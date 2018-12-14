Чистки в стройкомплексе Москвы: зачем Собянин уволил «правую руку» Хуснуллина?

Константина Тимофеева, работавшего с вице-мэром семь лет, отправили в отставку

Сергей Собянин уволил «правую руку» вице-мэра Марата Хуснуллина — Константина Тимофеева. Его главный по столичным стройкам Хуснуллин привел в свою команду с первых дней работы в Москве. Теперь он, по некоторым данным, займется любимым хобби — авиацией. Является ли отставка Тимофеева чисткой «хуснуллинских» рядов? По словам экспертов «Реального времени», это вероятно и может быть сигналом к смене самого вице-мэра. Но есть прямо противоположное мнение — Хуснуллин пользуется большим доверием у Собянина и увольнение члена казанской команды может исходить от самого Хуснуллина.

Марат Хуснуллин лишился «правой руки»

Марат Хуснуллин остался без своей «правой руки». Сергей Собянин уволил Константина Тимофеева, председателя комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. Распоряжение об этом московский градоначальник подписал еще 6 декабря, но на официальном сайте сообщение опубликовали спустя неделю.

Тимофеев, как и Марат Хуснуллин, родился в Казани и окончил Казанский финансово-экономический институт. В декабре 2010 года Хуснуллин из Казани переезжает работать в правительство Москвы и практически сразу же, в 2011 году, устраивает Тимофеева председателем «Москомстройинвеста». Хуснуллину было важно окружить себя доверенными людьми, неудивительно, что выбор пал на Тимофеева, который к тому времени, кстати, работал в Москве — был директором московского филиала Ак Барс Банка. Сплоченная команда экс-министра строительства Татарстана в Москве стала предметом сплетен. Хуснуллина и Ко по аналогии с группировками 90-х стали называть «казанскими». Тимофеев, понятно, далеко не единственный. В 2011-м ряды строительного комплекса Москвы пополнила Анастасия Пятова, работавшая 10 лет вместе с Хуснуллиным в Минстрое Татарстана, Владимир Швецов — экс-начальник Минтранса Татарстана, Эрнст Мавлютов, бывший главный архитектор Казани, Константин Матвеев, эск-замдиректора «Камглавстроя», экс-чиновник Минстроя Татарстана Валерий Леонов, Екатерина Храмова, Олег Антосенко и еще с десяток человек.

Примечательно, что некоторые своих должностей в строительном комплексе Москвы уже лишились. Громкие отставки начались в 2015 году с Владимира Швецова. Сообщалось, что замруководителя департамента строительства Москвы уволился по собственному желанию. Но потом стало известно о том, что в отношении Швецова возбудили уголовное дело по следам его работы на Дальнем Востоке. Сейчас под следствием не только Швецов-старший, но и члены его семьи.

ромкие отставки начались в 2015 году с Владимира Швецова. Фото Амина Галямова



Константин Тимофеев — авиатор и коллекционер часов

Об интересе со стороны следователей к фигуре Константина Тимофеева пока ничего не известно. Но в скандальных эпизодах Тимофеев засветился. Так, в 2015 году чиновник обратился в полицию с заявлением о краже — из его квартиры вынесли коллекцию часов стоимостью 6 млн рублей. Говорят, что сумму ущерба Тимофеев сильно занизил, коллекционные экземпляры стоят десятки тысяч долларов.

В пресс-службе «Москомстройинвеста» сообщили, что новую работу Тимофеев уже нашел. «Тимофеев продолжит работать в госкорпорации в авиационной отрасли. И фактически уже работает», — заявила «РИА Недвижимость» пресс-секретарь комитета Татьяна Косарева.

Отставку Тимофеева с поста в правительстве Москвы Косарева назвала «повышением на федеральный уровень». По имеющимся сведениям, новым местом работы будет «Объединенная авиастроительная корпорация».

Авиация — хобби Тимофеева. В ходе проверки Лаишевского района Татарстана Счетная палата республики выявила там частный аэродром, который принадлежит Тимофееву, но больше всего удивление аудиторов вызвал размер налога — за 85 га Тимофеев платил всего 135 рублей. Ранее «Реальное время» писало, что по итогам 2017 года Тимофеев стал самым богатым чиновников стройдепартамента Москвы, он задекларировал почти 46 млн рублей, в пять раз больше, чем годом ранее.

Авиация — хобби Тимофеева. Фото Юлии Косолапкиной

«Команду Хуснуллина начали зачищать, что может быть сигналом и к смене самого вице-мэра»

Чем вызвана отставка Тимофеева и не является ли это чисткой «хуснуллинских» рядов? Эксперты, опрошенные «Реальным временем», единой точки зрения на этот счет не имеют.

По словам Ильи Гращенкова, руководителя Центра развития региональной политики, Марат Хуснуллин свою задачу выполнил — зачистил Москву от градостроительной монополии времен Юрия Лужкова. Однако сегодня, если чиновников не ротировать, они могут создать уже своего «спрута». Зачистка в «Москомстройинвесте» может быть сигналом к смене всей команды.

