страдают депутаты муниципальных советов. Шума наделала история с депутатами Городской думы Ижевска. Недостоверные и неполные сведения, представленные ими за 2016 год, выявила прокуратура Октябрьского района города и потребовала лишить мандатов сразу шестерых народных избранников. Неточности выявили в целом у 29 депутатов из 42. Нарушения касались неуказанного участия в долях юридических лиц, а также объектов недвижимости, причем кто-то из депутатов «забыл» о десятках участков.

Эпопея длилась полгода. Добровольно сдавать мандаты депутаты на первых порах не желали. Городская дума пыталась оспорить постановление прокуратуры в суде, но проиграла. В итоге к апрелю 2017 года пятеро депутатов полномочия с разными объяснениями причин сложили. Кто-то сменил работу, Дмитрий Чистяков еще до появления представления прокуратуры был назначен замглавы администрации Ижевска.

Только одного депутата — Сергея Иванова — его коллегам пришлось лишать мандата путем голосования. Он тогда выразил надежду, что будут внесены изменения в законодательство, чтобы за небольшие ошибки не лишать депутатского кресла.

Двое из списка прокуратуры в том же году вновь избрались в Городскую думу.