— В нашей системе госкапитализма принято время от времени менять тех, кто ответственен за определенные зоны бизнеса, а строительный бизнес в Москве — это сотни миллиардов рублей. Таким образом, команду Хуснуллина начали зачищать, что может быть сигналом и к смене самого вице-мэра, так как бессмысленно менять одних специалистов на других, а если речь идет о принципиальной смене всей команды, то нет смысла оставлять самого Хуснуллина в окружении чужих ему коллег. Сегодня столичный строительный бизнес — это такой «региональный блок». Здесь капиталы Татарстана, Калужской области и других крупных региональных игроков. Возможно, настало время поменять расклад сил, не исключено, что на лакомый кусок пирога нацелились другие ФПГ, — говорит Гращенков.

Прямо противоположное мнение высказал Константин Калачев, политолог, руководитель «Политической экспертной группы». Он считает, что Хуснуллин пользуется большим доверием со стороны Собянина и увольнение «правой руки» вице-мэра может исходить от него самого.

— Я допускаю, что это решение согласованное. Понятно, что для части москвичей Хуснуллин — враг, но он пользуется доверием Собянина. Зная, что Собянин ценит людей, а Хуснуллин — это неотъемлемая часть команды Собянина, то и убрать его — все равно, что отпилить себе левую руку или правую. Москвичи могут быть недовольны Хуснуллиным и его командой, но она устраивает руководство. Те же самые платные парковки — понятно, что они людям не нравятся, но городской бюджет получает приличную сумму денег там, где он раньше ничего не получал, — говорит Калачев. По словам эксперта, варианта всего два — либо уволить Хуснуллина, либо его замов, но и то и другое — это уже перебор.

«Кадровая политика строится не на своих и чужих, а на том, соответствует человек компетенциям или нет»

Журналист «Знака», организатор майского митинга против столичной программы реновации Екатерина Винокурова считает, что у москвичей много претензий к строительному комплексу, но теорий заговора против «казанских, московских, питерских или других» она здесь не видит.

— К этому ведомству постоянно предъявляют претензии, и стройкомплекс регулярно становится конфликтной точкой между москвичами и властью. Но тут, мне кажется, надо говорить не про зачистки от казанских, московских, питерских, а о том, что реформы в московском стройкомплексе назрели, в нынешнем виде он не устраивает москвичей. Потому что все процедуры очень закрытые, непрозрачные. Принимаемые решения, мы это видим по соцсетям, совершенно для москвичей неочевидны и делаются не для их блага, а блага строительного бизнеса. Нынешние отставки для стройкомплекса — повод задуматься о подходах к работе, — говорит Винокурова «Реальному времени».

Не искать теорию заговора в отставках посоветовал и Алексей Мартынов, журналист, политолог и правозащитник.

— С этими предположениями вам нужно в телеграм-каналы. Они любят там всякую ерунду выдумывать и тиражировать — всякие «мамковеды» и прочие «незыгари». На самом деле все гораздо проще и понятней. Кадровая политика в Москве очень прозрачная. Никакой византийщины, которую пытаются натянуть на Собянина, на город, на правительство Москвы, давно нет. Это практиковалось в лужковские времена, но сегодня это абсолютно технократическое управление. Насколько я себе представляю, кадровые решения связаны не с принадлежностью к кому-то или чему-то, а с несоответствием компетенциям, которые необходимы сегодня городу, — говорит Мартынов.

По словам эксперта, сегодня мэр Москвы не удовлетворен темпами реализации строительных программ. Они довольно высокие, но время требует еще больших результатов.

— И есть люди, которые не соответствуют этим скоростям, не потому что они чьи-то люди, а потому что они не справляются и не могут в этом темпе функционировать. А эти разговоры про кланы — это к телеграм-каналам и диванным экспертам. Ничего подобного в московской структуре управления нет. Здесь кадровая политика строится не на своих и чужих, родственниках и неродственниках, а на том, соответствует человек компетенциям или нет, — говорит Мартынов.

Новый начальник «Москомстройинвеста» тоже из казанских

В пользу того, что к Марату Хуснуллину претензий у Собянина нет и увольнение Тимофеева не сигнал к отставке главного по стройкам в Москве (скорее глава «Москомстройинвеста» сам проштрафился), говорит факт назначения на место Константина Тимофеева его первого заместителя — Анастасии Пятовой. Правда пока с приставкой «и. о.».

Пятова — тоже член казанской команды Хуснуллина. В комитет Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства она пришла в 2011 году вместе с Тимофеевым.

С 2002 по 2011 год Пятова под руководством Марата Хуснуллина работала в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. Работа в татарстанском Минстрое была стартом в карьере Пятовой. Туда она пришла сразу после окончания Казанского государственного архитектурно-строительного университета, который окончила с красным дипломом в 2002 году.

По итогам 2017 года Анастасия Пятова задекларировала доход в 3,2 млн рублей, ее супруг заработал 3,6 млн. В собственности у семьи две квартиры, земельный участок и Mercedes-Benz GLK.